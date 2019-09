Varga Mihály: folytatódik a Készpénzkímélő iskolák program

A tavaly szeptemberben indult program első szakaszába 14 budapesti és vidéki iskola kapcsolódott be.

2019. szeptember 24. 13:04

Varga Mihály pénzügyminiszter kártyával fizet a második kerületi Szabó Lőrinc Kéttannyelvű Általános Iskola és Gimnázium büféjében 2019. szeptember 24-én. A kártyás fizetés lehetősége a Készpénzkímélő iskolák program keretében valósult meg. MTI/Mónus Márton

Folytatódik a Készpénzkímélő iskolák program, amelyet a szaktárca immár 500 iskolára, gimnáziumra és szakgimnáziumra terjeszt ki - mondta Varga Mihály pénzügyminiszter kedden sajtótájékoztatón, Budapesten.

A miniszter a programhoz újonnan csatlakozó Szabó Lőrinc Kéttannyelvű Általános Iskola és Gimnáziumban ismertette, hogy a programtól a szülők adminisztrációs terheinek csökkenését, a fizetési folyamatok gyorsulását és a gyerekek pénzügyi tudatosságának erősödését várják. Kártyaolvasó terminálok telepítésével, illetve az online felületek kialakításával lehetővé teszik azt, hogy az étkezés befizetése vagy a tankönyvrendelés könnyebb legyen.



A tavaly szeptemberben indult program első szakaszába 14 budapesti és vidéki iskola kapcsolódott be. Az OTP Bank tájékoztatása szerint a POS-terminálok telepítését követően mindenhol emelkedett a bankkártyát használók száma: májusig a használatba helyezett terminálokon több mint 14,7 millió forint értékű forgalmat és nagyságrendileg 13 ezer tranzakciót bonyolítottak - tette hozzá.



Varga Mihály elmondta, hogy a diákok bankkártya-használati szokásait vizsgáló felmérésből kiderült, hogy míg a program kezdete előtt a tanulók 19 százaléka használt ilyen típusú fizetési eszközt, ez a szám mára 34 százalékra nőtt. Kiemelte, hogy egyre több olyan ország van, ahol annyira elterjedtek a készpénzkímélő technikák, hogy jogszabályi úton kell kötelezni arra az üzleteket, hogy elfogadják a készpénzt. Magyarországon azonban egyelőre nem ez a helyzet, minden kezdeményezés ellenére töretlen a készpénz használata. A bérek növekedésével párhuzamosan nő a lakosságnál lévő készpénzállomány, amely már meghaladja a 6100 milliárd forintot - mondta, és megerősítette, a szaktárca az elektronikus fizetési lehetőségének elterjesztésén dolgozikoz. A készpénzkímélő megoldások nem csak egyszerűsítik és gyorsítják a vásárlást, de biztonságosabbá is teszik azt, könnyítik a bevételek és kiadások nyomonkövetését - mondta.



Hangsúlyozta, hogy a készpénzkímélő eszközöket csak azok tudják jól használni, akik tudatosan intézik pénzügyeiket. A felelős gazdálkodás a pénzzel életen át tartó tanulás, amelyet nem lehet elég korán elkezdeni, ehhez kapcsolódóan indult el a Készpénzkímélő iskolák program is - jegyezte meg.

MTI