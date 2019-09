Tarlós: Karácsony életében soha semmit nem oldott meg

Karácsony Gergelynek a főpolgármester-jelöltek vitájával kapcsolatos viselkedése Gyurcsány Ferenc 2006-os szereplését, míg legújabb választási szlogenje Demszky Gábort és az SZDSZ-t juttatja eszébe Tarlós Istvánnak. A főpolgármester a Magyar Nemzetnek úgy fogalmazott: az adatkezelési botrány kapcsán ellenzéki provokáció sejthető, ellenfelei alig várják, hogy mártírt csinálhassanak magukból. Arról is beszélt, hogy egy régi ügy kapcsán megfenyegették.

2019. szeptember 14. 13:01

Puzsér Róbertnek olyan a stílusa, amilyen, de amikor azt mondja, hogy Karácsony Gergely pont annyiszor hazudik, ahányszor megszólal, akkor nem nagyon téved – nyilatkozta a Magyar Nemzetnek Tarlós István annak kapcsán, hogy a baloldal főpolgármester-jelöltje azt állítja, csak kifogásokat keres, hogy ne kelljen kettejüknek vitázni.

– Karácsony tutyimutyi, tétova mamakedvence – jegyezte meg a főpolgármester, aki szerint szerint elég csak azt megnézni, mit művel a vita kapcsán Zugló polgármestere. – Amikor a főpolgármester-jelöltek közti vita lehetőségét Karácsony először felvetette, közöltem néhány feltételemet. Úgy csinál most, mintha nem emlékezne. Egyszer azt írja, csak velem akar vitázni, este az ATV-ben már úgy beszél, tőle ott lehet mindenki, ma megint ír, hogy csak ketten vitázzunk. Egyszer ír, hogy minden feltételt elfogad, másnap azt mondja, ne legyenek feltételek. Minden nap mást mond – emlékeztetett a főpolgármester.

Hozzátette: kihívója pontosan tudja, hogy a főpolgármesternek kezdettől fogva vannak kikötései. – Be kell számolnia például Zugló állapotáról és az ottani ügyeiről politikai ellenfelei és a kritikus sajtó előtt is, valamint be kell számolnia a Fővárosi Közgyűlésben folytatott tevékenységéről is. Szintén feltétel volt, hogy nem lehet előre rögzíteni a vitában a témákat, és nem lehetnek moderátorok, akik befolyásolhatnák annak lefolyását bármelyik fél javára – sorolta.

Tarlós István szerint Karácsonynak először azt kellene eldöntenie, hogy a másik két vetélytársával egyáltalán akar-e vitázni. – Mivel Karácsony megszólalásaiban sokkal erősebbnek és jobbnak tartja magát, mint Berki Krisztián és Puzsér Róbert, akik most már ugyanúgy kiharcolták az indulási jogot, akkor vitázzon előbb a két másik kihívóval is, hiszen biztos benne: úgyis legyőzi őket. Aztán döntse el, mit szól a feltételekhez, akar-e beszélni Zuglóról vagy nem. A vitáról való vita komolytalan, bármit is írogattat kommentelőivel az interneten – jegyezte meg.

Tarlós Istvánnak Karácsony vitával kapcsolatos viselkedése Gyurcsány Ferenc 2006-os szereplését juttatja eszébe, csak ezt gyengébben, alkatánál fogva esetlenebbül adja elő. – Abban a vitában Gyurcsány mindent megígért, válogatás nélkül, aztán egy hónap múlva jött az őszödi beszéd, ahol bevallotta, minden hazugság volt. Karácsony a kampányában – hasonló hátsó gondolattal – kezdettől fogva javarészt állami kompetenciákat feszeget, alaptalanul ígérget, sőt civil szervezeteknek ír alá, annak ellenére, hogy tudnia kell, törvény zárja ki ezekben a kérdésekben a főpolgármesteri mozgásteret – hangsúlyozta.

Gyurcsány és Demszky szellemisége köszön vissza Fotó: Kurucz Árpád

Az ellenzék sorozatos, az ajánlóívekkel kapcsolatos adatkezelési botránya kapcsán Tarlós István úgy fogalmazott: nem jó, ha törvénytelenségbe csúszik át a kampány, de óvatosan bánna vele, mivel szerinte az ellenzék részéről provokáció sejthető, és alig várják, hogy mártírt csinálhassanak magukból.

Azt is elmondta, hogy értesülései szerint az ellenzék kampányában ismét – mint eddig mindig – elő akar venni egy 25 évvel ezelőtti ügyet. – Volt egy közlekedési balesetem 1995-ben, ami igen rossz érzés volt, de amiben vétlen voltam, és az esetnél jelen voltak a hozzátartozók is. A balesetet a kerületi kapitányság egy percig sem vizsgálta, ügyészi felügyelet mellett azonnal átvette a BRFK.

Akkor Györgyi Kálmánnak hívták a legfőbb ügyészt. Ezt az esetet eddig minden kampányban elővették, és most is megkaptam az üzenetet és fenyegetést, hogy újra ezzel akarnak operálni – számolt be a főpolgármester. Hozzátette: úgy hiszi, ha ellenfelei nem állnak túl jól a kampányban, akkor – elég lelketlenül – ehhez a történethez nyúlnak.

Tarlós István arra is reagált lapunknak, hogy Karácsony Gergely az ATV-ben közölte: ő megoldóember.

– Szeretném tudni, hogy Zuglóban, polgármesterként – vagy általában eddig valaha is – mit oldott meg – tette fel a kérdést. A főpolgármester szerint Karácsony nem véletlenül kerüli a kampányban Zuglót, mint ördög a tömjénfüstöt, pedig az az egyetlen hely, ahol be tudná mutatni eddigi eredményeit.

Arra is felhívta a figyelmet, hogy kihívója a város és problémái ismeretével kapcsolatos felkészültségéről legutóbb akkor tett újabb tanúbizonyságot, mikor erdőtelepítést ígért Újpesten az M3-as metró Káposztásmegyerre vezető tervezett meghosszabbítása nyomvonalának térségébe. Tarlós István arra is emlékeztetett, hogy Karácsony körül van néhány tapasztalt régi SZDSZ-es, például Horn Gábor, akik még emlékeznek Demszky Gábor jelmondatára, aki 1990-ben a tettek emberének nevezte magát, ennek analógiája köszön vissza Karácsony kampányában. – Az, hogy Demszky a „tettek embere”, valóságos posztulátumnak tűnik Karácsony mostani bejelentéséhez képest – tette hozzá.

Gulyás Gergelynek az Orbán–Tarlós-megállapodás kapcsán az ellenzék által súlyosan kiforgatott mondatáról annyit mondott: a fejlesztéseket Budapest semmiképp sem veszíti el. A kérdés az, rábízzák-e a lebonyolítást olyan emberre, aki nem ért hozzá. – Egyébként ha Karácsony úr most igazat mond, erős és kompromisszumképes is, ahogy mondja, akkor ugye nincs mitől félnie. Képesnek kell lennie a miniszterelnökkel legalább olyan megállapodást kötni, mint a „báb” Tarlósnak, nem igaz? – tette hozzá a főpolgármester.

magyarnemzet.hu