Szeptemberben kész az M2-es

Még szeptemberben átadják a forgalomnak a négysávosra bővített ­M2-es autóutat a főváros és Vác között — tudta meg a Magyar Nemzet. A járművek ugyan haladhatnak, de a kivitelezők még hónapokig dolgoznak az út mellett, sőt kisebb terelések is lehetnek. Közben zajlik az előkészítése az M2-es meghosszabbításának a magyar—szlovák határig.

2019. szeptember 8. 14:07

E hónap végén használatba vehetik az autósok a négysávosra bővített, az M0-s csomópontjától Vác déli kihajtójáig megépülő M2-es autóutat – olvasható abban a levélben, amelyet a Nemzeti Infrastruktúra-fejlesztő Zrt. (NIF) küldött Dunakeszi polgármesterének.

A tájékoztatás szerint a NIF és a Magyar Közút támogatja, hogy az M2-es gyorsforgalmi úton az M0-s és a Dunakeszi–Fót forgalmi csomópont között óránként legfeljebb 80 kilométeres sebességgel, onnantól Vác déli csomópontjáig óránként 110 kilométeres sebességgel haladhasson a forgalom. Az, hogy mi lesz az engedélyezett sebességhatár, az a közlekedési hatóság, a rendőrség és a katasztrófavédelem helyszíni szemléje után dől el.

Bár a járművek szeptember 30-tól már használhatják a kétszer két forgalmi sávot, a kivitelezők még dolgoznak a területen, és kisebb korlátozásokra számítani lehet. Például azért, mert az elválasztó-terelő elemeket október elején emelik majd be, a gödi csomópont gyorsítósávjait november második feléig még építik, ráadásul az úttesten kívül is dolgoznak a kivitelezők, ezért kisebb terelés, sávlezárás továbbra is előfordulhat.

Terelés. Az autóút bővítése még 2017 májusában kezdődött Fotó: MTI/Máthé Zoltán

Nemcsak az M2-esen zajlik a véghajrá, hanem a 2-es főúton is folynak a munkálatok. Alsógöd és Dunakeszi-gyártelep között épül a 2,5 kilométeres átkötés a településeken átvezető régi 2-es és az M2-es között. Ez összesen három új felüljáróval épül meg, hidak vezetnek mind a két közút, valamint a váci vasútvonal pályája felett is.

A fővárost Váccal összekötő gyorsforgalmi út négysávosítása 2017 májusában kezdődött. Az M2-es (korábbi nevén 2/A elkerülő út) eredetileg két, együttesen 6,2 kilométeres szakaszon négysávosnak épült, míg másik 13,4 kilométeren kettő plusz egy, illetve kétszer egy sávon haladt a forgalom. A főváros északi agglomerá­ciójában azonban jelentősen nőtt a lakosság száma az elmúlt évtizedben, a közutak forgalma megnövekedett, és a váltakozó számú sávok miatt az ­M2-es igen balesetveszélyessé vált.

Eközben elkezdheti a tárgyalásokat a magyar és a szlovák kormány a Vác–Hont–Sahy (Ipolyság)–Zólyom autópálya megépítéséről. Legelőször a határmetszéspont megállapítása a feladat – áll a Magyar Közlöny közelmúltban megjelent számában. Lapunkat korábban úgy tájékoztatta a szaktárca, hogy egyelőre nincs napirenden az M2-es meghosszabbítása a határig, mert a szlovák fél nem mutat nyitottságot a csatlakozó gyorsforgalmi út megépítésére.

Akkor úgy tűnt, hogy egy másik gyorsforgalmi kapcsolatot, a szintén hamarosan forgalomba helyezhető, négysávosított 21-es főutat részesítik előnyben, amely az M3-as autópályát és Salgótarjánt köti össze, ahonnét csak néhány kilométerre van Somoskőújfalu határátkelője. Úgy tudjuk, az is felmerült, hogy a tervbe vett Bicske–Esztergom gyorsforgalmi útnak, vagyis az ­M100-as­nak a meghosszabbításában Esztergomnál új autópályahídon lépi majd át az észak–déli irányú forgalom a magyar–szlovák határt.

