Újból verekedtek a migránsok

Megint egymásnak estek a migránsok Bosznia-Hercegovinában, ezúttal Velika Kladusában. A helyiek az egyik közösségi oldalra töltötték fel a videót, alá pedig azt írták, csak egy átlagos vasárnap délután az óvoda és az iskola környékén. Bosznia észak-nyugati részében szinte egész nyáron egymást érték a hasonló összetűzések. Bihácson tegnap lakossági fórumot is tartottak. A helyiek azt mondták: már nem bíznak abban, hogy lesz megoldás – közölte az M1.

2019. szeptember 23. 10:23

Vasárnap délután Velika Kladusában a helyiek egy iskolaudvarban fociztak, amikor a környéken több tucat migráns esett egymásnak. Ököllel kezdték ütni egymást, egyiküket meg is rugdosták. Végül a helyiek avatkoztak be, akik szétválasztották őket. Egy másik konfliktus néhány hete fényes nappal történt a városban A közösségi oldalak tele vannak hasonló videókkal. Egy másik konfliktus néhány hete fényes nappal történt a városban. A felvételen látszik: a környékbeliek hiába kérik a bevándorlókat, hogy hagyják abba, ők egyre ingerültebben viselkednek. Egyikük fojtogatni is kezdi társát.

De Bihácson sem jobb a helyzet. Szintén környékbeliek rögzítették, ahogy sötédedés után egy lakótelepen egy migránscsoport tagjai először hangos szóváltásba keveredtek egymással, majd egyiküket üldözőbe vették. Leteperték a földre és megrugdosták. Múlt hét csütörtökön pedig egy hasonló vita gyilkosságig fajult. A migránsok a Vucjak sátortáborban estek egymásnak. Egy 19 éves pakisztáni férfit megkéseltek. Az eset a korábbiaknál is nagyobb felháborodást váltott ki. Az egyre nehezebb helyzet miatt a helyiek szombatra egy lakossági fórumot is összehívtak. „Nem tudjuk, hogy hány migráns van a városunkban és azt sem, hogy kik vannak itt” – fogalmazott az egyik szervező, aki elmondta: már több mint 1000 bűncselekményt követtek el a bevándorlók a Bihácson, és súlyos esetek is történnek, a lakosok pedig aggódva figyelik, ahogy napról-napra romlik a közbiztonság. „Másfél-két éve küzdünk a migránsválsággal. Szeretnénk valahogy hivatalosan is nyomást gyakorolni a hatóságokra. Eddig 4-5 alkalommal már utcára vonultunk tüntetni, de semmi se történt és a lakosok elégedetlenek” – fogalmazott Sej Ramić a városi tanács képviselője.

A migránsok számát még a hatóságok se tudják pontosan

A lakossági fórumon a rendőrség képviselője is jelen volt. Ale ©iljdedić arról beszélt: a migránsok számát még a hatóságok se tudják pontosan. Becslések szerint csak a táborokban mintegy 3500-an vannak. A környéken pedig ennél jóval többen is lehetnek. Szerinte így a bűncselekmények szinte kivédhetetlenek. „A néhány napja történt gyilkosság természetesen felzaklatta a nyilvánosságot. Ez volt a második ilyen esetünk” – fogalmazott Ale ©iljdedić. A Híradónak nyilatkozó helyiek arról is beszéltek: a bihácsiak hiába látják ugyanúgy elkeserítőnek a helyzetet, a legtöbben csalódtak a vezetésben, és már nem hisznek abban, hogy bárki megoldást talál a válságra.

„Én már feljelentést tettem a rendőrségen lopás és zaklatás miatt is. A feleségem egyedül volt otthon, a migránsok pedig ennek ellenére megpróbáltak bejutni a házba. Állandóan be kell zárkóznunk, ez korábban nem volt így” – meséli ez a férfi, aki szerint már a rendőrség sem tudja garantálni biztonságukat. A városi tanács azonban bejelentette: nem fog elhallgatni. Úgy tervezik, egy testületet hoznak léte, amely mostantól rendszeresen ülésezik majd és folyamatosak lesznek a mostanihoz hasonló fórumok is, a következőt Velika Kladusan szervezik meg – közölte az M1 Híradó.

M1