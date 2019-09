Kövér László: A baloldal felfordulást, polgárháborút akar

A Hír TV Bayer show című műsorának ezúttal Kövér László, az Országgyűlés elnöke volt a vendége, szó esett többek között az ellenzékről és a közelgő önkormányzati választásokról. A vele való beszélgetést azonban néhány kisebb, ugyanakkor aktuális téma taglalása előzte meg.

2019. szeptember 16. 14:29

Én az ellenzék részéről semmi egyéb komoly üzenetet nem hallottam, mintsem, hogy az önkormányzati választásoknak az a tétje, ha az önkormányzatokban győznek, akkor leváltják a kormányt. Nekem ez az üzenet jött át eddig. Mit kezdjünk ezzel a mondattal? – kérdezte Bayer Zsolt.

A liberálisok főpolgármester-jelöltje, aki visszalépett, minő meglepetés, Karácsony Gergely javára, egyenesen odáig ment ennek a logikának az aprópénzre váltásában, hogy ha ő főpolgármester lesz azon nyomban engedélyezi a cannabis használatát. Hirtelen elbizonytalanodtam, hogy most akkor főpolgármester-választásra fog Budapesten sor kerülni vagy teljhatalmú diktátor megválasztására, aki azt csinál Budapesten amit akar vagy burkoltan azt jelenti-e, hogy a liberálisok ki akarják szakítani Magyarország közjogi testéből Budapestet és egy önálló városállamot létrehozni, ahol persze a főpolgármester a törvényhozó és végrehajtó hatalom egy személyben. Nem különbözik ettől Karácsony Gergely logikája sem, de ne is menjünk bele ennek taglalásába, csak azt rögzítsük itt, amit Kósa Lajos barátom is elmondott, hogy teljesen világos a kínálat a két oldal részéről.

Mi annak a békés, együttműködésen alapuló építkező munkának a folytatását ígérjük az önkormányzati választások után a települések közösségei számára is, ami az elmúlt 10 évben elkezdődött, ezzel szemben a baloldal immáron megint nem tudván kibújni a saját bőréből felfordulást, polgárháborút, ribilliót akar, ezt kínálja, ezt ígéri. Azt ígéri, hogy kis gerillabázisokat, erdő mélyi bunkereket kéne létrehozni, mint annak idején a vietkong az amerikaiak által folytatott háború idején és akkor onnan törnek majd elő, ott gyűjtik össze az erőiket és 2022-re előbukkannak a lyukakból és megrohamozzák a főhatalmat és elfoglalják. Erre jó nekik az önkormányzati választás, aki ezt gondolja; és nincs kétségem afelől, hogy „Kari Geri” meg a többiek szellemi képességei és morális állapota alapján indokolt azt gondolnunk, hogy ők ezt gondolják. De aki ezt komolyan gondolja, annak lövése sincs a demokráciáról, főleg nem önkormányzati szinten – mondta Kövér László, az Országgyűlés elnöke.

HírTv