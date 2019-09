Karácsony Gergely magányos kampánya

Kálmán Olga az előválasztás óta teljesen eltűnt a nyilvánosság elől, amit nemrég egészségügyi okokkal magyarázott, a jelek szerint ez megakadályozza őt a Karácsony melletti korteskedésben is.

2019. szeptember 12. 11:13

Karácsony Gergely hivatalos köztéri kampánya szeptember 15-én veszi kezdetét – közölték az MSZP elnökségében arra a felvetésünkre, miszerint bár már augusztus végén, a Szabadság téren tartott rendezvénnyel elindult a baloldal közös főpolgármester-jelöltjének korteskedése, arcképével nem találkozni a főváros utcáin.

Mindez azért is érdekes, mert korábban még az előválasztás népszerűsítésekor is erőteljesebb, látványosabb reklámhadjárat volt tapasztalható. Elnökségi forrásaink a hét végén kezdődő, így lényegében egy hónapig tartó köztéri plakátkampányt az ellenzék viszonylag szűkös anyagi lehetőségeivel magyarázták, megjegyezve, hogy egyelőre Tarlós István sem kezdett hasonlóba. Hangsúlyozták ugyanakkor, hogy eredeti elképzeléseik szerint is elsősorban az interneten, különböző közösségi oldalakon és utcai kitelepüléseken akarták Karácsonyt népszerűsíteni.

Arra viszont nem kaptunk érdemi választ, hogy a DK és a Momentum milyen konkrét módon támogatja a baloldal közös főpolgármester-jelöltjét, forrásaink csupán annyit mondtak, hogy eddig nem tapasztaltak semmilyen „kavarást”. Emlékezetes: amikor Karácsony megnyerte az előválasztást, mindkét alulmaradt párt és jelöltjeik, Kálmán Olga, illetve Kerpel-Fronius Gábor is azt ígérte, hogy támogatják a kampányát, ennek viszont szintén nincs sok jele. Az ügyben a DK-t és a Momentumot is hiába kerestük, lapzártánkig nem érkezett válasz. A közösségi oldalak tanúsága szerint ugyanakkor kijelenthető, hogy mindkét párt a saját kampányára koncentrál, kifejezetten Karácsony Gergely melletti felhívás, mozgósítás egyáltalán nem tapasztalható.

Tény, hogy a Momentum azért közzétette Karácsony néhány sajtótájékoztatójának videóját, a DK felületein azonban nyoma sincs a megígért támogatásnak. Gyurcsány Ferenc inkább a kertjükbe tévedt kiscicákról, a futballról, a déli határzárról, a fiatalokkal való találkozóiról és pártja polgármesterjelöltjeiről, aktivistáiról posztol.

