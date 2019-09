Pártja ellen indul a veterán szoci

2019. szeptember 17. 10:22

Komoly meglepetést okozott a somogyi megyeszékhelyen Szöllősi Istvánné, a Pedagógusok Szakszervezetének egykori főtitkára, az MSZP korábbi parlamenti képviselője azzal, hogy egy kaposvári civil egyesület, a Polgári Szabadság Platform jelöltjeként indul az önkormányzati választásokon. Miután most is tagja a szocialista pártnak, ráadásul megyei elnökségi és országos választmányi tag, szinte biztosan kizárás vár rá, de – ahogy fogalmazott – „ha őt egy Jobbikkal szövetkező párt kizárja, arra akár büszke is lehet”.

Szöllősiné 1989-től volt a PSz főtitkára, 1994-98 között az MSZP országgyűlési képviselője, Békés megye ötös választókerületében szerzett egyéni mandátumot. Megrögzött baloldaliként saját bevallása szerint már a Bokros-csomag miatt is súlyos vitái voltak a pártvezetéssel. Ez végül 2004-ben, Medgyessy Péter bukása után, amikor a párt testületei Gyurcsány Ferencet támogatták Kiss Péter ellenében miniszterelnöknek, kenyértöréssel végződött.

“Egy akkori helyi vezető a taggyűlésen azt mondta nekem: „pofa be”. Felálltam, és kimentem” – idézte fel most az Átlátszónak az akkori eseményeket.

Több mint egy évtizedre szakított a szocialista párttal, s csak a közelmúltban, Árok Kornél hívására tért vissza a Kaposvár környéki MSZP-alapszervezetbe.

(...) Árok hívására lépett be újra a városkörnyéki szervezetbe Szöllősiné, ám most innen is kifelé áll a szekérrúd: az MSZP alapszabálya szerint ugyanis, ha egy tagjuk a párttal vagy olyan szövetséggel szemben indul a választáson, amelynek az MSZP tagja, kizárással kell számolnia.

Ennek ellenére a veterán politikus állítja: nem ő változtatott az értékrendjén, hanem a szocialista párt veszíti el sorban azokat az ideológiai kapaszkodókat, amely nélkül szerinte nincs tisztességes, az emberek boldogulását szolgáló politika.

(...) Kilépni nem kívánt a pártból. Viszont egy másik, helyi, őt szintén érzékenyen érintő, ún. Deseda-ügy kapcsán került közel a Kaposváron 2010 óta működő Polgári Szabadság Platform nevű civil szervezethez. A PSzP 2013-2018 között – kettős tagsággal – a tavaly megszűnt Együtt pártot is képviselte Kaposváron.

A Deseda víztározó, Kaposvár mesterséges tava, mondhatni büszkesége, az idén tavasszal került be az országos hírfolyamba: példátlan, a száz tonnát közelítő halpusztulás sújtotta az országos hírű, közkedvelt vízisport-, kiránduló- és horgászhelyet. Főként nagytestű, planktonevő busák tetemei úsztak a víz színén. A kaposvári, Szita Károly vezette önkormányzat érdemben nem sokat segített a tavat üzemeltető horgászegyesületnek, és az akkoriban épp az összefogással bajlódó ellenzéki pártok sem fordítottak kellő figyelmet az ügyre. Legalábbis annyit nem, amennyit a magát a Deseda szerelmesének tartó Szöllősiné elvárt volna.

A PSzP viszont, amelyet amúgy különösebb indok nélkül kihagyott az együttműködésből a „hivatalos” ellenzék, a választás egyik legfontosabb témájának tekinti a Deseda ügyét. Több lakossági fórumot szerveztek, s igyekeztek minden eszközzel napirenden tartani.

Szöllősiné volt az, aki magánszemélyként, környezetkárosítás miatt feljelentést tett ismeretlen tettes ellen, mert – hasonlóan a PSzP-hez – úgy gondolta, hogy nem szabad megállni a szokásos „elöregedtek a busák” magyarázatnál. Sokkal inkább a környező mezőgazdasági kultúrák növényvédőszer- és műtrágya-szennyezése játszhat közre a halpusztulásban. (...)

