2019. szeptember 3. 00:18

Kár, hogy sok helyen nem sikerült túllépni a pártelitek érdekein, és az önkormányzati választás előtt nem az alkalmasság volt a fő szempont az ellenzéki jelöltek kiválasztásakor – mondta Magyar György a főpolgármester-jelölti előválasztást is koordináló civil szervezet elnöke. Szerinte, ha az ellenzék nem képes tanulni a Fidesztől, képtelen lesz felülkerekedni a rezsimen. Külön beszélt a mostani helyzethez vezető, az elmúlt éveket jellemző ellenzéki politikáról. Schiffert és Vonát nagyon lehúzta.

Nagyon kell örülni annak, hogy létrejött valamiféle ellenzéki együttműködés, mert így talán az októberi önkormányzati választáson a nagyobb városokban néhány indulójuk sikert érhet el. Ha pedig a győzelmet szerző politikusok őszinték, tisztességesek, és a jövőben is együttműködnek, akkor 2022-re felépülhet az ellenzék. Ősszel talán le lehet verni egy-két cölöpöt, de ha ezek gyengék maradnak, vagy elmossa őket a gazdasági vagy politikai érdek, akkor az ellenzék megint nem csinált semmit – mondta Magyar György ügyvéd.

A nyári főpolgármester-jelölti előválasztást koordináló Civil Választási Bizottság elnöke szerint az Orbán-rezsimen csak akkor találhat fogást az ellenzék, ha képes a közéleti helyfoglalásra helyi szinten is. A fő cél az lenne, hogy a kormánypárt jelöltjét legyőző hiteles ellenzéki politikusok köré csoportosulva újraszerveződjön az ellenzék. Pont úgy, ahogy azt korábban a Fidesz is csinálta a polgári körökkel Nem szégyen tanulni – mondta a közéleti szerepet vállaló jogász,

Magyar György szerint Budapesten ragyogó ellenzéki főpolgármester-jelöltet talált az ellenzék az előválasztás révén, ez a politikai innováció bejött, a fővárosban vannak esélyei az ellenzéknek. Ezt jó lett volna máshol is lejátszani kellő időben – hangsúlyozta az ügyvéd, aki azonban összességében pesszimista.

Borúlátásának oka, hogy szerinte a pártok nincsenek beágyazva a társadalomba, a szervezetek elitjei pedig zárt szobákban osztják a lapokat, miközben a jelöltekről nem pártalapon kellene dönteni, hanem a leghitelesebb, legjobb személyeket kellene megtalálni, akik képesek legyőzni a jelenlegi uralkodóosztály jelöltjeit.

A Budapesten lezajlott sikeres kiválasztási folyamatnak köszönhetően a főpolgármesteri széket talán megszerezheti az ellenzék, de az már sokkal kétségesebb, hogy a közgyűlési többségre is képes-e szert tenni. Utóbbi nélkül azonban egy ellenzéki főpolgármester béna kacsa lenne, vagyis nem tudná keresztül vinni az akaratát – jegyezte meg.

Magyar György arról is beszélt, szerinte milyen meghatározó előzményei vannak a mostani helyzetnek, vagyis annak, hogy az ellenzék még mindig csak kevés helyen tudott az alkalmasság szempontját kizárólagosan érvényesítve közös jelöltet találni. Az ügyvéd úgy véli, az ellenzéki széthúzásnak, és a Fidesz ebből fakadó sorozatos kétharmados győzelmeinek megnevezhető felelősei is vannak. Közülük külön megemlítette, Schiffer Andrást, az LMP volt társelnökét és Vona Gábort, a Jobbik egykori vezetőjét. Magyar György szerint ezek a politikusok az elmúlt években rengeteg rosszat tettek az ellenzéki együttműködésnek, mindent megmozgattak, hogy akadályozzák azt, majd a legutóbbi elbukott választás után, 2018-ban vették kalapjukat, és itt hagyták a többieket. Ez Schiffer esetén is igaz, mert bár az LMP alapítója hivatalosan már évekkel korábban kiszállt a napi politikából, még a tavalyi országgyűlési választáson is teljes energiájával befolyásolta a párt egyik részlegét – mondta Magyar György.

