ENSZ-közgyűlés - a migránsok és az egészségügyi ellátás

Az ENSZ-ben számos kísérlet zajlik most arra, hogy a globális migrációs csomagot részenként a nemzetközi jog részévé tegyék, az egyes fejezeteket próbálják elrejteni olyan ENSZ-döntésekben, amelyekre később hivatkozni lehet.

2019. szeptember 24. 09:14

Magyarország semmilyen körülmények között nem ismeri el az egyetemes egészségügyi ellátásról szóló ENSZ-nyilatkozat migrációra vonatkozó részeit, amelyek szerint az ENSZ-tagországokban az illegális migránsoknak is az adófizető állampolgárokéval azonos szolgáltatást kellene biztosítani - jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter jelentette az ENSZ-közgyűlés egyetemes egészségügyi ellátással foglalkozó plenáris ülésén New Yorkban, helyi idő szerint hétfőn.

Ilyen kísérlet az egyetemes egészségügyi ellátásról szóló ENSZ-deklaráció is, amellyel arra próbálják rászorítani az ENSZ tagországait, hogy státustól függetlenül mindenkinek ugyanolyan egészségügyi ellátást biztosítsanak.



Ez azt jelenti, hogy ugyanaz az ellátás járna egy illegális migránsnak, mint egy olyan embernek, aki évtizedeken keresztül tisztességesen dolgozik, és fizeti az adót az adott országban - mondta Szijjártó Péter.



Magyarország számára ez elfogadhatatlan - hangoztatta.



A kormány egyrészt nem fogadja el, hogy az ENSZ a magyar egészségügyi rendszerrel kapcsolatban bármilyen előírást vagy jogi kötelezettséget fogalmazzon meg: ez nemzeti hatáskör, erről csak Magyarország dönthet. Másrészt a kormány azt sem tudja elfogadni, hogy illegális migránsok bármilyen tekintetben ugyanolyan ellátásban részesüljenek, mint a magyar adófizető polgárok, nem hajlandó hátrányos megkülönböztetésben részesíteni saját állampolgárait - közölte a miniszter.



Hitelszerződési tárgyalások Kínával a Budapest-Belgrád vasútvonal építéséhez

Felgyorsítják a Budapest-Belgrád vasútvonal építéséhez kapcsolódó hitelszerződésről szóló tárgyalásokat a Pénzügyminisztérium és a kínai Exim Bank között - állapodott meg Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Vang Ji kínai külügyminiszterrel New Yorkban helyi idő szerint hétfőn.

A kínai támogatással készülő vasútvonal építésének kivitelezési szerződése ugyanis abban az esetben lép hatályba, ha megkötötték a hitelmegállapodást - emlékeztetett a magyar miniszter a megbeszélést követően az MTI-nek nyilatkozva.



Az ENSZ-közgyűlés ülésszakának helyszínén tartott kétoldalú találkozón megállapították, hogy Magyarország és Kína kapcsolata soha nem volt olyan jó, mint jelenleg.



Ez különösen örömteli annak fényében, hogy a két ország idén ünnepli a diplomáciai kapcsolatok felvételének 70. évfordulóját - emelte ki Szijjártó Péter.

Elmondta: az ENSZ-en belüli együttműködés keretében megerősítették azt a megállapodást, amelynek értelmében Kína támogatja Magyarország tagságát az UNESCO végrehajtó tanácsában, Magyarország pedig támogatja Kína tagságát az ENSZ Emberi Jogi Tanácsában.

Szijjártó Péter a találkozón megerősítette, hogy Magyarország továbbra is zászlóshajója kíván lenni a Kína és a közép-, illetve kelet-európai országok közötti együttműködésnek, amely - mutatott rá - az érintetteken kívül az egész Európai Unió érdekét szolgálja.



Megerősítették azt a közös törekvést is, hogy kínai egyetem jöjjön létre Magyarországon.



Szijjártó Péter a találkozón kitért arra, hogy Magyarország kicsi, de nyitott gazdasággal rendelkező országként semmilyen módon nem érdekelt a kereskedelmi konfliktusok kiéleződésében. "Abban bízunk, hogy az Európai Unión kívüli két legnagyobb kereskedelmi partnerünk, az Egyesült Államok és Kína a kölcsönösség talaján állva tudja rendezni a jelenleg fennálló vitás kérdéseket" vámok, szigorítások bevezetése nélkül - fogalmazott a tárgyalás után.



Hangoztatta, hogy Magyarország gazdasága exportorientált és nagyon versenyképes, hiszen a lakosság száma szerint a 92., az exportteljesítmény szempontjából viszont a 34. helyet foglalja el a világ országai között. Gazdasági érdekeivel ezért ellentétes mindenfajta világgazdasági korlátozás, vám vagy egyéb megszorító intézkedés.



Szijjártó Péter beszámolt arról, hogy az ENSZ-közgyűlés ülésszakának helyszínén kétoldalú találkozót folytatott bolgár kollégájával, Ekaterina Zaharievával is. Ezen oktatási és tudományos megállapodást írtak alá a két ország között.



MTI