Karácsony és az ő megvalósíthatatlan ígéretei

Karácsony Gergely ellenzéki főpolgármester-jelölt sorozatban olyan teljesen betarthatatlan, működést érintő ígéreteket tesz, amelyekre nincs fővárosi forrás vagy megvalósításukra főpolgármesterként nem lenne kompetenciája, mozgástere – mondta Tarlós István – harmadik ciklusára készülő – főpolgármester hétfőn a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában.

2019. szeptember 23. 11:36

Tarlós István azt mondta, hogy Karácsony Gergely mindig másról beszél, mint amiről a főpolgármesterség szól, úgy tesz, mintha miniszterelnök- és parlamenti választás lenne. Állandóan állami kompetenciákat emleget, ahol semmilyen mozgástere nincsen: például stadionépítések pénzét ígéri oda kórházaknak, miközben ez a pénz soha nem kerülne hozzá, és ezeket az egészségügyi intézményeket hét éve az állam „elvitte” az egész országban – mutatott rá a főpolgármester, megjegyezve, hogy ő volt az egyetlen városvezető, aki akkor nem írta alá az ezzel kapcsolatos megállapodást. Hozzátette: Karácsony Gergely egyáltalán nem ismeri a költségvetést, nincs tisztában azzal, hogy a működési költségvetés mit tesz lehetővé, az utóbbi napok ingyenességről szóló ígéretei pedig már a kétségbeesés jelének tűnnek.

Tarlós István kábításnak, blöffnek minősítette ezeket az osztogatásról szóló ígéreteket, amelyeket nem lehet komolyan venni, hasonlóak Horváth Csaba 2010-es ingyenesség ígéreteihez, és politikai értelemben „kicsit korrupciós kísérletek” a szavazatokért. A főpolgármester kijelentette: ő azt ígéri, amit reálisan be lehet tartani, a kampányban is arról beszél, hogy mit csináltak meg eddig és mit készítettek elő megvalósításra. Karácsony Gergely, aki öt éve Zugló polgármestere, egy árva szót nem mond a kerületéről. Ha valaki nem mutatja be hitelesen a saját teljesítményét, akkor ott valami takargatnivalója van – mondta Tarlós István, hozzátéve, hogy Karácsony Gergely nem járt be a Fővárosi Közgyűlésbe, a bizottsági ülésekre, valamint nem mondott igazat a patkányirtás és a parkolás ügyében sem. Tarlós István szólt arról is, hogy Karácsony Gergely „igazából nem akar” vitatkozni, szeretné azt a látszatot kelteni, de a vita feltételeit nem is érinti.

Esze ágában sincs Puzsér Róbert főpolgármester-jelölttel egy éles vitát lefolytatni – mondta. Tarlós István a kormány és a főpolgármester együttműködéséről szólva úgy fogalmazott, itt nem arról van szó, hogy szeressem, vagy jóban legyek a kormánnyal, hanem arról: „tudjak addig a határig együttműködni, hogy ne égessek fel minden hidat, és ezzel ne okozzak kárt a városnak”. Én nem valamelyik párt érdekében vagy kedvéért szeretném vezetni és vezetem a várost, hanem azért, mert ős budapesti vagyok, szeretem, ismerem Budapestet, és értem ezt a munkát, tudom, hogy mi a főpolgármester dolga – mondta. A fejlesztésekről szólva a főpolgármester közölte, hogy a közfejlesztési tanácsban elfogadták és megvan a fedezet például, a Lánchíd és környékének felújítására, a BKV további nagyarányú járműcseréire, a Béke téri szennyvízkiváltó komplexum megépítésére, a nagyszabású kerékpáros fejlesztésekre, a ferihegyi gyorsforgalmi út újraépítésére.

Továbbá elindul az aquincumi híd kiviteli szintű terveztetése és engedélyeztetése, folytatódnak az árvízvédelemi beruházások. Ezeken kívül foglalkozni szándékoznak a klímavédelemmel, a fővárosnak van részletes klímastratégiája és zöldinfrastruktúra-fejlesztési programja. Továbbá fokozni akarjuk a hajléktalanellátással kapcsolatos problémák megoldását, ezen a Belügyminisztériummal együttműködve dolgozunk – mondta. Tarlós István a műsorban kitért Karácsony Gergely – „Vegyük vissza Budapestet! című – plakátjára is, hogy Demszky Gábort próbálja utánozni Karácsony Gergely, aki a volt szabad demokrata főpolgármester jelszavait is használja ”kicsit átfordítva„: a tettek embere helyett ő most a megoldó ember.

Továbbá Demszky Gábor körének legszélsőségesebb tagjai a nyílt utcán kampányolnak Karácsony Gergely mellett. Így el lehet gondolkozni azon, hogy kik is akarják visszavenni Budapestet – vetette fel Tarlós István.

MTI