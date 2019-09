Küzdelem jogi érvekkel és székely furfanggal

Borboly Csaba, Hargita megye elnöke elmondta, hogyan veszik fel a kesztyűt az Úz-völgyi temető ügyében, és milyen pozitív hozadéka van a román kormányválságnak. Négyszemközti beszélgetésekben sok román politikus elismeri a magyarok igazát.

2019. szeptember 13. 12:25

Nem erővel, hanem ésszel küzd Hargita megye a román törvénytelenségek ellen, legyen szó az inkriminált Úz-völgyi temető, a székely zászló vagy éppen a Békás-szoros ügyéről. Borboly Csaba megye­elnökkel beszélgettünk.

– Hogy áll most a küzdelem a szim­bolikussá vált Úz-völgyi temető körül? Kicsit mintha leült volna a téma a médiában.

– Most főleg jogi úton próbálunk érvényt szerezni az igazságnak: jogi úton próbáljuk megtámadni azokat a törvénytelenségeket, amelyeket a másik fél meghamisított dokumentumok alapján próbál törvényesnek beállítani. Ma csaknem másfél száz ilyen ügyön dolgozik a jogi csapatunk csak a temető kapcsán: minden szinten minden hatóságot szembesítünk a törvénytelenségekkel, úgy, hogy ne tudjanak kitérni előle. Részsikereket már elkönyvelhetünk: például a miniszterelnök-helyettes levélben jelezte, hogy negatívan véleményezte azt a javaslatot, miszerint a temető Csíkszentmárton helyett a hadügyminisztérium kezelésébe kerüljön át. Persze a kormányválság miatt most még kaotikusabb minden.

– Összességében ez a politikai mozgás inkább negatív vagy inkább pozitív az önök számára?

– Néhány dologban, azt hiszem, pozitív: a kisebb kormánypárthoz, a liberális ALDE-hoz tartozó Bákó megyei prefektust pél­dául leváltották – az új prefektusnak pedig máris írtam, hogy támadja meg a dormánfalviak vonatkozó intézkedéseit, ami automatikusan fel is függeszti azok végrehajtását a kivizsgálás idejére –, de a szintén ALDE-s dormánfalvi polgármester széke sem olyan biztos már, mint eddig. Egyébként most, hogy a kormányválság a média fő témája, mi is nyugodtabban dolgozhatunk.

– Közben román civilek mozgósítanak, októberre várható egy nagyobb felvonulásuk a temetőnél. Erre hogyan készülnek?

– Nyilvánvaló, ha Romániában bárki gyülekezni, netán tüntetni akar, és megvan hozzá a hátszele, úgyis megtalálja a módját. Egy lehetőség van ilyenkor: ha engedély nélkül demonstrálnak, személyesen teszek büntetőfeljelentést, ahogy a június 6-i esetben is tettem, s a megfelelő jogi lépéseket is megtesszük.

– Ami a jogi csapatukat illeti: jókora bírságot úsztak meg a székelyzászló-kihelyezés ügyében, hiszen a magyarellenes Dan Tanasa aktivista keresetét elutasított a bíróság. Csíkszereda és Korond nem tűnik ilyen szerencsésnek. Mi az önök titka?

– Ez a sokadik per, amit megnyerünk vele szemben, csak nem szerettem volna médiafelületet biztosítani a Dan Tanasa-féle provokátoroknak. A lényeg, hogy profi jogi megközelítéssel, az első perctől komolyan véve az ügyet, és némi székely furfanggal kell felvenni a kesztyűt. De nem árt hozzá a szerencse is, hiszen a bíró személyétől is sok minden függ. A technikai részleteket is szívesen megosztom a többi Tanasa-károsulttal, de nyilvánosságot nem adnék nekik. Ami az Úz-völgyi ügyet illeti, ott nagyobb a tét, de ott is csak ez az egy lehetőségünk van, a törvény betűi szerint eljárni, bár tudjuk jól, hogy a másik fél megfelelő háttérrel bármikor a maga kedve szerint értelmezheti

a törvényt.

– Miben bíznak akkor?

– Abban, hogy alapfokon a Békás-szoros sokkal nehezebb ügyében is nyertünk. Illetve, hogy a többséget sem lehet örökké félrevezetni, a bukaresti média által manipulálni, s ahogy gyűlnek a temető ügyében az igazunk mellett a bizonyítékok, úgy csökken a vehemenciája a hazugságoknak a sajtóban. Ezért nagy köszönet illeti mindazokat, akik ebben segítettek, a magyar Honvédelmi Minisztérium szakbizottságát, Tilki Attila magyar országgyűlési képviselőt, aki másokkal együtt a „román hősi halottak” nemlétezéséről rántotta le a leplet a hiteles dokumentumok bemutatásával. Az idő is nekünk dolgozik, ahogy a 147 ügy előbb-utóbb bírósági szakaszba jut, és egyre egyértelműbben látszik majd a törvénytelenség. Hozzáteszem: ha nem álltunk volna ki mi magyarok egységesen Úz völgye ügyében, azzal a jogtiprás újabb módjainak meghonosodását segítettük volna elő. Ugyanakkor fontos, hogy megakadályozzuk a román betonkeresztek zsákba burkolásához hasonló provokatív lépéseket, mert abba belekapaszkodva a bukaresti média könnyen eltereli a figyelmet a törvénytelenségekről. Ellenben minden rendezvényt támogatok, amely békés és előreviszi az ügyet. Jövő szerdán pedig Lezsák Sándorral, az Országgyűlés alelnökével fogok nyilvánosan beszélgetni a budapesti Polgárok Házában.

– Román részről egyébként van olyan, aki önök mellé állt ebben a harcban?

– Áprilisban és májusban helyi közigazgatási szinten volt valamiféle egyetértés abban, hogy a törvénytelenséget meg kell szüntetni – ezt nyilván felülírta a június 6. körüli eseménysorozat. Ugyanakkor azt is észrevettem, hogy ha egyesével beszélek országos román politikusokkal, mindegyik elismeri az igazunkat, de a mediatizált cirkusz miatt ezt nem kommunikálják nyilvánosan. Különösen, hogy fontos, elnökválasztási év van, ami sok mindent felülír. Október végére terveznek fáklyás felvonulást román nacionalista szervezetek az Úz-völgyi temetőbe. Nemrég a málnásfürdői ortodox templomban tartott találkozón ünnepeltek, s a temetőhöz is felugrottak kék-sárga-piros koszorúkkal megtisztelni az engedély nélkül épített román katonai emlékművet, ennek örömére posztoltak is a Face­bookon a 149 állítólagos román katona emlékének ápolásáról, a június 6-i Úz-völgyi erőszakos, kegyeletsértő temetőjárásról pedig „5000 csodálatos hazafi megemlékezéseként” szóltak. „Az a szerencse, hogy a terület nehezen megközelíthető, így jól rá kell szervezni arra, hogy a két tábor találkozzon, magyar oldalról pedig nem láttam mozgolódást, inkább hagyják lecsengeni a románok tobzódását.



Kép: MH/Hegedűs Róbert

A románok valószínűleg legfeljebb a mackókkal találkozhatnak odafent” - mondta lapunknak Pászkán Zsolt, a Külügyi és Külgazdasági Intézet külső szakértője.

Hozzátette: mindez nem jelenti azt, hogy a helyi magyar szervezetek, helyhatóságok ne tiltakoznának, sem azt, hogy ne jelennének meg a helyszín biztosítása végett. A románok oldaláról itt főleg néhány ostoba ember ortodox és legionárius szellemiségű provokációjáról van szó, amellyel nyilván arról a tényről is megpróbálhatják elterelni a figyelmet, hogy a 149 állítólagos román hősi halottból csupán egyetlenegy volt a jelek szerint román állampolgár, a többiről is kiderült már, hogy a magyar hadseregben szolgált, így a román katonai emlékműnek sincs semmi keresnivalója a helyszínen – vélte. A román közéletben bevált recept, ha érzik, hogy nincs igazuk, valamiféle megelőző csapással próbálnak reagálni, elterelendő a lényegről a figyelmet. Reményét fejezte ki ugyanakkor Pászkán, hogy az egész rendezvény megáll egy „Facebook-bejelentkezési bajnokság” szintjén, és nem kezdenek rombolni a románok – ezért is lenne fontos, hogy magyar részről legyenek ott, akik dokumentálják, rögzítik, hogy mi történik.

Veczán Zoltán

magyarhirlap.hu