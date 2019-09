Hatalmas a tétje a szlovákok elleni meccsnek

Hatalmas várakozás előzi meg a hétfői Magyarország-Szlovákia Európa-bajnoki selejtezőt. A mérkőzésre augusztus elején az összes jegy rekordidő alatt, mindössze két óra alatt kelt el. Bizakodásra adhat okot, hogy a válogatott ellenfele péntek este 4:0-ra kikapott a vb-ezüstérmes horvátoktól.

2019. szeptember 9. 10:52

Hétfőn teljesen más csapat fog pályára vonulni a korábbi montenegrói mérkőzéshez képest – jelentette ki Kárpáti Róbert sportpszichiáter az M1 Ma Este című műsorában. Úgy véli, azokat a hibákat, amiket elkövettek, már átbeszélték és kijavították, valamint levonták a következtetéseket.

Borbély Zoltán sportjogász pedig arról beszélt, hogy a Montenegró ellen felállított magyar csapatból körülbelül 10 játékos teljesen más lesz, így nem a vesztes csapat fog játszani Szlovákia ellen. Szerinte Marco Rossi szövetségi kapitánynak az volt a szándéka, hogy felmérje, kik azok a játékosok, akiket bevethet egy ilyen sorsdöntő mérkőzésen. Kiemelte, a hétfői mérkőzés sorsdöntőnek számít, a győzelem sokat jelentene Magyarország számára.

A hazai pálya előnye

Sokak szerint a hazai pálya előnyt jelent, de Kárpáti Róbert szerint ez akár stresszhelyzetet is okozhat. Kétfajta stresszről beszélt, az egyik a distressz, amely a negatív, a másik pedig az eustressz, amely a pozitív stresszt foglalja magába. Az utóbbi a szurkolók támogatásában jelenik majd meg, hiszen több ezer drukker lesz kint a lelátókon, akik buzdítani fogják a csapatot.

Megjegyezte, a distressz jelen esetben talán kevésbé jelenhet meg, hiszen itt már nem kezdő, hanem profi játékosokról van szó, akik több tucat meccset tudnak maguk mögött, így ebből a szempontból a közönség nem valószínű, hogy negatív nyomást gyakorolna majd a focistákra – fűzte hozzá.

Nem érkezik túl sok szlovák szurkoló

Borbély Zoltán egy 1992-es eseményt idézett fel, amikor a Slovan-Bratislava–Ferencváros meccsen a Fradi szurkolóit gyakorlatilag össze-vissza verték a szlovák rendőrök. Elmondása szerint azóta nem érkezik túl sok szlovák szurkoló Magyarországra, félve a létező vagy nem létező revanstól – fogalmazott. Kárpáti Róbert Marco Rossi személyéről is beszélt, aki nem csak a csapat tiszteletét tudhatja magáénak, de a nemzet is bízik a döntéseiben és stratégiájában. Megjegyezte, ezzel valószínűleg Marco Rossi is tisztában van, és a játékosok is érzik, hogy ő egy szeretett és megbecsült szövetségi kapitány, akinek elfogadják a döntéseit.

Hazai pályán eddig nem volt vereség Marco Rossival

Borbély Zoltán megjegyezte, magyar válogatottnak még sosem volt olasz szövetségi kapitánya, és a magyar válogatott még sosem győzte le Szlovákiát, viszont bizakodásra adhat okot, hogy Marco Rossi vezetése alatt eddig egyetlen mérkőzést sem vesztett magyar csapat hazai pályán.

A Magyarország-Szlovákia labdarúgó Eb-selejtező mérkőzést hétfőn 20 óra 45 perckor az M4 Sport élőben közvetíti.

M1