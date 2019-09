A szélsőség "úgynevezett magyar értékekről" nyerített

Nincsenek magyar értékek, a magyar etnikum semmivel sem járult hozzá a kontinens gazdagításához az elmúlt ezeregyszáz évben.

2019. szeptember 15. 21:35

“I have been hearing these arguments for protecting so-called ‘Hungarian values’ for years and years,” Ms Katalin Cseh said. “It makes me a bit sick to see this at a European level.”

Eltartóit, táplálóit sértette meg a szélsőség.



„Évek óta hallgatom az érveket az úgynevezett ’magyar értékek’ védelméről. Kissé beteggé tesz, hogy most európai szinten is ezzel szembesülök” – nyerítette a londoni Financial Timesnak Ms Cseh.



Hazánkban a magyar etnikum fizeti be az adók túlnyomó részét.



Ms Cseh a magyar adófizetőktől kapja javadalmazását, ebből eszi reggelijét, veszi ruháját, issza az ásványvizet. Ő azonban durván megsértette eltartóit, lényegében azt fejezte ki, hogy nem szolgálja őket.



Hanem nyíltan csak élősködik rajtuk.

Nincsenek magyar értékek, a magyar etnikum semmivel sem járult hozzá a kontinens gazdagításához az elmúlt ezeregyszáz évben. A buta európai dinasztiák annak idején balekként fogadták be családjukba, fiuk feleségeként az Árpád-házi királylányokat Aragóniától Türingiáig, Krakkótól Bizáncig.



Ismerős a gondolkodásmód.



Az 1980-as évek végén a rasszista indulatok rajtjaként hangzott el, hogy a Szent Korona nem más, mint micisapka. Később kiderült, hogy a magyar kultúra a bő gatyából és a fütyülős barackból áll. Újabb megfogalmazás szerint pedig a Szent Jobb mindössze tetemcafat.



Most az „úgynevezettet” kapta meg Liszt, Kodály, Bartók…

A névsor végtelen lenne, még akkor is, ha tudjuk, hogy az „úgynevezett” magyar értékek hatalmas részét ma már név szerint ismeretlen kiválóságok alkották a Szent Koronától az Ómagyar Mária-siralmon át Füzér váráig.



A népdalkincs egyedülálló a földkerekségen.



És igen, itt következik – következne – a taktikai hiba: a fölsorolás kezdése… A fölsorolás végtelen lenne, és maga után vonná a lefitymálást, a gúnykacajt, majd a nyílt gyűlölködést. Azt a nyílt gyűlölködést, ami soha nem tartozott a magyar értékek közé.



Ms Cseh sem lehet már magyar érték.



Ő nem fog maradandót alkotni, mint Széchenyi, Csontváry, Radnóti és a többiek. Őt külföldön sem fogják becsben tartani, amiként Kőrösi Csomát, Balogh Tamást, Teller Edét vagy Wigner Jenőt.



Az árulást mindenhol szeretik, az árulót sehol.



1990-től kezdve két évtizeden át rombolt idehaza egy hungarofób parlamenti párt. Többek közt egy budapesti világkiállítás rendezését akadályozta meg. Nyolcévi szabadság után feltűnt egy direktórium, amely egy olimpiai megrendezését gáncsolta el.



A misisapkától az úgynevezettig – és tovább…



Beteggé teszi Ms Cseht az európai életforma néven nevezése. Valóban terhes ez az életforma, hiszen az egyik sajátossága, hogy igazat kell – kellene – mondani. A hazudozás IDEGEN az európai életstílustól.



A képmutatás is IDEGEN.



A médiumokkal való manipulálás, ezáltal parlamenti hely megszerzése, ötévi fényűző élősködés kiügyeskedése is IDEGEN Laonardo da Vinci, Micehalangelo, Bosch Európájától. Ezek az „értékek” a Marxot dicsőítő isiászos figura kisbetűs „európájához” tartoznak.



Hungarian political extremism – így is nevezhetnénk az extrém nyerítők ügyködését.



Vagy éppen tetszetősebb és valósabb kifejezés lenne az, hogy „political extremism in Hungary” – ki-ki demokratikusan választhat ÉRTÉKrendje szerint.



Kovács G. Tibor



