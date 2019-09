Nem éltek aktív pártéletet

2019. szeptember 4. 00:09

Nem tud magyarázatot adni az LMP arra, miért hagyta ott a szervezetet két önkormányzati képviselője is az utóbbi hetekben, és pártolt át a Fideszhez – erről beszélt Hanák Gábor, az LMP elnökségi tagja. Az ellenzéki politikus árulónak nevezte volt párttársait.

Két nap alatt két volt LMP-s önkormányzati képviselő Fideszhez pártolása került nyilvánosságra. Vasárnap Ligetiné Komáromi Gabrielláról derült ki, hogy a kormányoldalhoz pártol. A budakeszi politikus 2014-ben LMP-s színekben, listán jutott be a helyi képviselő-testületébe, idén augusztusban azonban kilépett az ellenzéki pártból, és az októberi önkormányzati választáson már a Fidesz támogatásával indul. Szintén augusztusban Tempfli József, XIII. kerületi LMP-s politikus is ott hagyta a pártot, majd szeptember 2-án a Fidesz–KDNP önkormányzati képviselőjelöltjeként jelentették be.

Hanák Gábor, az LMP országos elnökségének tagja szerint vannak bizonyos misztikumok, amelyeknek nehéz megtalálni a magyarázatát, főleg, hogy Ligetiné Komáromi Gabriella esetében korábban arról volt szó, hogy az ellenzéki együttműködés keretében indul az őszi választáson. Az LMP számára két volt tagjuk döntése, amivel szembe mentek addigi politikai közösségükkel, elfogadhatatlan és sajnálatos lépés, amelynek pontos okát nem tudni.

A két egykori LMP-s az utóbbi időben nem élt aktív pártéletet, a korábbi megkeresésekre nem nagyon reagáltak, a párt számára pedig nem volt nyilvánvaló, hogy ki fognak lépni – jegyezte meg Hanák Gábor. Az LMP-s elnökségi tagja szerint Ligetiné Komáromi Gabriellának és Tempfli Józsefnek döntésükkel, korábbi elveik feladásával a választóik felé kell elszámolniuk, akik – tette hozzá Hanák – nem szeretik az árulókat.

LMP: Rejtély a két képviselő árulása

klubradio.hu