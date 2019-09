Erős jelölt Trócsányi

Von der Leyen ma délben tart sajtótájékoztatót, amelyen a biztosi tárcák sorsa is nyilvánosságra kerül. A leendő elnök választottjai között meglepetések aligha akadnak.

Ursula von der Leyen tegnap nyilvánosságra hozta az Európai Bizottság lehetséges tagjainak listáját. A leendő elnök választottjai között meglepetések aligha akadtak: a brüsszeli sajtó korábban már valamennyi tagállam jelöltjének kilétét felfedte, a személyi kérdéseknél pedig fontosabb lesz a biztosoknak juttatandó uniós portfólió. Ahogy arra számítani lehetett, Magyarországot a testületben Trócsányi László volt igazságügyi miniszter képviselheti. Von der Leyen ma délben tart sajtótájékoztatót, amelyen a biztosi tárcák sorsa is nyilvánosságra kerül. Trócsányi egybehangzó információk szerint végül a humanitárius segélyezés és katasztrófavédelem területét felügyelheti majd.

Az ugyanakkor korántsem eldöntött, hogy a november elsejével munkába álló bizottság egytől egyig Von der Leyen jelöltjeiből áll majd. Szeptember végétől ugyanis az Európai Parlament (EP) illetékes szakbizottságai is meghallgatják a politikusokat, és ítélkeznek a biztosi alkalmasságuk felett. Az egyre szélesebb hatáskörökkel rendelkező EP nem fog kesztyűs kézzel bánni egyes jelöltekkel. A londoni Financial Times például már közvetlenül a májusi választások után arról cikkezett, hogy „a fekete bárány” tagállamok, így Magyarország, Lengyelország és Olaszország (akkor még a Matteo Salvini-féle Ligával a kormányon – a szerk.) delegáltjai vért izzadnak majd a meghallgatásokon. A közelmúltban a papírformának megfelelően a parlament egyes szocialista és liberális politikusai is tiltakoztak Trócsányi személye ellen, tegnap például az MSZP-s Újhelyi István „vonta meg támogatását” a volt igazságügyi miniszert is soraiban tudó testülettől.

A Fidesz–KDNP európai parlamenti képviselőcsoportja tegnap közleményben üdvözölte a jelenleg EP-képviselőként tevékenykedő Trócsányi jelölését, s arra figyelmeztettek: a szocialista, liberális, zöld- és kommunista frakciók minden eszközzel támadni fogják a biztosjelöltet, az „elvtelen támadásokban” pedig a magyarországi ellenzék EP-képviselői biztosan élen járnak majd. Parlamenti források szerint ugyanakkor az akadémiai és diplomáciai körökben is ismert Trócsányinak aligha van oka az aggodalomra, mert erős jelöltnek számít.

