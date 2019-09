Tíz kreatív Emmy-díjat zsebelt be a Trónok harca

A hét végén Los Angelesben rendezték meg a televíziós Oscarnak nevezett Emmy-díjak szeptember 22-i átadását megelőzően a kreatív, technikai Emmy-díjátadót.

2019. szeptember 16. 14:15

Tíz kreatív Emmy-díjat nyert el drámasorozat kategóriában a Trónok harca nyolcadik évada, a Csernobil című sorozat hét díjat kapott a korlátozott epizódsorozatok kategóriában, a Free Solo - Mászókötél nélkül című filmet a dokumentumfilmek között szintén hét díjjal jutalmazták.

Kreatív Emmy-díjjal jutalmazták Cherry Jones und Bradley Whitford színészeket A szolgálólány meséje című drámasorozatban való vendégszereplésükét, valamint Jane Lynchet és Luke Kirbyt a The Marvelous Mrs. Maisel című vígjátéksorozatban nyújtott vendégszereplésükért. Utóbbi sorozat a vígjáték kategóriában hat díjat zsebelt be. A legjobb dokumentumfilmnek járó kreatív Emmy-díjat kapta továbbá a Michael Jackson állítólagos szexuális molesztálásait feldolgozó Neverland elhagyása című film.

Animációs kategóriában a Simpson család legújabb sorozata, a The Simpsons: Mad About the Toy nyert. Két díjat nyert el a Netflix gyártásában készült új David Attenborough-minisorozat, az Our Planet. Az Emmy-díjakat szeptember 22-én adják át Los Angelesben.

MTI