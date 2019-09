A héten lesz a Vegetáriánus Fesztivál

Fontolgatod, hogy átállj a nyers étrendre, de nem tudod, hogy kezdj bele? Fontos számodra a környezetvédelem? Érdekel, hogy mi fán teremnek a vegán kozmetikumok? Szeretnéd tudni, hogy mik a legújabb orvosi ismeretek a növényi alapú táplálkozásról? Tudtad, hogy az SM betegség tünetein is javíthat a húsmentes étrend? Már húsmentesen élsz, és néhány új receptre vágysz? Akkor 2019. szeptember 14-15-én a 23. VEGETÁRIÁNUS FESZTIVÁLon, Budapesten, a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központban a helyed. A környezettudatos szemléletű, ingyenes családi rendezvény táplálkozási szakemberek előadásait, vegetáriánus ételkóstolókat, öko- és bioszemléletű termék-bemutatókat kínál - nem csak vegetáriánusoknak! Az esemény idei arca Hevesi Tamás, aki több mint 30 éve maga is vegetáriánus.

2019. szeptember 9. 17:03

2019. szeptember 14-én, szombaton 9 órakor a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ színháztermében a Beszélő egyetemes egység című könyv bemutatójával és filmvetítéssel veszi kezdetét a 23. VEGETÁRIÁNUS FESZTIVÁL. 12 órakor Fleck Gábor – aki a szociológus pályát elhagyva lett vegán szakács - megtanítja az érdeklődőket egy Japánban nagyon elterjedt szendvics, az onigirazu elkészítését, majd Sebestyén Szilvia ad ötleteket, hogyan lehet táplálékallergiával teljes értékű életet élni, biztonságos és tápláló ételekkel. 13 órakor Lénárt Gitta - akinek immár 9 könyve jelent meg a témában - első lépésként a nyers étrend felé élő édességek elkészítését mutatja meg a publikumnak.

Szombaton 16 órakor a 72 éves Dr. Weixl-Várhegyi László - 84 szeres magyar bajnok, veteránolimpiai bajnok, ötszörös világbajnok és ötszörös Európa bajnok dobó atléta - a vérkeringés és a táplálkozás összefüggéseiről tart előadást. Ezzel párhuzamosan a 8-as teremben Tamás Anna pedagógus, az Attachment Parenting International tagja - három tinédzser édesanyja – beszél a kötődő nevelésről, aminek segítségével a csecsemő, kisgyermek igényeit könnyebben sikerül összehangolni a szülők igényeivel, s ez egy életre szóló útravalót biztosít ahhoz, hogy a gyermek magabiztos, kiegyensúlyozott, együtt érző, és együttműködő, felnőtté váljon.

Szeptember 15-én, vasárnap 10 órakor Ambrus Orsolya arról beszél, hogy mi fán teremnek a vegán kozmetikumok?– divat vagy megoldás? 14 órakor Vegán Dorcy mutat vegán praktikákat: rohanó világunkban hogyan főzzünk gyorsan és egyszerűen egészségeset? 15 órakor Dr. Tamasi József belgyógyász szakorvos, a természetes gyógymódok szakértője előadásában felteszi a kérdést, hogy a húsok valóban nem ártanak? Tudományos vizsgálati eredményekkel alátámasztva hasonlítja majd össze a "PBD" növényi alapú vegán-, a ketogén- és a paleo diétát. A környezettudatos szemléletű családi rendezvény táplálkozási szakemberek előadásait, vegetáriánus ételkóstolókat, öko- és bioszemléletű termék-bemutatókat kínál - nem csak vegetáriánusoknak! A két nap alatt ingyenesen kérhetsz tanácsot természetgyógyászoktól, izgalmas dokumentumfilmeket nézhetsz, lesz csoportos jóga, relaxációs foglalkozások, zenei és tánc-programok, a gyerekeknek játszószoba.

Az esemény idei arca Hevesi Tamás, aki immár 30 éve maga is vegetáriánus. „Több szempont alapján döntöttem úgy, hogy nem fogyasztok húst. Egyrészt mert tisztelem az állatokat, továbbá hiszek abban, hogy mindenki azzá válik, amit megeszik, így én inkább leszek zöld brokkoli, mint rózsaszín malac. Végül ahhoz, hogy szeretni tudjuk önmagunkat – és ezáltal másokat is – belső tisztaságra van szükségünk és ebben is segít nekem a vegetáriánus életforma.” – nyilatkozta az edzőként is dolgozó funky-zenész. A Fesztivál célja, hogy eloszlassa a vegetáriánus étkezéssel kapcsolatos tévhiteket, illetve, hogy rávilágítson arra, hogyan élhetünk egészségesen sok zöldség és gyümölcs fogyasztásával.

A rendezvényre a belépés ingyenes!

