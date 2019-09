Ma kezdődik a Demográfiai Csúcs

Harmadik alkalommal rendezik meg Budapesten a demográfiai csúcsot, amelyen politikusok, tudósok, egyházi képviselők és közszereplők tartanak előadásokat népesedéspolitikai kérdésekről.

2019. szeptember 5. 10:20

Csütörtökön és pénteken a Várkert Bazárban rendezik meg a III. Budapesti Demográfiai Csúcsot, amelyre minden kontinensről érkeznek neves előadók. A konferencián Orbán Viktor magyar kormányfő mellett felszólal Andrej Babis, a Cseh Köztársaság miniszterelnöke, Alekszandar Vucsics szerb köztársasági elnök, valamint Tony Abbott volt ausztrál kormányfő is.

A demográfiai csúcson egyre többen vesznek részt, és köztük egyre több rangos nemzetközi előadó. Ez azt bizonyítja, hogy Budapest a családokról szóló gondolkodás egyik központjává vált – mondta lapunknak Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára, aki maga is előadást tart az eseményen.

A politikus szerint a találkozó jelentősége abban van, hogy különböző megközelítésekben lehet értékelni a családok helyzetét, a támogatási eszközöktől a migrációs összefüggéseken át egészen a digitális eszközök családra gyakorolt hatásáig. – Én a család és kommunikáció panelben veszek részt, és többek között arról beszélek majd, hogy egy ország csak akkor lehet családbarát, ha a nyilvánosság egésze is támogató a családok irányába – fogalmazott az államtitkár, hozzátéve: – Ez a konferencia kiváló lehetőség arra, hogy megismerjük a már jól működő családtámogatási megoldásokat. Mi is tanulhatunk a nemzetközi példákból, és biztos vagyok benne, hogy a magyar családtámogatási megoldások is példát mutathatnak másoknak.

Dömötör Csaba államtitkár is előadást tart a rendezvényen Fotó: Mirkó István

A tapasztalatok megosztását és a nemzetközi példák áttekintése nyújtotta lehetőséget emelte ki a demográfiai csúccsal kapcsolatban szerdán a magyar televíziónak nyilatkozva Novák Katalin, az Emberi Erőforrások Minisztériumának család- és ifjúságügyért felelős államtitkára is, aki szerint a világ minden tájáról érkező résztvevők megoszthatják egymással a kedvező, illetve a ­rossz tapasztalataikat is, ami azért fontos, mert az újonnan megismert információk és gyakorlatok figyelembe vehetők lesznek egy esetleges családvédelmi akcióterv 2. kidolgozásánál.

– A rendezvény célja napirenden tartani korunk egyik legnagyobb kihívását, a demográfiai kérdést, mert a jövőt az határozza meg, kik fognak Euró­pában élni, lesz-e keresztény Euró­pa, a magyarok számára pedig ez különösen fontos kérdés, mert a mi sorsunk itt, Európa szívében elválaszthatatlan Európa sorsától – hangsúlyozta Novák Katalin az eseményt felvezető sajtótájékoztatón még hétfő reggel. A politikus kifejtette, hogy ugyan vannak olyan részei a Földnek, ahol túlnépesedéssel küzdenek, de a fejlett világban csökken a születésszám, és üresek a bölcsők. Az államtitkár szerint ezért Magyarország nem kerülgeti a kérdést, hanem szeretné orvosolni a népesedési problémát, méghozzá a magyar családok támogatásával, nem pedig a bevándorlás elősegítésével.

