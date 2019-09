Varga Judit a kereszténydemokratáknál

A Városliget Caféban rendezett találkozón Varga Judit miniszter derűs felszabadultsággal beszélt gyerekkoráról, diák éveiről. Kiemelte: a sport és a zene alakította karakterét. Távolugrás, síkfutás, kosárlabda, hegedű és több nyelv elsajátítása – ezek is ennek a korszaknak a „hozományai”.

2019. szeptember 20. 12:20

Igazságharcos – így jellemezte Varga Judit igazságügyi minisztert Hölvényi György kereszténydemokrata európai parlamenti képviselő. A magyar kormány női minisztere volt a vendége a Kereszténydemokrata Estek szeptemberi fórumának.

„Nála az Európai Unió és Magyarország egyensúlyban van” – fogalmazott Hölvényi György, aki hosszú évekig dolgozott együtt Brüsszelben a mai miniszter asszonnyal.



Harrach Péter, a Kereszténydemokrata Néppárt országgyűlési frakcióvezetője a vendéget köszöntve kifejezte, hogy Varga Judit esetében a rátermettség is jelen van az értékek között, tehát nemcsak az EU-ban most divatba hozott „női kvóta” követelményének felel meg. Az a feladat, mely szerint védenie kell az Unióban a magyar szuverenitás maradékát, ugyancsak nagy kihívás, ám a miniszter asszony energikussága ehhez is megfelelő és reményre okot adó.



Elmondta: a sport nemcsak a megterhelések elviselését segíti: a kosárlabdázással megszerzett csapatjátékosi gondolkodásmód is nélkülözhetetlen a brüsszeli politikai életben. Szerinte ez is kellett ahhoz a bravúrhoz, amelyet a közép-európai országok elértek az Európai Unió új vezetőségének kialakításakor. „Ursula von der Leyen tudja, hogy megszavazásához, sőt egyáltalán jelöléséhez is a közép-európai országok kellettek” – utalt az Európai Bizottság következő elnökére Varga Judit miniszter.



A magyar-német kapcsolatok javításához nagyon jókor jött a határnyitás harmincadik évfordulója – mondta el a politikus. Fontos tudatosítani a német társadalommal – a turisták által gyakorolt „népi diplomácia” révén is –, hogy mi nemcsak tiszteljük, hanem szeretjük is a németeket.



Magyarország politikai súlya növekedett azáltal, hogy Trócsányi Lászlónak a bővítés- és szomszédságpolitikáért felelős tárcát szánja az Európai Bizottság megválasztott elnöke, Ursula von der Leyen. Hazánk fontosnak látja a Nyugat-Balkán bekapcsolását az európai közösségbe, hiszen ha ott hatalmi vákuum keletkezne, megjelenne más aspiráns.



A miniszter asszony beszámolója derűs utalással ért véget: ő nem tart igényt a nőknek esetleg járó kivételezésekre. Utalt az amerikai rózsaszínű parkolókra, amelyeket nőknek alakítottak ki, és azokban az átlagosnál nagyobb hely van a parkolásra beálló autóknak. „Én becsukott szemmel is betolatok a szűk parkolókba is” – jelezte a sportolóként és zenetanulóként karaktert szerzett jogász, politikus, háromgyermekes anya.

A szeptemberi Kereszténydemokrata Estet a székely László Attila énekes előadása színesítette.



gondola