Orbán: megnőtt a V4-ek ereje

Az európai bizottsági pozíciók szétosztása alapján megállapítható, hogy a visegrádi négyek (V4) ereje megnőtt - jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök csütörtökön Prágában, miután részt vett a V4-ek és nyugat-balkáni államok csúcstalálkozóján.

2019. szeptember 12. 18:21

A V4-ek két európai bizottsági alelnököt is adhatnak - hívta fel a figyelmet a kormányfő, aki a szlovák alelnök, Maros Sefcovic leendő portfólióját tartja a legfontosabbnak, neki kell ugyanis "beállítania" - mondta - az Európai Bizottság és az Európai Parlament együttműködését, amelyben egyébként a legtöbb európai ügy akad el.

Örömét fejezte ki továbbá, hogy a magyar biztosjelölt, Trócsányi László "olyan szép és nagy feladatot" menedzselhet, mint az Európai Unió bővítése. Trócsányi László volt alkotmánybíró és igazságügyi miniszter érti a bővítés bonyolult aspektusait - mondta Orbán Viktor, majd reményét fejezte ki, hogy a jelölt meg is fogja kapni a szükséges támogatást.

A miniszterelnök az unió bővítéséről szólva úgy fogalmazott: ha az EU nem aludt volna el, és már korábban felvette volna tagjai közé Észak-Macedóniát, Montenegrót és Szerbiát, akkor ma nem lenne sok millió illegális migráns Nyugat-Európában.

"A balkáni útvonalat meg tudtuk volna védeni közösen" - folytatta -, ám a Görögország és Magyarország közötti teret "gazdátlanul" hagyták, ami elfogadhatatlan, ezért "azt a teret ki kell tölteni, az ott lévő országokat fel kell venni, és akkor meg tudja védeni magát az EU". Megjegyezte: az EU-tag Románián keresztül nem érkeztek migránsok az EU-ba; "ott jöttek, ahol nem tagállamok helyezkedtek el", és azután Magyarországnál kellett feltartóztatni őket.

Orbán Viktor úgy összegzett, az elmúlt néhány év történelme alapján evidens, hogy mind az uniónak, mind Észak-Macedóniának, Montenegrónak, valamint Szerbiának - "és ha már így állunk, akkor Albániának is" - érdeke az EU-tagság.

A balkáni országok csatlakozása nem teher, hanem lehetőség az uniónak, amely erősebb lesz ezek felvételével - hangoztatta, Magyarország támogatásáról biztosítva ezeket az államokat.

Az EU következő költségvetésével kapcsolatban a magyar álláspontot ismertetve a kormányfő közölte: lehet új közös politikákat nyitni, de semmiképpen sem lehet erre hivatkozva csökkenteni a régi politikák pénzügyi forrásait.

Magyarország nem zárkózik el új közös bevételi forrásoktól, ha a régi politikák fenntartása mellett újakat is akarnak finanszírozni - tette hozzá.

Azt is mondta, hogy a tagállamoknak a pénzfelhasználásban sokkal nagyobb rugalmasságra van szükségük.

Orbán Viktor arról is beszélt a házigazdához, Andrej Babis cseh miniszterelnökhöz szólva, hogy a magyarok "mérceországnak" tekintik Csehországot, és "a magyart bántja, ha a cseheknek jobban megy, mint nekünk. Nem lerontani szeretnénk az ő teljesítményüket, hanem felzárkózni". Jelen pillanatban a cseheknek még jobban megy, mint a magyaroknak, és Magyarország különösen a munkanélküliségben szeretné "megverni" Csehországot, ahol az EU-ban a legalacsonyabb ennek mértéke - mondta.

A miniszterelnököt a szerb sajtó megkérdezte arról, hogy Trócsányi László lehet az unió bővítési biztosa, amire Orbán Viktor úgy reagált: "ha szerb lennék, örülnék". Megjegyezte: a magyar EU-elnökség a horvát csatlakozási tárgyalások utolsó szakaszára felhalmozódó nehéz ügyeket is jól oldotta meg. "Hogy a horvátok erre nem mindig emlékeznek, ez most már nem tartozik a tárgyhoz" - fűzte hozzá.

"Nincs kétségem afelől, hogy Szerbia nagy erőkkel járul majd hozzá az EU gazdasági teljesítményéhez" - jelentette ki, úgy értékelve: ha a szerb integrációt megoldják, akkor az egész térség integrációja felgyorsul és megoldódik. A szerb csatlakozáshoz ugyan még sok kérdést kell rendezni, például Koszovó ügyét, de ezek mind rendezhetők - közölte Orbán Viktor.

Egy másik kérdésre a kormányfő arról is beszélt, hogy míg Nyugat-Európában "multikulturális bevándorlótársadalmakat" építenek, addig Közép-Európában ez nincs így, "a mi országaink nem bevándorlótársadalmak". A kérdés az - mondta -, hogy ez a két különböző formát felvett világ hogyan fog együtt élni.

Kifejtette: az eddigi Európai Bizottság válasza az volt, "kényszerítsük a közép-európaiakat, hogy ők is olyanok legyenek, mint amilyenek mi vagyunk. (...) Mi meg ellenálltunk". Reméli azonban - folytatta -, hogy most egy olyan brüsszeli testület áll fel, amely belátja: két különböző életfelfogásról van szó, és inkább az egymás mellett élést kell menedzselni.

"Abban bízunk, hogy a bizottság több tiszteletet ad majd nekünk (...), és ha ezt a tónust üti meg, megegyezéseket akar, és nem erőszakból akar bennünket kényszeríteni, akkor van jövője az EU-nak, és egy fantasztikus öt év előtt állunk. De ha folytatódik a megerőszakolás politikája, akkor nekünk ellen kell állni, és ott leszünk megint, ahol most vagyunk" - mondta a miniszterelnök.

A prágai várban tartott csúcstalálkozó elején a V4-ek miniszterelnökei külön egyeztettek, majd munkaebéd keretében tárgyaltak Albánia, Bosznia-Hercegovina, Észak-Macedónia, Montenegró és Szerbia vezetőivel.

A V4-Nyugat-Balkán csúcstalálkozó résztvevői, köztük Orbán Viktor miniszterelnök (az asztalnál szemben j4) Prágában 2019. szeptember 12-én. MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Szecsődi Balázs

A Nyugat-Balkán európai integrációja mellett foglalt állást a lengyel, a cseh és a szlovák államfő is

A Nyugat-Balkán európai uniós integrációja nagyon fontos az egész kontinens biztonsága, a nagy migrációs hullámok korlátozása miatt - hangsúlyozta Mateusz Morawiecki lengyel kormányfő csütörtökön Prágában a visegrádi kormányfők közös sajtótájékoztatóján. Hasonló, az uniós bővítést sürgető álláspontot fogalmazott meg a V4-csoport és a Nyugat-Balkán államainak csúcstalálkozóját követően Andrej Babis cseh és Peter Pellegrini szlovák kormányfő is.

A dél-európai országok csatlakozása egyúttal esélyt jelent a V4-országok számára - fogalmazott Morawiecki a sajtóértekezleten. Ezzel kapcsolatban utalt a Közép- és Kelet-Európában létesülő észak-déli irányú infrastrukturális fejlesztések lehetőségeire.

Kérdésre válaszolva Morawiecki megerősítette: a V4 "nem egyezik bele a migránsoknak a brüsszeli kulcs szerinti átirányításába".

Morawiecki kitért az uniós tisztújításra is, úgy értékelve, hogy a V4 kulcsszerepet játszik az Európai Bizottság összeállításában. Utalva arra is, hogy Ursula von der Leyen megválasztott elnök a lengyel Janusz Wojciechowskit jelölte a mezőgazdasági biztosnak, Morawiecki hangsúlyozta: Lengyelország és Magyarország is olyan területeket irányíthat majd, "amelyeket kezdettől fogva vállalni akartak".

A lengyel kormányfő kiemelte továbbá: a V4 egy hangon beszél az új uniós költségvetési keretről, a strukturális alapokról és az uniós agrárpolitikáról.

A Nyugat-Balkán biztonsága Európa biztonsága is - hangsúlyozta Andrej Babis, cseh miniszterelnök.

A cseh miniszterelnök a találkozón elfogadott közös nyilatkozatból idézve kiemelte: az Európai Unió (EU) a Nyugat-Balkán irányába történő bővítése a biztonság és a prosperitás legerősebb garanciája a régióban.

Hangsúlyozta: a Nyugat-Balkán biztonsága Európa számára is biztonságot jelent, mivel a Nyugat-Balkán országai kulcsfontosságú partnerek a migráció kezelésében is.

Andrej Babis az unió bővítésének folyamatáról szólva leszögezte: meg kell tartani a reformok ütemét a Nyugat-Balkánon és arról is beszélni kell, hogy miért tart ilyen sokáig mások mellett Bulgária és Románia a schengeni térséghez való csatlakozása.

A cseh miniszterelnök, a találkozó házigazdájaként elmondta: a tárgyalás első körében - még a nyugat balkán vezetőivel való találkozó előtt - főként európai kérdések kerültek terítékre, köztük a migráció, Brexit, a klímaváltozás elleni uniós küzdelem, továbbá az Európai Bizottság új összetétele.

Utóbbival kapcsolatban Babis azt mondta: megmutatta a V4-ek erejét és jó együttműködésüket, hogy két fontos európai bizottsági elnökhelyettesi posztot sikerült szerezniük.

Az EU bővítése a Nyugat-Balkán irányába biztonsági és gazdasági szempontból is stratégiai befektetés az uniónak - jelentette ki Peter Pellegrini, szlovák miniszterelnök.

A szlovák kormányfő elmondta: a V4-ek a prágai kibővített találkozóval most egyértelmű jelzést küldtek Európának, arról, hogy az unió mihamarabbi bővítését támogatják.

"Meg kell győznünk a többi uniós tagállamot arról, hogy a bővítés nem problémákat hoz - mint ahogyan azt néhány régi tagország vezetői mondják. Éppen ellenkezőleg, az EU a Nyugat-Balkán irányába történő bővítése stratégiai befektetés az unió számára biztonsági és gazdasági szempontból is" - hangsúlyozta Peter Pellegrini.

A szlovák kormányfő leszögezte: a migráció kezelése nem lehet csak az EU ügye, arra az egész kontinensnek kell közös megoldást találnia. Pellegrini az uniós bővítés jövőbeni folyamatával kapcsolatban azt mondta: örömmel és bizalommal tölti el, hogy az új uniós bővítési biztost Magyarország adja.

Pellegrini az EU környezetvédelmi törekvéseiről szólva azt mondta: fontos, hogy EU ebben a kérdésben vezető legyen, de motiválni kell az Európán kívüli országokat is, mert anélkül nem lesznek eredmények.

A V4-Nyugat-Balkán csúcstalálkozó résztvevői, köztük Orbán Viktor miniszterelnök (elöl j) Prágában 2019. szeptember 12-én. A kormányfő mellett az első sorban Peter Pellegrini szlovák, Mateusz Morawiecki lengyel és Andrej Babis cseh miniszterelnök (b-j). A hátsó sorban Zoran Zaev, Észak-Macedónia miniszterelnöke, Ana Brnabic szerb miniszterelnök, Denis Zvizdic boszniai kormányfő, Edi Rama albán miniszterelnök, Dusko Markovic montenegrói miniszterelnök és Arber Vllahiu, Koszovó csehországi nagykövete (b-j). MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Szecsődi Balázs

Közös nyilatkozat - A V4 csoport eltökélten támogatja a nyugat-balkáni országok európai uniós integrációját

A V4 országcsoport tagjai eltökélten támogatják a nyugat-balkáni országok európai uniós integrációját - hangsúlyozták a prágai csúcstalálkozójukról csütörtökön kiadott nyilatkozatukban a visegrádi országok miniszterelnökei.

A kormányfők szilárd meggyőződésüknek adtak hangot, hogy Európa újraegyesítése nem lehet teljes ezen országok nélkül.

Hangsúlyozták, hogy az unió bővítési politikája felbecsülhetetlen értékű eszközként szolgál a Nyugat-Balkán biztonságának, stabilitásának megteremtéséhez.

A miniszterelnökök felszólították az EU összes döntéshozóját, hogy tartsák fenn és szilárdítsák meg annak a lényegi haladásnak a lendületét, amelyet a reformok végrehajtásából és a macedón-görög névvita megoldásából keletkezett, és nyissák meg a csatlakozási tárgyalásokat Észak-Macedóniával és Albániával.

Az aláírók várakozásuknak adtak hangot, hogy a Szerbiával és Montenegróval folyó csatlakozási tárgyalások fel fognak gyorsulni a következő Európai Bizottság megbízatása alatt.

Egyben reményüket fejezték ki, hogy a bosznia-hercegovinai és koszovói reformfolyamat a következő időszakban erősíteni fogja az EU-tagság kilátásait a térségben.

A V4 csoport vezetői támogatásukról biztosították a nyugat-balkáni partnerek eltökéltségét arra, hogy fenntartsák a stabilitást a térségben, és erősítsék a jogállamiságot, küzdjenek a szervezett bűnözés és a korrupció ellen, és ellenőrzés alatt tartják a migrációs mozgásokat.

A miniszterelnökök kifejezték eltökéltségüket a nyugat-balkáni országokkal való határvédelmi együttműködés mellett.

A közös nyilatkozatban a miniszterelnökök hangsúlyozták a nyugat-balkáni térség stratégiai szerepét az Európai Unió energiaellátásának diverzifikálásában is.

A V4-csoport eltökélten támogatja a kiterjedt regionális együttműködést, a jószomszédi kapcsolatokat és a megbékélést a Nyugat-Balkánon, és ehhez a saját eszközeivel is hozzájárul - mutatott rá a közös nyilatkozat.

MTI