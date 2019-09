Új hiperaktív hajóágyú

Hát, ilyen hozzáállással nem csoda, hogy fideszes berkekben sokan Trócsányi László biztosjelölt elbukásától tartanak.

„Jelenleg Strasbourgban vagyunk az Európai Parlament plenáris hetén, így csak most volt alkalmam a tegnap esti híreket átfutni. Megdöbbenve olvastam, hogy miket mondott Varga Judit igazságügyi miniszter a magyar jogállamiságról szóló meghallgatáson, amit a hetes cikkely szerinti eljárás keretében szerveztek tegnap Brüsszelben. Hát, ilyen hozzáállással nem csoda, hogy fideszes berkekben sokan Trócsányi László biztosjelölt elbukásától tartanak.

Varga Judit láthatóan hadilábon áll az igazsággal, de szívesen segítek neki. Öt pontban össze is szedtem, hogy a miniszter miben tévedett tegnapi eszmecserén.

1. Bármit is mond a miniszer, nem a bevándorlás miatt támadnak, hanem mert a Fidesz leépíti a jogállamiságot, az uniós forrásokat a haverok kapják, az NGO-k és a független média pedig folyamatos támadás alatt áll, miközben ellenzéki jelölteket a hatalom megrendelésére vegzál a rendőrség. Legutóbb éppen múlt héten.

2. Nem a »liberális elit« támadja a Fideszt, hanem az európai politikai szereplők többsége. Az EP a Fideszt is sorai közt tudó, jobboldali Néppárt támogatásával fogadta el a Sargentini jelentést, de az Európai Bizottságot is néppárti politikus vezeti. Mivel a Néppárt az EU legnagyobb pártcsaládja, a tegnapi meghallgatáson is többségben voltak a néppárti miniszterek.

3. Tényszerűen hamis és cinikus állítása a miniszternek, hogy a jogállamiság mindenhol mást jelent. A Magyarország által is aláírt Európai Unióról Szóló Szerződés világosan rögzíti, melyek azok a közös értékek, amelyek megsértése jogállamisági eljárást von maga után. Ezek közé tartozik a szabadság, a demokrácia, az egyenlőség, a pluralizmus, de a nemek közötti egyenlőség is.

4. »Törvénytelenül fogadták el a Sargentini-jelentést«, mondta még a miniszter, megismételve a Fidesz kedvenc ám hazug toposzát. A jelentést az Európai Parlament eljárásrendje szerint fogadták el. Ráadásul kétharmaddal.

5. Egyvalamiben egyetértünk Varga Judittal. A hetedik cikkely szerinti eljárás szerintem sem jó megoldás. Sokkal hatékonyabb eszközökre van szükség ugyanis annak érdekében, hogy valóban védelmezni tudjuk a közös értékeinket. Épp ezért lesz szükség az uniós támogatásokat a jogállamiság helyzetéhez kötni.

Ha Trócsányi László hasonló taktikát követ majd a biztosjelölti meghallgatásán, sok jóra biztosan nem számíthat.

