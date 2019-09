Mad Max és a balliberális szakértők

A civilizáció hanyatlik, általános az áru- és üzemanyaghiány. A rendet és a törvényt egyre inkább az anarchia és ököljog váltja fel. A városok még működnek, de a vidéki utakon már féktelen motorosbandák garázdálkodnak – így ír az 1979-es Mad Max című film tartalmáról a Wikipédia. Hasonló elborzasztó képet rajzolt Magyarország jövőjéről Petschnig Mária Zita a Népszava hasábjain. „Ha Orbánnál is fogyatkozik majd a muníció, szerintem a Fideszen belül lesznek lázadások. Az oligarchái között is kitörhet a harc. Addig azonban aki tud, elmegy külföldre tanulni, dolgozni.

Egy fokozatosan lecsúszó ország leszünk, ahol tönkremegy az állami egészségügy és az állami oktatás, összeomlik a nyugdíjrendszer. Ugyanakkor olyan mértékű vagyoni differenciálódás felé megyünk, amire a második világháború előtt volt példa.

Visszatérőben a béresek, cselédek, illetve a nagybirtokosok, mágnások világa. Az ilyen állapotokban persze mindig ott van a társadalmi robbanás veszélye. Nem volna jó ezt megélni…” A Pénzügykutató Zrt. főmunkatársának forgatókönyveket kellene írnia tudományos-fantasztikus filmekhez, talán nagyobb sikereket érne el. Évek óta siratja a magyar gazdaságot, mégsem akar összeomlani a rendszer.

No nem baj, legalább jókat lehet szórakozni az okleveles közgazdász vízióin.

A valóság az, hogy hét éve növekedési szakaszban van az ország, az államháztartást fegyelmezetten menedzselik, a fizetési és a külkereskedelmi mérleg pozitív. Ezt nem lehet az uniós támogatásokkal sem magyarázni, a lehívható pénzt úgy is el lehetne költeni, hogy közben csődbe viszik az országot. A magyar költségvetés viszont olyan jól áll, hogy meg lehet belőle előlegezni az uniós forrásokat. Sőt olyan bőkezű családtámogatási rendszert is fent lehet tartani, amilyenre nemigen találni példát.

Az erre a célra fordított összegek 2010 óta 935 milliárd forintról 2228 milliárd forintra emelkedtek. Ez azt jelenti, hogy egy családra a korábbi 785 ezer forint helyett 2,057 millió forint jut.

Július óta ötvenezernél többen igényelték a családvédelmi akció valamelyik elemét, így például a babaváró támogatást, a nagycsaládosok autóvásárlási kedvezményét vagy éppen a jelzáloghitel elengedését. Százmilliárdokról van szó, amit egy rosszul működtetett, adósságaiban fuldokló, a közpénz lenyúlására szakosodott országban nem lehetne kigazdálkodni.

Melyik országban mondhatják el a családalapítást tervező párok, hogy az állam tízmilliókat ad a terveik megvalósítására? Tízmilliókat otthonteremtésre, milliókat autó­vásárlásra, plusz milliós hiteleket lehet leírni és egy életre szóló adómentességet lehet érvényesíteni.

A pénz jó részét ráadásul vissza sem kell fizetni. Ha mindez nem volna, akkor sokaknak továbbra is álom maradna egy új lakás vagy ház, és a nagycsaládosok leginkább használt gépjárművek közül válogatnának. Ezek a programok ráadásul egész ágazatokat lendítettek fel, mert ha mindez nincs, akkor például a lakásépítések száma továbbra is mélyponton lenne. Az autó­vásárlási lehetőséggel pedig olyan sokan tudnak élni, hogy van olyan külföldi járműgyár, amelyik már nem tud fogadni újabb megrendelést.

Nem irigylésre méltó az ellenzék helyzete, mert ilyen körülmények között kellene valahogy elhitetni a szavazók többségével, hogy a romlás útján halad az ország. Addig is, amíg nem kezd pusztítani az éhínség, érdeklődéssel várhatjuk a gazdasági növekedésről szóló következő adatot, amely jú­liusban meghaladhatta a 6,5 százalékot.

Kiss Gergely