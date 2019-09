Veszélyes a dél-olaszországi kikötők megnyitása

2019. szeptember 17. 13:17

A magyar kormány aggodalomra okot adónak és veszélyesnek tartja az olasz kabinet döntését a dél-olaszországi kikötők illegális migránsok előtti megnyitásáról - nyilatkozta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden az MTI-nek.

Szijjártó Péter hangsúlyozta: éppen elég bevándorló jutott be eddig Európába illegálisan, nem szabadna többet beengedni belőlük, a határokat meg kell védeni.



A magyar kormány volt az első, amelyik bebizonyította, hogy igenis meg lehet állítani a bevándorlási hullámokat a szárazföldi útvonalakon, és az előző olasz kormány - Matteo Salvinivel a soraiban - volt az első, amelyik bebizonyította, hogy ez a tengeri útvonalon is lehetséges - idézte fel a miniszter, aki emiatt óriási visszalépésnek tartja a jelenlegi olasz kormány eljárását.



A miniszter rámutatott: veszélyes a kikötők megnyitása, hiszen ez általában csak az első lépés, a második nyilvánvalóan az lesz, hogy a kötelező letelepítési kvótát kezdik el "erőltetni" újra.



"Mi világossá tettük, hogy nem engedünk semmiféle zsarolásnak: sem a Soros-féle NGO-k, sem esetleg nyugat-európai kormányok, sem Brüsszel zsarolásának. Mi nem fogjuk alkalmazni a kötelező letelepítési kvótát, és ahogy eddig is megtettünk mindent annak megakadályozására, így fogunk tenni a jövőben is" - szögezte le Szijjártó Péter.



Rámutatott, Magyarországon az emberek már többszörösen döntöttek: nem akarnak illegális bevándorlókat a hazájukban. Ezért mi, ellentétben a mostani olasz kormánnyal, megvédjük a határunkat és nem engedünk ide illegális bevándorlókat - jelentette ki.



A külügyminiszter megjegyezte: az olasz kabinet döntése kizárólag az embercsempészeknek jó, hiszen meghívásként értelmezhető azok számára, akik az Európába indulást fontolgatják, nem sajnálnak dollár ezreket fizetni az embercsempészeknek, és vállalják az akár életveszélyt is jelentő utat a Földközi-tengeren.

Migránsszállító hajó Szicília partjainál

Luigi Di Maio olasz külügyminiszter, a kormánypárt Öt Csillag Mozgalom (M5S) vezetője hétfő este kiadott közleményében elutasította a magyar kormány fenntartásait Róma migrációs döntéseiről, és úgy vélekedett, "Olaszország évek óta (migrációs) vészhelyzetben él, amelyet elsősorban olyan európai partnerek közönye is okoz, mint Magyarországé".



MTI