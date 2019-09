Mélyponton a forint - hol állhat meg?

Újabb történelmi mélypontot ért el a forint: tőzsdenyitás után valamivel több mint 335 forintot kellett adni egy euróért. Beke Károly, a Portfolio elemzője azt mondta: 336-337 forinton átmenetileg stabilizálódhat az árfolyam.

2019. szeptember 23. 15:44

Rövidtávon, hogyha nem romlik a piaci hangulat, akkor a 336-os, 337-es szinten stabilizálódhat a magyar fizetőeszköz, miután itt húzódhat technikailag egy erősebb ellenállás, és akár egy minimális forinterősödés is bekövetkezhet – véli Beke Károly, a Portfolio.hu elemezője. Ami az aggasztóbb – folytatta az InfoRádiónak nyilatkozó szakértő –, hogy lassan egy hónapja a 330-as szint fölött jár a magyar fizetőeszköz, vagyis tartósnak ígérkezik a gyengülés, illetve a gyenge forint. Mint emlékezetes, tavaly nyáron is megfigyelhető volt egy átmeneti felszúrás, amikor szintén 330 fölött járt az árfolyam, most azonban nem számítanak arra a szakértők, hogy a közeljövőben vissza tudna erősödni a forint.

Beke Károly szerint fontos tényező lesz a forint szempontjából egyrészt az, hogy a Magyar Nemzeti Bank milyen üzeneteket fog megfogalmazni a keddi kamatdöntést követően, továbbá az, hogy a nemzetközi színtéren milyen hírek jelennek meg, hiszen a forint hétfő délelőtti gyengülése is elsősorban a vártnál lényegesen rosszabb európai konjunktúraadatok következménye. A német és a francia feldolgozóipar aktivitása is gyengébb lett ugyanis a vártnál. A keddi nap legfontosabb kérdése A monetáris ülés legfontosabb kérdése az lesz, hogy jegybank bármilyen módon is említést tesz-e a gyenge forintról, illetve annak a hatásáról, akár közleményben, akár szóban, amennyiben sajtótájékoztatóra kerülne sor. Az elemzők alapvetően arra számítanak, hogy a kamatkondíciókban nem lesz változás, a monetáris tanácsot azonban pillanatnyilag két hatás mozgatja.

Lenne lehetősége a lazításra azt követően, hogy a FED és az EKB (Európai Központi Bank) is kamatot vágott az elmúlt hónapokban. A másik oldalról viszont rekordgyenge árfolyamon van a forint, és bár a jegybanknak nincs árfolyamcélja, az árstabilitási célját viszont érinti, hiszen várhatóan a következő hónapokban az infláció begyűrűzik majd az importárakon keresztül a gyengébb forint hatása. Vagyis az lesz a keddi nap legfontosabb kérdése, hogy az említett két hatás közül melyiket tartja erősebbnek az MNB, és melyiket hangsúlyozza ki jobban – foglalta össze a Portfolio munkatársa.

A forint sorsa A 336-os, 337-es szinttel egy átmeneti megnyugvás jöhet a piacon, a leglényegesebb pedig, hogy milyen hírek érkeznek a következő napokban, hetekben – ismételte meg az elemző –, elsősorban a nemzetközi színtérről. Például az amerikai–kínai kereskedelmi háborúval, vagy az európai gazdaság lassulásával kapcsolatban, de közeleg a brexit október végi határideje is, ami szintén egy fontos piaci momentum lehet. Novemberben pedig Donald Trump amerikai elnöknek döntenie kell arról is, hogy az európai autógyártókra kiveti-e a védővámokat, sorolta a szakember, aki szerint ha ezeken a frontokon rossz hírek érkeznek, akkor nem kizárt a 340-es szint sem. Jelenleg azonban a 336-os, 337-es szinten jöhet egy kis megnyugvás, hiszen technikailag is túladottá vált a forint árfolyama, és ilyenkor rendszerint korrekcióra kerül sor egy minimális stabilizáció révén, tette hozzá Beke Károly.

InfoStart