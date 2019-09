Semjén Zsolt: az állam célja a nemzet megőrzése

Senki nem adhatja Arany Jánost, Bartók Bélát, "csak mi, magyarok". Az egyetemes emberiség lenne örökre pótolhatatlanul szegényebb "egy sajátos arccal", ha a magyarság eltűnne.

Utoljára frissítve: 2019. szeptember 6. 19:46

2019. szeptember 6. 15:26

A magyar állam értelme és célja, hogy a magyar nemzet fennmaradjon és a magyar emberek életminősége javuljon, ezek azok a fundamentumok, amelyekre minden más épül - jelentette ki Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes a III. Budapesti Demográfiai Csúcs zárásán pénteken.

Semjén Zsolt ugyanakkor arra hívta fel a figyelmet, hogy van, ahol vitatják azt a célt, hogy a magyar állam fennmaradjon.



Azt mondta: a kormány álláspontja az, hogy a magyar nemzet - ahogy minden nemzet - egyszeri és megismételhetetlen érték. Senki nem adhatja a világnak az értékeknek, azt a gazdagságát, amit a lengyel kultúra, és senki nem adhatja Arany Jánost, Bartók Bélát, "csak mi, magyarok". Az egyetemes emberiség lenne örökre pótolhatatlanul szegényebb "egy sajátos arccal", ha a magyarság eltűnne - hangsúlyozta.



Úgy fogalmazott: ezért nekünk, magyaroknak elsődleges kötelességünk a magyarságunk megőrzése.



Semjén Zsolt egyetemes küldetésnek nevezte a magyar nemzet fennmaradását.



A magyar nemzet akkor maradhat fenn, ha magyar emberek "lakják be" az országot - mondta a miniszterelnök-helyettes.



Szavai szerint akkor lehetséges, ha nem "országlakosokkal" van csupán belakva az ország, hanem magyar emberekkel. Ehhez arra van szükség - tette hozzá -, hogy magyar gyermekek szülessenek, akik magyar kultúrában, magyar nyelven nőnek fel.



Mindebből pedig az következik - folytatta -, hogy a kormány elutasítja a migrációt, és támogatja a családokat.



Elvileg migránsokkal lehetne pótolni az ország lakosságát, csak a magyarságot nem lehet ilyen módon pótolni - fűzte hozzá Semjén Zsolt, aki célként jelölte meg, hogy legalább annyi magyar gyermek szülessen, ahány szükséges a magyar nemzet fennmaradásához. De ha ez mégsem volna elég, akkor is csak olyan nem magyarokat lehet beengedni az országba, akik hajlandóak az integrációra és lehetőleg az asszimilációra, és ezt a magyar társadalom is akarja.



Ezért kizárólag a magyar nemzet és a magyar nemzet kormánya döntheti el, kiket enged be ebbe az országba - mondta.



Semjén Zsolt beszélt arról is, hogy azokat a családtámogatási lehetőségeket, amelyek nem kötöttek szorosan lakóhelyhez, kiterjesztik a külhoni magyar lakosságra is, ennek jótékony hatása pedig már látszik.

A miniszterelnök-helyettes hangsúlyozta: miután "mi egy keresztény civilizációjú ország" vagyunk, és a józan ész talaján állnak, az alkotmányban rögzítették, hogy a házasság, mint a család alapja, egy férfi és egy nő kapcsolata. Ebből következik az is, hogy minden gyermeknek joga van anyára és apára - mondta.



Hozzátette: annyiban liberálisok, hogy a magánéletében mindenki azt tesz, amit jónak lát, de ezt ne hívják házasságnak, és ne fogadjanak örökbe gyermeket "Mindenki a szexuális formációjára olyan nyelvet talál ki, amilyet akar, de ne hívják házasságnak, mert ez egy megszentelt fogalom" - jelentette ki Semjén Zsolt, aki arra is kitért, hogy a gyermekek joga az egészséges fejlődéshez erősebb, mint a homoszexuális párok igénye, hogy gyermekük lehessen.



Közölte azt is: amikor a házasság intézményét szimbolikus és anyagi kedvezményekkel támogatja a magyar állam, "nem az állampolgárok szexuális önmegvalósítását finanszírozza", hanem azt, hogy családban szülessen a gyermek, aki fenntartja a magyar nemzetet, és felnőve dolgozó, adófizető polgárrá válik. A támogatásokat azért nyújtják, mert ez biztosítja a nemzet fennmaradását - mondta Semjén Zsolt.



Kitért arra is, hogy a családtámogatásoknál nem elég az anyagi támogatás, hanem kulcsfontosságú a szellemi segítség is, beleértve a nő, az anyaság méltóságát, és a pro life mozgalmak támogatását. Ha a legkiszolgáltatottabb kisebbség, a magzati korukat élők jogait semmibe lehet venni, akkor onnan már csak egy lépés a gyermekek jogainak semmibe vétele - mondta a KDNP elnöke, aki jelezte: az alkotmány kimondja: a magzati élet emberi élet, és a fogantatásától védett.

"Emberkísérletet" folytatnak a liberálisok

A család a legtermészetesebb társadalmi forma, a politikának pedig tisztelnie kell ezt, nem kirángatnia az embereket ebből az együttélési módból - mondta az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára a III. Budapesti Demográfiai Csúcs pénteki napján, a Pro Familiis díjak átadásán.

Rétvári Bence arról beszélt, hogy a liberális és baloldali gondolkodók egyfajta "emberkísérletet" hajtanak végre azzal, hogy le akarják bontani az embereket meghatározó identitáselemeket: a nemzethez tartozást, a hitet, férfi és női mivoltunkat, továbbá a családot mint a társadalom alapját.



Ennek azonban Magyarország és a konferencia résztvevői nem hívei, a magyar kormány és az előadók szerint a család, a gyermek az első, és "habár a világból érkező impulzusok sokszor elbizonytalanítanak ebben a hitben, most mégis megerősítést nyerhettünk, hogy nem vagyunk egyedül" - fogalmazott az államtitkár.

Nem korlátozhat minket a politikailag korrekt ellenőrzés

Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára sorsdöntő kérdésnek nevezte a családok ügyét, kiemelve: a családpolitikát nem zárhatja korlátok közé a politikai korrektség, tabuk nélküli, őszinte párbeszédet kell folytatni. A szükségszerű támogatások megadása mellett arra is figyelni kell, hogy a nyilvánosság egésze is családbarát legyen, amihez példaképek kellenek - hangsúlyozta a politikus a III. Budapesti Demográfiai Csúcs pénteki napján.

Kiemelte: a tanácskozáson olyan igazi szövetségek kezdtek kibontakozni, amelyek eredményeiről két év múlva, a követező rendezvényen már beszámolhatnak a résztvevők.



Őszintén kell beszélnünk a családok megtartó szerepéről, az azt fenyegető veszélyekről. Ki kell mondanunk, hogy a család nem lehet ideológiai kísérletek terepe - fogalmazott Dömötör Csaba, megemlítve, a kormányzat sosem csinált titkot abból, hogy a bevándorlással szemben a gyermeket nevelő családok célzott támogatásában látja a jövőt.

Hozzátette: ez a kiállás Magyarországon magától értetődőnek tűnhet, de ez nincs így Európa minden államában, különösen a baloldalon.



Az államtitkár felsorolta a kormányzati kommunikáció, benne a nemzeti konzultáció eredményeit. Hangsúlyozta azt is, hogy a gyermektelenektől a nagycsaládosokig mindenkinek az élethelyzetét figyelembe kell venni.



Ami az eredményeket illeti: "büszkék vagyunk arra", hogy a mostani kormányzat alatt több lett a házasság, kevesebb a válás, és javult a gyermekvállalási hajlandóság - fogalmazott, elismerve, hogy utóbbi terén még sok a tennivaló.



Megemlítette: le kell folytatni az új digitális technológiákkal, azok családra gyakorolt hatásával kapcsolatos vitákat is. Ebben a kérdésben ma még előreláthatatlan veszélyekkel kell felvenni a küzdelmet - fűzte hozzá Dömötör Csaba.

A családok támogatása, megerősítése nem csak az anyagiakról szól, a gyermekvállalás, a családalapítás pedig kulturális és értékkérdés - hangsúlyozta az Emberi Erőforrások Minisztériumának család- és ifjúságügyért felelős államtitkára a III. Budapesti Demográfiai Csúcs pénteki napján.

Novák Katalin a konferencia céljának nevezte, hogy családbarát megoldásokat kínáljanak a demográfiai problémákra, ezért olyan embereket hívtak meg, akik a családokban látják a megoldást.

Szánthó Miklós, a Közép-európai Sajtó és Média Alapítvány elnöke azt emelte ki: mintegy 450 médiumot összefogó társaságuk egyik célja, hogy természetes értékként mutassa be a férfi és nő kötelékén alapuló házasságot és a családot, és védje ezeket.



Ma már sajnos azt is védelemben kell részesíteni, ami magától értetődően normális - fogalmazott, a média életmodell-közvetítő szerepét, "a puha meggyőzést" emelve ki, hangsúlyozva, hogy "a család megvédése ma nem kis feladat".



Az a mód, az az út, ahogy mi éljük az életünket itt, Közép-Európában, átfogó támadás alatt áll - jelentette ki, mondván, "a progresszió harcosai, a liberálisok, a valódi szabadság helyett a szabadosság ígéretével kecsegtetik az embereket, az egyéni érdekek és egyéni vágyak korlátlan kibontakoztatásának kívánalmával".



Kijelentette: a magunkon uralkodni tudás képessége, élménye vezet el a valódi szabadsághoz, az mutatja meg, hogy valódi urai vagyunk az életünknek, hogy nem keverjük össze a boldogságot az élvezetekkel.



"Nekünk ellen kell állnunk, fel- és meg kell mutatnunk, akár ilyen remek konferenciák révén is, őseink bölcsességét, hogy szüleinknek igaza volt", hogy a nagybetűs Nyugat, Európa és Magyarország jövője nem a migrációban, nem a humanoid robotokban, hanem "bennünk, családjainkban van" - mondta Szánthó Miklós.



Habsburg-Lotharingiai Eduard, Magyarország Apostoli Szentszéknél és a Szuverén Máltai Lovagrendnél akkreditált nagykövete arról beszélt: a lelke mélyén mindenki családra vágyik, ezért pozitív példák megmutatásával lehet népszerűsíteni az intézményt.



Azt mondta: a közösségi médiából érkező támadások nem viszontcsapással, hanem beszélgetést, megértést keresve kezelhetőek a legjobban.

"Társadalmi fordulatot" vár az ITM államtitkára

Társadalmi fordulat nélkül a versenyképesség is elvész, a közösségeket ezért új kihívásokra, az embereket pedig alkotó tevékenységekre kell fölkészíteni - mondta az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) európai uniós fejlesztésekért felelős államtitkára pénteken, a III. Budapesti Demográfiai Csúcson.

Schanda Tamás a versenyképesség társadalmi és kulturális feltételeit kiemelve úgy fogalmazott, hogy az egyén csak a közösség részeként értelmezhető, így a családok, civil és egyházi szervezetek egyaránt számíthatnak a kormány segítségére. A közös akarat éppúgy versenyképességi szempont, mint a minőségi és mennyiségi tényezők, az európai közösségek alapját jelentő keresztény identitás pedig ma is megtartó erő - tette hozzá.

Schanda Balázs

MTI/Soós Lajos

A kormány - mint mondta - a demográfiai központú kormányzással hozzájárult a versenyképességi feltételek erősödéséhez, így többek között az eladósodottság csökkentéséhez, a foglalkoztatottság bővítéséhez, a tartós gazdasági növekedéshez. Az ezekből eredő költségvetési többlet a gyermekvállalás ösztönzésének és a családjóléti intézkedéseknek is fedezete - hangsúlyozta Schanda Tamás. Az államtitkár arra számít, hogy a munka jellege a következő évtizedekben teljesen átalakul, jelentősége azonban nem vész el. Elvetette ezért az egységes alapjövedelem ötletét, helyette a munkavégzés szerepének újragondolását, az alkotó tevékenység jelentőségét emelte ki.



Mészáros József, a Magyar Államkincstár elnöke azt mondta, a 10 milliós népesség fenntartásához szükséges évi 140 ezer gyermek helyett 90 ezer születik, vagyis az ország évről évre 50 ezer gyermek nevelési költségeit megtakarítja, ám más területeken súlyos árat fizet a demográfiai egyensúlytalanságért - hangsúlyozta. Véleménye szerint a helyzetet súlyosbítja, hogy a nyugati országok az új EU-tagok lakosságából fedezik a munkaerőhiányukat. Minden társadalomnak kötelessége, hogy a népesedési problémáit maga rendezze, és migráció helyett a humán tőkébe fektessen - tette hozzá.



Köves Slomó, az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség vezető rabbija úgy látja, hogy a gyermekvállalás nem csak gazdasági kérdés, hiszen ott van értelme új nemzedékeket nevelni, ahol az életnek célja van. Az ember - mint fogalmazott - küldetéssel született a Földre, és ennek tudatában a családért komoly lemondásokra is hajlandó. A gyermekvállalás ezért nem elsősorban versenyképességi, hanem sokkal inkább életképességi tényező - hangsúlyozta.



Stéphane Buffetaut, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság tagja a rendezvényen arra figyelmeztetett, hogy a demográfiai hanyatlás az élet minden területén érezteti a hatását.

Stéphane Buffetaut

lesalonbeige.fr

A fiataloknak oktatási intézményekre, sportlétesítményekre, lakhatásra van szükségük, a gyermekek hiánya ellenben visszaveti a versenyképességet, a beruházásokat, a megtakarításokat, a gazdaság dinamikáját - tette hozzá. A szakértő szerint népesedési válságban soha nincs fellendülés, hiszen az aktív lakosság beszűkülése nagyobb terhet ró az államra, kiélezi a generációk közötti ellentéteket, a kontinens nyugati fele mégis megbarátkozott a civilizációs vég eljövetelével. Stéphane Buffetaut elfogadhatatlannak nevezte, hogy a hiányzó európai népességet másokkal helyettesítsék, hiszen - mint fogalmazott - a bevándorlás kezelhetetlen kulturális ellentéteket okozna, támogatói pedig úgy tekintenek az emberek tömegeire, mintha azok kizárólag gazdasági tényezők lennének.

Az egyházak az áldozatvállalásról

A társadalom családokért vállalt felelősségének fontosságát hangsúlyozták egyházak és családszervezetek képviselői péntek délután a III. Budapesti Demográfiai Csúcson, a Várkert Bazárban.

Böjte Csaba ferences szerzetes, a dévai gyermekotthon alapítója azt mondta: "Isten, ahogy fejlődünk, újabb és újabb örömökkel ajándékoz meg, és az a bölcs ember, aki el tudja fogadni ezeket az örömöket".



Úgy fogalmazott: az az ember, aki nem vállal gyermeket, "befejezetlen" marad. Nem kell megbüntetni azt, akinek nincs gyermeke, hanem segíteni kell, hogy akár Szent József-i értelemben, gyermeket örökbe fogadva megtapasztalhassa a szülőség örömét - tette hozzá.



Kardosné Gyurkó Katalin, a Nagycsaládosok Országos Egyesületének (NOE) elnöke ismertette: a NOE-nak jelenleg 13 ezer 300 tagcsaládja van. A szervezet feladata a közösségépítés, az érdekvédelem és az értékfelmutatás.



Azt mondta: ahhoz, hogy a gyermekek megszülessenek, nemcsak családokra, hanem támogató közegre is szükség van.



A NOE másik fontos feladata az érdekvédelem. Konferenciákat szerveznek, kutatásokat végeznek és elfogadásuk előtt véleményezik a családokat érintő szabályozásokat.



A harmadik feladat az értékfelmutatás - mondta, hangsúlyozva, hogy az értékek melletti kiállás ma egyre fontosabb, hiszen "bizonyos csoportok" igyekeznek relativizálni a család és a gyermekvállalás fontosságát.



Leonids Mucenieks, a Lett Nagycsaládosok Egyesületének elnöke azt mondta, családbarát környezet kialakításával lehet arra ösztönözni az embereket, hogy annyi gyermeket vállaljanak, ahányat szeretnének.



Véleménye szerint emiatt a népesedés kérdését és a családpolitikát az aktuális kormányzattól függetlenül mindig kiemelten kellene kezelni.



Maria Regina Maroncelli, az Európai Nagycsaládos Szervezetek Szövetségének elnöke arról beszélt, a nagycsaládok szerepe létfontosságú a társadalomban, mivel jelentős demográfiai értéket képviselnek.



Az európai családok 13 százaléka nagycsalád, és az összes európai gyermek harmada él nagycsaládban. A születési arányszám 61 százalékban amiatt csökken, mert kevesebben vállalnak kettőnél több gyermeket, és csak 26 százalékban azért, mert több pár dönt úgy, hogy nem vállal egyet sem - fejtette ki.



Kató Béla, az Erdélyi Református Egyházkerület püspöke kiemelte: az élet továbbadására az egyetlen megoldás, ha "áldozatot vállalunk érte".



Úgy fogalmazott: "Minden élet úgy élhet tovább, ha valakik odaáldoznak érte valamit a saját életükből."



A református püspök álságosnak nevezte, ha a demográfiai válságot a migráció támogatásával próbálják megoldani, hiszen így a már amúgy is szegény országokat teszik még szegényebbé azzal, hogy elhívják legfiatalabb, legtehetségesebb tagjaikat.



Antoine Renard, az Európai Katolikus Családegyesületek Szövetségének elnöke azt hangoztatta: "a demográfiai tél" egyik oka a családok felbomlása. Mint mondta, Európában évente egymillió válást mondanak ki, és egymillió abortuszt végeznek el.



A demográfiai helyzetért ugyanakkor több ország szakpolitikája is okolható. Meglátása szerint minden olyan politika, amely nem a családok megvédésére épül, kudarcra van ítélve.



Nagy Anna, az Egyedülálló Szülők Klubja Alapítvány elnöke ismertette, Magyarországon félmillió, azaz minden ötödik gyerek, a világon pedig 320 millió gyermek él egyszülős családban.



Az egyedülálló szülőre kétszer annyi felelősség és feladat hárul, emellett a szülő munkavállalási lehetősége is korlátozott, és kutatások szerint egészségügyi állapota is rosszabb, mint annak, akinek van társa - mondta.



Gyermeket egyedül nevelni szegénységi kockázatot is jelent: az egyszülős családok fele él szegénységben vagy mélyszegénységben - közölte.



Shea Garrison, a Concerned Women for America alelnöke azt mondta, a nők egyedi szerepet töltenek be a társadalomban: hozzájárulnak az ország biztonságához és a családok fejlődéséhez, de fontos az is, hogy részt vegyenek a munkaerőpiacon és a politikában, ezzel segítve a gazdasági fejlődést és a fenntarthatóságot.

Férfiak Klubja



Bedő Imre, a Férfiak Klubjának elnöke azt mondta: sokak szerint a nőket kell motiválni, hogy gyereket szüljenek, de meglátása szerint a demográfiai válság megoldása a férfiak kezében van. A nők többsége egy gyermeket akar, mert úgy gondolja, hogy "egy gyermekkel még el tud futni", és a második, harmadik gyermeket akkor meri vállalni, ha az első születése után nem marad egyedül, ha egy stabil, biztonságot adó férfi áll mellette.

Bedő Imre

missionlab.hu



Kitért arra: míg a nők gyermekük születése pillanatban anyává válnak, mert egy védtelen csecsemőről kell minden pillanatban gondoskodniuk, addig a férfiak apává válása nem ilyen magától értetődő. A férfiakat nevelni kell az apaszerepre, és ezt a nevelést nem vállalhatja át a családtól az állam.



Hozzátette: a társadalom nagy része traumatizált, mert vagy elvált szülők gyermeke, vagy már maga is elvált. Ebből követezik, hogy a fiatalok nem hisznek a "holtodiglan-holtomiglan" tartó kapcsolatokban. Márpedig a fiatalok akkor vállalnak gyermeket, ha hisznek abban, hogy együtt fogják felnevelni - mondta Bedő Imre.

MTI