Fratelli d’Fletó

2019. szeptember 23. 01:28

A DK elnöke szerint az igazi kérdés nem az, hogy mit mondott a magyar miniszterelnök a Fratelli d’Italia rendezvényén, hanem az, hogy miért ment oda.

"Az Olasz Testvérek nevű párt a szó XX. századi értelmében lehet, hogy nem újfasiszta, inkább egyszerűen olyan, mint a Fidesz. Utálja a menekülteket, a globalizációt, Brüsszelt, mélységesen nacionalista. És ezzel az elmúlt években sikerült is pár százalék támogatót találni az olasz választók között"- olvasható a DK elnökének Facebook-bejegyzésében.

Úgy véli, egyetlen egy keresnivalóa van a magyar kormányfőnek egy ilyen párt tanácskozásán? "A volt szélsőjobboldali, populista osztrák alkancellár Strache, valamint a menekültfaló Salvini bukása után nincs vezére az európai radikális, nacionalista populistáknak.

Na, hát akkor most jelentkezett Orbán. Erre a szerepre vágyik. Európa erős emberének álmát dédelgette egy ideig. Most már beérné a bajkeverő szélsőjobboldali pártocskák európai vezető szerepével is. Erre futja"- vélekedik Gyurcsány, majd hozzáteszi: "fogja még lejjebb adni".

atv.hu