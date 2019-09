A Facebook ikondiktatúrája

Vigyázzunk a jelképeinkre, hogy ne lophassák el az álmainkat!

2019. szeptember 7. 10:34

Ma már meg sem lepődünk azon, hogy a Facebook ismét letiltott egy jobboldali közszereplőt, esetleg durván cenzúrázott egy migránsokkal kapcsolatos hírt. De van ennél kifinomultabb fegyvere is a globalizáció zászlóshajójának, amivel a hátországunkat veszi célba Zuckenberg kapitány!

A (bálvány)képimádók és a (bálvány)képrombolók örök harcának bibliai alaptörténete, amikor a Sínai-hegyről a kőtáblákkal leereszkedő Mózes azzal kénytelen szembesülni, hogy a szellemi vezetője által magára hagyott nép ismét az aranyborjút imádja (2Móz, 32). Ilyen perspektívából érthető, hogy az újkorra végletesen elszellemiesedő nyugati kultúra („Gutenberg-galaxis”) ma újra visszatalál a képimádathoz – hosszabb szövegeket már alig olvasunk, verbális kommunikációnkat lépten-nyomon ikonokkal, emojikkal és gifekkel tesszük kifejezőbbé. Nem meglepő, hogy a világháló tech-oligarcháin keresztül a globalista elit a képhasználatunkat, a vizuális tudatunkat is igyekszik az ellenőrzése alá vonni.

Mi sem természetesebb, mint hogy a francia szélsőliberális médiumot ért terrortámadás után a Facebook globális népe a francia trikolórt ölti magára, a Pride előtt meg szivárványba öltözik. De érheti bármilyen gyalázatos politikai diszkrimináció vagy akár tettleges erőszak például a határon túli magyar közösségeket, természetesen senki nem gondol arra, hogy Facebook-atyuska majd piros-fehér-zöld (horribilie dictu székely) zászlós borítóképpel fogja elárasztani a digitális csatornáinkat. Lemészárolhatnak – a Nyugat passzív asszisztálása mellett – akárhány közel-keleti vagy afrikai keresztényt, biztosak lehetünk benne, hogy a Zuckenberg-birodalom nem fogja ontani magából a keresztes borítóképeket. Régi mondás: amit szabad Jupiternek, nem szabad a kisökörnek!

Egy kicsit alaposabban szemügyre véve a Nagy Testvér sajátos jelnyelvét, az ember rögtön megérti, honnan fúj a szél. Tekintsünk el attól, hogy az emoji küldő applikáció egyik változatában (Samsung-telefon alapbeállítás) az úgynevezett latin kereszt nem fért fel a hindu óm szimbólum, a Dávid-csillag, a dharmacsakra, a jin-jang, a béke-jel, a menóra, az atomjel, a csillagképek nevei és egyéb vallási (?) szimbólumok mellé. Lehet, hogy az arab vagy hindu fejlesztő nem tudott különbséget tenni a latin és az ortodox kereszt között, esetleg úgy gondolta, hogy az utóbbi a Jézus-követők univerzális szimbóluma? Vagy az ateista nyugati programozó ennyire ódzkodott volna a balliberális médiában folyamatosan démonizált katolikusoktól, akiknek vatikáni központja maga a sötét Mordor?

Azt is gondolhatnánk, hogy ha például a meleg büszkeségnek külön emotikonja van – amit ráadásul folyamatosan az arcunkba tolnak –, nyilván más kisebbségi identitások is hasonló figyelmet kapnak. Nyilván van külön jele a vakoknak, a süketnek, a némáknak – eddig azonban nem terjed ki a Facebook szociális és emberijogi érzékenysége. Ennél sokkal fontosabb, hogy külön jele legyen a különböző szivárványcsaládoknak. Így például külön emotikonja van a leszbikus szülők fiúgyerekkel, leszbikus szülők lánygyermekkel, leszbikus szülők ellenkező nemű gyerekekkel, leszbikus szülők két fiúval, leszbikus szülők két lánnyal felállásoknak, valamint ezek férfi homoszexuális változatai is szép rendben megjelennek.

Geiseric

gondola