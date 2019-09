Tovább erősödik Budapest pénzügyi központ szerepe

Napjainkban öt nagy nemzetközi fejlesztési bank székhelye található az Európai Unió területén, de egyik sem a közép-kelet-európai régióban, így az NBB Budapestre költözése Magyarország és a régió pénzügyi szerepét erősíti.

2019. szeptember 17. 19:04

Tovább erősödik Budapest pénzügyi központ szerepe, a Nemzetközi Beruházási Bank (NBB) már hivatalosan is budapesti székhelyéről működik, ennek köszönhetően a fejlesztési pénzintézet nemzetközileg elismertebbé és versenyképesebbé vált - hangsúlyozta Varga Mihály a bank és a Pénzügyminisztérium üzleti fórumán, kedden Budapesten.

A pénzügyminiszter jelezte: a nemzetközi fejlesztési bank központjának Budapestre helyezése jelentős elismerés a magyar gazdaságpolitika számára, kedvező folyamatot jelent és eredményes lesz a részvényeseknek és Magyarországnak is, emellett új lehetőségeket kínál a magyarországi vállalkozásoknak.

Még az idei februárban: Varga Mihály pénzügyminiszter (j) és Nyikolaj Koszov, a Nemzetközi Beruházási Bank (NBB) elnöke aláírja a nemzetközi pénzintézet székhelyének áthelyezésérõl szóló megállapodást Budapesten - PM

Varga Mihály rámutatott: napjainkban öt nagy nemzetközi fejlesztési bank székhelye található az Európai Unió területén, de egyik sem a közép-kelet-európai régióban, így az NBB Budapestre költözése Magyarország és a régió pénzügyi szerepét erősíti.



A pénzügyminiszter kitért arra is, hogy a budapesti központ megnyitásának hatására az S&P és a Fitch hitelminősítők egy fokozattal feljebb minősítették a beruházási bankot, amely rekord alacsonynak számító áron tudott kötvényeket kibocsátani idén márciusban a Budapesti Értéktőzsdén. Mindezek eredményeként emelkedhet a pénzintézet profitja is, amellyel minden tulajdonos, így Magyarország is jól jár - emelte ki a pénzügyminiszter.

A volt KGST-bank utódjának jelvénye - wikipedia.org



Varga Mihály emlékeztetett arra: amikor 2010-ben az új kormány elkezdte tevékenységét, azt a célt is megfogalmazta, hogy olyan üzleti környezetet kell teremteni az országban, amely egyszerre kedvező a vállalatok számára és az embereknek is. Kiemelte: akkor még igen távoli célnak tűnt, hogy Magyarország vonzó befektetési célpont legyen, kiegyensúlyozott és magas növekedési ütemet érjen el, és mintegy 800 ezer új munkahelyet létrehozva megközelítsük a teljes foglalkoztatottságot. A kormány azt is el akarta érni, hogy Budapest olyan pénzügyi központtá váljon, ahol számos tekintélyes nemzetközi pénzintézet képviselteti magát.



Rámutatott: sok helyen arról lehet olvasni, hogy kisebb fajta gazdasági csoda történt Közép-Kelet-Európa országaiban. Ehhez a csodához, ezekhez az eredményekhez komoly munka kellett, a magyar emberek és vállalkozások elvégezték ezt a munkát - jelezte a pénzügyminiszter.



Varga Mihály kiemelte: a Nemzetközi Beruházási Bankban való magyar részvétel, a budapesti székhelyválasztás egyértelműen tovább erősíti az NBB nemzetközi jellegét, növeli aktivitását és elismertségét a nemzetközi pénzügyi életben, egyúttal nemcsak egy jól prosperáló, hanem nemzetközileg még jobban elismert beruházási bankká fejleszti az intézményt. A budapesti székhely máris magasabb szintre emelte a bank nemzetközi elismertségét, javítja versenyképességét is - sorolta a pénzügyminiszter,



Hangsúlyozta: a magyar kormány ehhez a folyamathoz minden segítséget megadott, hisz a székhely áthelyezésről az elvi döntés tavaly szeptemberben megszületett, és 12 hónappal később már budapesti székhelyen tarthatta az NBB kormányzó tanácsa az ülését.



Jelezte: a budapesti központ megnyitására a nagy nemzetközi hitelminősítő intézetek külön reagáltak, az S&P már felminősítette, a Moody's pedig kiemelte, hogy ennek a lépésnek pozitív hatása lesz a bank minősítésére, a Fitch néhány nappal ezelőtt, szeptember 11-én minősítette feljebb az NBB-t.



A miniszter kiemelte: a fejlesztési bank Budapestre költözése, az európai központ megvalósítása önmagában is csökkenteni fogja a pénzintézet forrásbevonásának költségeit.



Varga Mihály emlékeztetett: Magyarország nemrég 10 millió euróval növelte tőkerészesedését az NBB-ben, ezáltal is hozzájárulva a bank további eredményes működéséhez. Az a fejlődési út, amelyet a tagállamok és a bank vezetése közösen kijelölt, kedvező a résztvevő államok vállalatai számára, mert elősegíti a nemzetközi piacokra való kilépésüket, a nemzetközi fejlesztésekhez való csatlakozást - fűzte hozzá.



Varga Mihály a magyar gazdaság eredményeiről szólva jelezte: az Európai Unión belül Közép-Kelet-Európa gazdasági fejlődése valóban kiemelkedő ütemű, ezen belül a magyar gazdaság is egyre jobban teljesít, idén az első negyedévet követően 2019 második negyedévében is dinamikus, 5,2 százalék volt a magyar gazdaság bővülésének mértéke. Ezzel Magyarország gazdasági növekedése az uniós tagállamok 1,4 százalékos átlagát közel négyszeresen meghaladja. Magyarország egyre népszerűbb befektetési célpont, a legutóbbi adatok szerint a beruházási ráta idén meghaladhatja a 27 százalékot - tette hozzá a pénzügyminiszter.



Nyikolaj Koszov, a Nemzetközi Beruházási Bank elnöke kiemelte: a magyar kormány megbízható támogatást nyújtott a bank központjának áthelyezése során, a kormányzó tanács első, itteni ülésén számos fontos döntést hoztak. Rámutatott: a pénzügyi intézmény 9 részvényes országából 5 EU-s tagállam, ezek együttes részesedése több mint 50 százalékot ér el a bank alaptőkéjéből. Magyarország a legutóbbi tőkeemeléssel a 2. legnagyobb tulajdonos lett.



A székhelyáthelyezés minden szükséges lépése megtörtént. Ez mindenki számára jövedelmező döntés volt, a bank közelebb került a befektetési célországaihoz és forrásbevonási területeihez - fűzte hozzá Nyikolaj Koszov.



Az NBB mérlegfőösszege idén év végére mintegy 1,25 milliárd euróra nő majd, 2020 végére közel 1,4 milliárd eurót terveznek.

MTI