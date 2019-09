Szijjártó Péter: Ismét erőltetik a kötelező kvótát

Európában ismét egy olyan időszak következik, amikor növelni akarják a nyomást a bevándorlásellenes kormányokon, és újra megpróbálják az európai országok torkán lenyomni a kötelező kvótát - mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a Kossuth rádió Vasárnapi újság című műsorában.

2019. szeptember 22. 09:46

Szijjártó Péter külügyi tárcavezető a közrádió vasárnap reggeli műsorában rámutatott, semmilyen jogi alapja nincs annak, hogy Magyarországra vagy bármely más uniós tagországra megpróbáljanak rákényszeríteni egy újfajta betelepítési kvótát. Ugyanakkor szerinte ez a kvóta híveit korábban sem akadályozta abban, hogy komoly politikai nyomást helyezzenek a kötelező betelepítési rendszert elutasító országokra.

Szijjártó Péter rendkívül aggasztó és veszélyes lépésnek nevezte, hogy az új olasz kormány megnyitotta a dél-olasz kikötőket az illegális bevándorlókat szállító hajók előtt. Ez sajnos újabb lendületet fog adni az illegális bevándorlási hullámnak, valamint azoknak is, akik megpróbálják a kötelező betelepítési kvótát végigvinni - jelezte.



Hangsúlyozta, a kikötők megnyitása ellentétes Európa biztonsági érdekeivel, és kizárólag az embercsempészeknek jó, hiszen emberek tíz-, százezreit veszi rá arra, hogy újra dollár ezreket fizessenek embercsempészeknek. Van éppen elég illegális bevándorló Európában, nem szabadna többet beengedni - jelentette ki Szijjártó Péter.



A miniszter aláhúzta, Görögországban ismét a 2015-ben kialakult állapotok tapasztalhatók, ahova az elmúlt két hónapban mintegy hétezer illegális bevándorló érkezett, a görög szigeteken pedig "már elképesztő a zsúfoltság".



Törökország az idén már több mint 270 ezer illegális bevándorlót tartóztatott fel, a Nyugat-Balkánon pedig több ezer illegális bevándorló torlódott fel, akik gyakorlatilag tönkreteszik a helyiek életét, rendkívül agresszíven viselkednek, így próbálva elérni, hogy továbbindulhassanak Európa irányába - fejtette ki. Megjegyezte továbbá, a dél-olasz kikötők megnyitását gyakorlatilag újra meghívásként értelmezhetik azok, akik az Európa irányába indulást mérlegelik.



Szijjártó Péter kiemelte, Magyarország továbbra sem hajlandó elfogadni semmiféle kötelező betelepítési kvótát, és továbbra is a határok védelmét tartja első számú feladatának, miközben ragaszkodik azon jogához, hogy "kizárólag mi mondhatjuk meg, hogy kit engedünk be a saját országunkba és (...) kikkel akarunk együtt élni".



A külügyi tárca vezetője elmondta, a magyar kormánynak vissza kell majd vernie minden egyes ezzel ellentétes kísérletet. Ez nagy küzdelem lesz a következő hetekben, hónapokban, sőt lehet, években - tette hozzá.



Szijjártó Péter közölte, a visegrádi országok továbbra is egyhangúlag támogatják egymást ebben a kérdésben.



Kitért arra is, hogy korábban a Matteo Salvinivel felálló olasz kormány és Magyarország bebizonyította: az illegális bevándorlási folyamatok megállíthatók.



Magyarország esetében ez politikai bosszút vont maga után, amelynek számos jele volt a Sargentini-jelentéstől kezdve más nyomásgyakorlásig, míg Olaszországban Salvini politikájának felrúgásával ahhoz a hazug brüsszeli narratívához tértek vissza, amely szerint a migrációs folyamatok megállíthatatlanok - fejtette ki a miniszter.



Kiemelte, a jelenlegi olasz kormány a magyar kabinettel homlokegyenest ellenkező álláspontot képvisel a legfontosabb kérdésekben, mivel bevándorláspárti baloldali kormány. A magyar kabinet semmilyen európai fővárosból nem fogad el olyan nyomásgyakorlást, amelynek eredményeként Magyarországon illegális bevándorlókat kellene befogadni - szögezte le.



Szijjártó Péter kijelentette, a magyar kormány ahogy eddig, úgy a jövőben is mindent megtesz, hogy Magyarországot megvédje az illegális bevándorlástól, és Magyarországot megőrizze magyar országnak.

MTI