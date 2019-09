Aránytévesztések és kiváló eredmények klímaügyben

Hazánknak is kétségtelen felelőssége van a klímavédelmi küzdelemben, és a célok eléréséért számos intézkedést hajtott végre. Magyarország eredményeit számokkal támasztotta alá a köztársasági elnök, aki arról is beszélt, hogy 2030-ra az áramtermelésünknek több mint 90 százaléka szén-dioxid-mentes lehet. Áder János felhívta a figyelmet arra is, kis részt tesz ki a magyar légszennyezés a világéból, ezért érdemes elkerülni az aránytévesztést.

2019. szeptember 21. 11:30