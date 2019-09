Tarlós Istvánt provokálta a szélsőség

Tarlós a provokáló Tordainak: A választáson jól meg fogom verni a maguk hazudós, tutyimutyi főnökét.

2019. szeptember 13. 21:10

Amint arról beszámoltunk, elültették a mintegy három éve indult fővárosi fatelepítési program tízezredik és az országfásítási program első fáját pénteken a Margitszigeten. A fákat jelképesen Tarlós István főpolgármester és Nagy István agrárminiszter ültette el.

Az eseményen feltűnt Tordai Bence, a Párbeszéd botrányairól ismert országgyűlési képviselője is, aki egy ideig provokatív módon akadályozta, hogy a főpolgármester elkezdje a beszédét. Tordai Bence egyébként azt kérdezte Tarlós Istvántól, hogy elvállalja-e a vitát Karácsony Gergellyel, az ellenzék főpolgármester-jelöltjével.

A hosszan tartó provokációra a főpolgármester csattanós választ adott, megafonon keresztül üzent Tordain keresztül Karácsony Gergelynek, az ellenzék főpolgármester-jelöltjének.

"A maguk főnökét nem vitáról kell kérdezni, mert összevissza hazudik. Azt jegyezze meg, és ezt továbbítsa: a választáson jól meg fogom verni a maguk hazudós, tutyimutyi, tétova, mama kedvence főnökét” – hallható a merce.hu által közzétett videón.

Tarlós Istvánt később kérdezték újságírók is, hogy akar-e nyilvános főpolgármesteri-jelölti vitát Karácsony Gergellyel. Elmondta, hogy akkor elképzelhető vita, ha teljesülnek a már korábban általa megjelölt feltételek. Ugyanakkor felhívta a figyelmet a kétszereplősre tervezett vita kapcsán arra, hogy Karácsony Gergelyen kívül több főpolgármester-jelölt is van. Karácsony Gergely kiemeli magát közülük, nem áll szóba velük, és „a demokratikusnak mondott ellenzék” most azt akarja mondani, hogy „senkinek tekinti ezeket az embereket” – mondta Budapest főpolgármestere.

MTI