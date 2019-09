A Moly.net nemzetközi sikere

Az EU Fiatal Tudósok Versenyét − melyre a világ 40 országából érkeztek középiskolai fiatalok − az idén szeptember 13. és 18. között Szófiában rendezték meg. Egy magyar fiatal is elismerést kapott.

2019. szeptember 22. 10:14

Az Európa Unió által évente szervezett, legjelentősebb és legrangosabb tehetség-kutató és -kiválasztó, négyfordulós verseny döntőjét, az EU Fiatal Tudósok Versenyét − melyre a világ 40 országából érkeztek középiskolai fiatalok − az idén szeptember 13. és 18. között Szófiában rendezték meg. Az idei döntőn 40 országból, 100 program került a döntőbe, ahol Zsigó Miklós a nyíregyháti Krúdy Gyula Gimnázium végzett diákja) „Moly.net” című alkotása - mely a növényvédelmet informatikai háttérrel segíti - részesült a különdíjban, melynek eredményeként többek között egy hollandiai szakmai utazáson vehet részt. Őt kérdezte a Présház:

- Zsigó úr, miből gondola, hogy a Moly.net-re szükség van a mai világban?

- Egy egészséges, bőséges termést nevelő gyümölcsfát akár tönkre is tehet 10-15 kártevő, mindössze pár nap alatt. Ezt az óriási kártételt csak a szüret idején veszi észre a gazda, mikor az első osztályú (piacra szánt) gyümölcsről kiderül, hogy kukacos, pondrós vagy megdöbbenve veszi tudomásul, hogy idő előtt lehullt a termés a fáról. Ha a növényvédelem nem tudatos, és kimunkált, akkor 50–75 %-os kár is keletkezhet a termésben.

- Elsősorban kiknek az életét teszi tartalmasabbá a Moly.net?

- Két gazdát különböztetünk meg. Aki szerelemből gazdálkodik, és mindent tud a fákról, illetve a nagyipari gazdákat. Az én rendszerem nagyipari gazdáknak lenne tökéletes, hisz sokkal precízebb lenne a permetezés, mint eddig volt.

- Önnek mi adta az ötletet a Moly.net megalkotásához?

- Ez nagyon mókás történet. Mi Nyíregyháza mellett Nyírszőlősön élünk, és hatalmas kertünk van, de összesen csak kettő darab almafánk van. Tavaly nyáron mindkét almafa megfertőződött, és ekkor kezdtem el jobban beleásni magam ebbe az egész agrár tudományba.

- Kikkel kellett együtműködnie, hogy a sikeres innovációt kialakítsa?

- Felkerestem egy gazdát, aki segített pontosan megérteni, hogyan is működnek ezek a rovarok. Azóta is tartom vele a kapcsolatot, és mindig egyeztetünk bármi van a projekttel. Édesapámmal, aki a mentorom, és bármikor bármiben mellettem áll. Illetve több fejlesztő barátom is segített olyan dolgok elsajátításában, melyekre eddig nem volt lehetőségem.

- Hogyan fejleszti tovább a Moly.net-et?

- Ez az elkövetkezendő időszak zenéje. Szeretnék tovább menni vele, és ehhez csapatot keresek, minden irányból. Ha tényleg vállalkozást szeretnék indítani, nem vagyok elég egyedül. Nagy kapcsolatépítésre lesz szükségem, és szőni a kapcsolati hálókat.

- Fedezd föl saját kultúrád - hangzik az európai Balassi-folyamat jelmondata. A Moly.net hogyan tükrözi a magyar kultúra nagyszerűségét?

- Szerintem a fejlesztésem tükrözi, hogy mi magyarok is ugyan úgy sikeresen tudunk szerepelni a hatalmas országok mellett, és megmutatja, hogy a kicsi vagy közepes nemzetek is sokat érnek.

- Hollandiában vár-e inspirációt további innovációk elindításához?

- Mindenféleképpen nagyon várom az egész utazást. Nagyon sok olyan dolgot tanulhatok, és láthatok, amit eddig nem, és biztosan nagyon jó tapasztalat lesz. Soha nem voltam még Hollandiában.

Kép: MISZ

preshaz.eu