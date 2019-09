Megszabadulni a pszichére ragadó sablonoktól

Az öröklött családi mintáink: az a múlt. Viszont a jelen helyzetben és pillanatban bármikor, bárhogy dönthetünk, úgyhogy ennek a felelősségét és szabadságát felismerve tudjuk alakítani az életünket úgy, ahogy nekünk megfelelő.

2019. szeptember 6. 09:50

Mi történik, amikor elkezdünk dolgozni az öröklött családi mintáinkkal? Kolozsi Mariann 2012 óta számtalan kliensével ért el gyökeres változásokat, az egyik emlékezetesről így számol be: „Egy kineziológus kliensem azzal a problémával érkezett az egyéni konzultációra, hogy a magas fizetése ellenére is mínuszba kerül minden hónapban. Felismerte azt, hogy egy öröklött családi mintája szerint nem tud bánni a pénzzel, majd dolgozni kezdett ezen. Az eredménye a munkának két hónappal később egy e-mail volt, amit tőle kaptam. Beszámolt róla, hogy minden hónapban marad pénz a számláján, amióta elkezdtünk dolgozni. Azóta pedig sikeres vállalkozást vezet, és a nagy álmát is megvalósította, építkezni kezdett.” Kolozsi Mariannak tett föl kérdéseket a Gondola.

- Asszonyom, egy jellemző esetben a dohányzásról próbál eredménytelenül leszokni az Ön egyik kliense, ahol a közös munka során feltárták, hogy már az édesapja alkoholizmusa is a nagyszülőktől öröklött minta eredménye volt, miszerint a függőségektől nem lehet megszabadulni. Egy egyszerű felismerés, tudatosítás miért könnyíti a megszabadulást a hatalmas, évtizedeken át a pszichére ragadt tehertől?

- Ahogy a gyerek is, nagyon sokszor a miért kérdést tesszük fel. Miért nem úgy alakul az életem, ahogy szeretném? Miért nem jó a párkapcsolatom? Miért nem tudok leszokni a dohányzásról? Amikor megtaláljuk ennek az okát, hogy például a függőség egy családi mintában generációról generációra öröklődik, - ahogy ebben az esetben is – akkor felismeri az ügyfelem, hogy van megoldás. Nagyon sokféle esettel találkoztam, nagyon sokféle megoldással, éppen ezért nincs két egyforma eset. De sokaknak azért jelent nagy segítséget a felismerés, és azért felszabadító ez a felismerés, mert azt látják; hogy van egyrészt ok-okozati viszony, másrészt megértés, és hogy van logika abban, amiben most éppen vannak. Harmadrészt, hogy nem ők ennyire gyengék, hanem ez egy olyan minta, amit örököltek. Viszont ezt meg tudják oldani a tudás elsajátításával, önmunkával ezt fel tudják dolgozni és felül tudják írni.

- Rengeteg esetben számolnak be olyan tapasztalásról is, hogy megjavult családtagjaikkal az addig problémás viszonyuk, noha ők csak önmagukon dolgoztak, hosszú évek, évtizedek óta tartó konfliktusok oldódtak fel. Az itt alkalmazott fortélyok megtanulása mekkora akaraterőt követel?

- Amikor a felismerés megvan, egy hatalmas felszabadulás is megtörténik, és ezt látom az ügyfeleimen és a saját életemben is. Tudatosság kell, következetesség és kitartás, hogy ezeket beültessük a mindennapokba is. Valószínű, hogy akaraterő is kell, de én inkább kitartásnak hívnám ezt az erényt, mert ezzel tudunk hosszútávon változtatni az életünkön.

- A legfontosabb a tudatosság, hogy felismerjük, megértsük a hátráltató viselkedésünk sejtszintű gyökerét, ami már egy konstruktív folyamat kezdete. Ehhez hány éves tréning szükségeltetik?

- Egyénileg eltérő. Van olyan ügyfelem, aki több éves vagy évtizedes önmunka után jutott el hozzám és neki valóban sokkal könnyebb ezeknek a mintáknak a felismerése az általam kidolgozott metódus alapján. És vannak olyan ügyfeleim, akiknek valóban több időre van szükségük. De az amit én kidolgoztam pár alkalom után vagy a tréning elvégzése után már rengeteg felismerést hoz, tehát nem kell hosszú éveken keresztül ezzel foglalkozni. Azt szoktam mondai, hogy ha valaki igazi, mély változást akar és hosszan tartó javulást, akkor legalább egy fél éves elkötelezett önismereti munka szükséges ahhoz, hogy hosszú távú, mély, pozitív változások álljanak be. De láttam már olyat is nem is olyan régen, múlt héten volt nálam egy ügyfelem és egyetlenegy alkalommal, egyetlenegy egyéni konzultáción egy hatalmas nagy megértés és előrelépés történt meg a témájában, munkahely témában. Ez tényleg emberfüggő, helyzetfüggő és annak is a függvénye, hogy ki mennyit dolgozott már magán ezt megelőzően. Illetve hogy szembe akar-e nézni ezekkel a mintákkal, amiket családi szinten hoz. Mert nagyon sokszor a tisztelet, az ősök tisztelete, illetve egyéb negatív érzések – mint például bűntudat, szorongás, egyebek – miatt nem hajlandóak ránézni ezekre a mintákra. Mindenre van megoldás, de alapvetően nem kell hosszú évekig ezekkel foglalkozni, de meg kell egyszer nézni, fel kell ismerni.

Akkor tudjuk elengedni őket, újraírni a helyes, jó mintákat.

- Fedezd föl saját kultúrád – hangzik az európai Balassi-folyamat jelmondata. Az Önök módszerének kifejlesztésében mekkora segítséget jelentett Szondi Lipót fölfedezése, mely szerint választásai jellemzik leginkább az embert?

- Szondi Lipót munkásságára nem alapozott ez a módszertan, azonban abszolút egyetértünk a Szondi Lipót által képviselt gondolattal, hogy a választásai jellemzik leginkább az embert. Hiszen ahogy ennél a témánál is látnunk kell, az öröklött családi mintáink: az a múlt, viszont a jelen helyzetben és pillanatban bármikor, bárhogy dönthetünk, úgyhogy ennek a felelősségét és szabadságát felismerve tudjuk alakítani az életünket úgy, ahogy nekünk megfelelő.

A mi metódusunk támasztja alá Szondi Lipót felfedezését, hogy a választásai jellemzik leginkább az embert. Viszont amíg ezt nem ismerjük föl és nem tudatosítjuk magunkban, és nem használjuk a mindennapokban, addig sajnos nem fog ez megvalósulni az életünkben, úgyhogy mindenkit arra bíztatok, hogy vállalja a döntésekkel járó felelősséget, és az ezzel járó szabadságot és erőt, mert ez hatalmas felszabadulást hoz az életben.

gondola