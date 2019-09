Dömötör: tabuk nélkül kell beszélnünk a családpolitikáról

A családpolitikát nem zárhatja korlátok közé a politikai korrektség, tabuk nélküli, őszinte párbeszédet kell folytatni.

2019. szeptember 6. 15:26

Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára sorsdöntő kérdésnek nevezte a családok ügyét, kiemelve: a családpolitikát nem zárhatja korlátok közé a politikai korrektség, tabuk nélküli, őszinte párbeszédet kell folytatni. A szükségszerű támogatások megadása mellett arra is figyelni kell, hogy a nyilvánosság egésze is családbarát legyen, amihez példaképek kellenek - hangsúlyozta a politikus a III. Budapesti Demográfiai Csúcs pénteki napján.

Kiemelte: a tanácskozáson olyan igazi szövetségek kezdtek kibontakozni, amelyek eredményeiről két év múlva, a követező rendezvényen már beszámolhatnak a résztvevők.



Őszintén kell beszélnünk a családok megtartó szerepéről, az azt fenyegető veszélyekről. Ki kell mondanunk, hogy a család nem lehet ideológiai kísérletek terepe - fogalmazott Dömötör Csaba, megemlítve, a kormányzat sosem csinált titkot abból, hogy a bevándorlással szemben a gyermeket nevelő családok célzott támogatásában látja a jövőt.

Hozzátette: ez a kiállás Magyarországon magától értetődőnek tűnhet, de ez nincs így Európa minden államában, különösen a baloldalon.



Az államtitkár felsorolta a kormányzati kommunikáció, benne a nemzeti konzultáció eredményeit. Hangsúlyozta azt is, hogy a gyermektelenektől a nagycsaládosokig mindenkinek az élethelyzetét figyelembe kell venni.



Ami az eredményeket illeti: "büszkék vagyunk arra", hogy a mostani kormányzat alatt több lett a házasság, kevesebb a válás, és javult a gyermekvállalási hajlandóság - fogalmazott, elismerve, hogy utóbbi terén még sok a tennivaló.



Megemlítette: le kell folytatni az új digitális technológiákkal, azok családra gyakorolt hatásával kapcsolatos vitákat is. Ebben a kérdésben ma még előreláthatatlan veszélyekkel kell felvenni a küzdelmet - fűzte hozzá Dömötör Csaba.

A családok támogatása, megerősítése nem csak az anyagiakról szól, a gyermekvállalás, a családalapítás pedig kulturális és értékkérdés - hangsúlyozta az Emberi Erőforrások Minisztériumának család- és ifjúságügyért felelős államtitkára a III. Budapesti Demográfiai Csúcs pénteki napján.

Novák Katalin a konferencia céljának nevezte, hogy családbarát megoldásokat kínáljanak a demográfiai problémákra, ezért olyan embereket hívtak meg, akik a családokban látják a megoldást.

Szánthó Miklós, a Közép-európai Sajtó és Média Alapítvány elnöke azt emelte ki: mintegy 450 médiumot összefogó társaságuk egyik célja, hogy természetes értékként mutassa be a férfi és nő kötelékén alapuló házasságot és a családot, és védje ezeket.



Ma már sajnos azt is védelemben kell részesíteni, ami magától értetődően normális - fogalmazott, a média életmodell-közvetítő szerepét, "a puha meggyőzést" emelve ki, hangsúlyozva, hogy "a család megvédése ma nem kis feladat".



Az a mód, az az út, ahogy mi éljük az életünket itt, Közép-Európában, átfogó támadás alatt áll - jelentette ki, mondván, "a progresszió harcosai, a liberálisok, a valódi szabadság helyett a szabadosság ígéretével kecsegtetik az embereket, az egyéni érdekek és egyéni vágyak korlátlan kibontakoztatásának kívánalmával".



Kijelentette: a magunkon uralkodni tudás képessége, élménye vezet el a valódi szabadsághoz, az mutatja meg, hogy valódi urai vagyunk az életünknek, hogy nem keverjük össze a boldogságot az élvezetekkel.



"Nekünk ellen kell állnunk, fel- és meg kell mutatnunk, akár ilyen remek konferenciák révén is, őseink bölcsességét, hogy szüleinknek igaza volt", hogy a nagybetűs Nyugat, Európa és Magyarország jövője nem a migrációban, nem a humanoid robotokban, hanem "bennünk, családjainkban van" - mondta Szánthó Miklós.



Habsburg-Lotharingiai Eduard, Magyarország Apostoli Szentszéknél és a Szuverén Máltai Lovagrendnél akkreditált nagykövete arról beszélt: a lelke mélyén mindenki családra vágyik, ezért pozitív példák megmutatásával lehet népszerűsíteni az intézményt.



Azt mondta: a közösségi médiából érkező támadások nem viszontcsapással, hanem beszélgetést, megértést keresve kezelhetőek a legjobban.

MTI