Több településen tovább osztódott az ellenzék

Újabb polgármester- és egyéni képviselőjelöltek adták le tegnap a 16 órai határidőig az indulásukhoz szükséges ajánlásokat, ezzel az ellenzéki oldalnak több helyen tovább gyengültek az esélyei. Jól hajrázott ugyanakkor az ellenoldali pártok közül a Mi Hazánk.

2019. szeptember 10. 09:48

A Nemzeti Választási Iroda (NVI) internetes oldalának tegnapi délutáni adatai szerint már több mint 41 ezer jelöltet jelentettek be a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választására.

A hétfőn 16 órakor lejárt ajánlásgyűjtési és jelöltállítási határidő előtt a szervezetek és független indulók közül sokan az utolsó órákban adták le az aláírásokat tartalmazó íveiket a helyi választási bizottságoknál.

A határidőn túl beérkező ajánlásokat és jelentkezéseket a bizottságok már nem fogadhatták el. Tudni kell, hogy a Választás.hu oldalon még néhány napig folyamatosan frissülnek a bejelentett, illetve nyilvántartásba vett jelöltekre vonatkozó adatok.

Sopronban a korábbi bejelentéssel ellentétben mégis önállóan méreti meg magát a Párbeszéd Fotó: MTI/Nyikos Péter

Debrecenben a kettészakadt ellenzék Momentum–Jobbik–LMP formáció­ja hajrázott nagyot, bejelentették Kőszeghy Csanád Ábel polgármesterjelöltjüket a helyi választási bizottságnál, illetve a 23 körzetből 21-ben állítottak egyéni indulót.

Dunaújvárosban Cserna Gábor polgármester (Fidesz–KDNP) kapott újabb ellenzéki kihívót Farsang Tibor (Mi Hazánk–MIÉP–FKGP) személyében, a Toroczkai László vezette pártnak a tíz körzetből hétben van egyéni képviselőjelöltje a településen. Egerben két független polgármesterjelölt (Bódás Bianka és Somodi Sándor) is tegnap adta le az induláshoz szükséges ajánlásokat, míg Érden és Kecskeméten is egy-egy újabb független politikussal gazdagodott az aspiránsok sora a településvezetői tisztségért.

Kaposváron az ellenzéki összefogásból kimaradó Polgári Szabadság Platformnak is minden körzetben sikerült egyéni képviselőt állítani. A borsodi megyeszékhelyen – azzal, hogy tegnap Kopcsó Gábor (Új lendület Miskolcért) is leadta a szükséges mennyiségű ajánlásokat – legalább négy jelölt mérkőzhet meg a város polgármesteri székéért. Sopronban Gibicsár Imre (Párbeszéd) ringbe szállása osztja meg az ellenzéket, a politikus polgármesterjelöltként méreti meg magát, és a párt is minden egyéni körzetben jelentett be indulót.

Nagykanizsán Szabados Gyula polgármesterjelölt (Nagykanizsáért Egyesület) adta le tegnap az induláshoz szükséges ajánlásokat. Pécsett Sándor Zoltán (Mi Hazánk), Salgótarjánban Nagy Attila (Munkáspárt), míg Tatabányán Boda Bánk László (Mi Hazánk) szállt ringbe az utolsó nap polgármesterjelöltként.

A túlterheltségtől órákon keresztül akadozó Választás.hu tegnap délutáni, nem végleges adatai szerint az ellenzéki pártok a legtöbb helyen egymással összefogva állítottak jelöltet, így nehéz megállapítani, az aláírások gyűjtésénél mekkora volt egy-egy párt egyéni sikere.

Az azonban kivehető, hogy önállóan ki hány polgármesterjelöltet tud indítani. A Párbeszéd és az LMP mindössze kettőt jegyeztetett be, a Momentum és a Mindenki Magyarországa Mozgalom hatot, a DK nyolcat, a Munkáspárt 12-t, míg az MSZP 13-at, a Jobbik pedig 21-et vetetett nyilvántartásba. A nem végleges eredményt tekintve ez azt jelenti, hogy az ellenzéken belül a Mi Hazánknak van a legtöbb polgármesterjelöltje. A párt 24 polgármesterjelöltet jegyeztetett be tegnap délutánig, amelyből ketten a főváros IV., valamint XI. kerületében indulnak.

Országosan 277 egyéni képviselőjelöltet, 49 megyei közgyűlési, 74 egyéni listás, valamint 94 települési kompenzációs listás jelöltet vettek nyilvántartásba a Mi Hazánk aspiránsai közül.

Mint ismert, a hivatalban lévő főpolgármester, Tarlós István néhány óra alatt összegyűjtött tizenkétezer aláírást. A tegnapi határidő lejárta előtt végül Berki Krisztián tízezer, Puzsér Róbert pedig hétezer ajánlást adott le.

