Törvénysértő a brit parlamenti ülés felfüggesztése

Boris Johnson vesztett a brit Legfelsőbb Bíróságon. Törvénytelen volt a brit parlament felfüggesztése.

2019. szeptember 24. 16:13

Törvénysértőnek nyilvánította a londoni parlament ülésszakának lezárását egyhangúlag meghozott, kedden ismertetett jogerős végzésében a brit legfelsőbb bíróság, és ennek alapján semmisnek, meg sem születettnek minősítette az ülésszak lezárásáról hozott döntést.

A határozat, amelyet Lady Brenda Hale, a legfelsőbb bíróság elnöke ismertetett, kimondja, hogy a parlamenti ülésszak nincsen felfüggesztve, ebből kifolyólag jelenleg is tart.



John Bercow, az alsóház elnöke a végzés kihirdetése utáni közleményében az alsóházi ülésszak haladéktalan folytatását kezdeményezte.



Az alsóház ülésszaka két hete ért véget, miután Boris Johnson konzervatív párti miniszterelnök kezdeményezte II. Erzsébet királynőnél a parlamenti ülésszak lezárását és új törvényhozási évad indítását október 14-én.



A keddi legfelsőbb bírósági határozat szerint már az is törvénysértő volt, hogy a kormányfő az uralkodónak az ülésszak lezárását indítványozta, mivel a döntés észszerű indokok nélkül akadályozta a parlamentet alkotmányos funkcióinak ellátásában.Boris Johnson brit miniszterelnök közölte, hogy nem ért egyet a brit parlamenti ülésszak lezárását törvénysértőnek minősítő, kedden kihirdetett legfelsőbb bírósági döntéssel, de tiszteletben tartja a határozatot.

A brit legfelsőbb bíróság semmisnek, nem létezőnek minősítette az ülésszak lezárásáról hozott döntést, és ennek alapján kimondta, hogy a parlamenti ülésszak nincs lezárva, jelenleg is tart.



Az alsóház ülésszaka két hete ért véget, miután Johnson kezdeményezte II. Erzsébet királynőnél a parlamenti ülésszak lezárását és új törvényhozási évad elkezdését október 14-én.

Johnson nem ért egyet a legfelsőbb bíróság döntésével, de tiszteletben tartja

Boris Johnson brit miniszterelnök közölte, hogy nem ért egyet a brit parlamenti ülésszak lezárását törvénysértőnek minősítő, kedden kihirdetett legfelsőbb bírósági döntéssel, de tiszteletben tartja a határozatot.

A brit legfelsőbb bíróság semmisnek, nem létezőnek minősítette az ülésszak lezárásáról hozott döntést, és ennek alapján kimondta, hogy a parlamenti ülésszak nincs lezárva, jelenleg is tart.



Az alsóház ülésszaka két hete ért véget, miután Johnson kezdeményezte II. Erzsébet királynőnél a parlamenti ülésszak lezárását és új törvényhozási évad elkezdését október közepén.



A keddi legfelsőbb bírósági határozat szerint azonban már az is törvénysértő volt, hogy a kormányfő az uralkodónak az ülésszak lezárását indítványozta, mivel a döntés ésszerű indokok nélkül akadályozta a parlamentet alkotmányos funkcióinak ellátásában.



Johnson, aki az ENSZ-közgyűlés ülésszakán vesz részt New Yorkban, a BBC televíziónak nyilatkozva kijelentette: erőteljes mértékben nem ért egyet a legfelsőbb bíróság határozatában foglaltakkal, de a kormány természetesen tartja magát a döntéshez és a parlamenti ülésszak folytatódik.



Kijelentette ugyanakkor, hogy továbbra is "jó indokok" szólnak egy új parlamenti évad elkezdése mellett, és a kormánynak változatlan szándéka, hogy a hagyományos királynői beszéd megtartásával új programot hirdessen.



Johnson a BBC-interjúban tényként jelentette ki, hogy a kormány ezt meg fogja tenni.



Boris Johnson eredeti terve alapján az új ülésszak október 14-én, alig két héttel a brit EU-tagság megszűnésének (Brexit) jelenleg érvényes október 31-i határideje előtt kezdődött volna, amikor II. Erzsébet királynő kihirdette volna a kormány új törvényalkotási programját.



A brit alkotmányos parlamentarizmus hagyományai ugyanakkor azt diktálják, hogy az új törvényhozási évad csak az előző ülésszak formális lezárása után kezdődhet, az új kormányprogramot ismertető királynői beszéddel.



A keddi BBC-interjúban Johnson kitért annak a kérdésnek a konkrét megválaszolása elől, hogy a parlamenti ülésszak lezárását törvénysértőnek és semmisnek kimondó legfelsőbb bírósági döntés után, vagyis a jelenlegi ülésszak lezárása nélkül a kormány technikailag miként kívánja elkezdeni az új ülésszakot.



Arra a felvetésre ugyanakkor, hogy a legfelsőbb bíróság határozata szerint az ülésszak lezárása törvénysértő, tehát a parlamenti munka berekesztésével a kormány nem próbálkozhat újból, a brit miniszterelnök úgy reagált: nem biztos abban, hogy a legfelsőbb bíróság ezt mondta ki. "Az bizonyos, hogy a bírák úgy gondolták: az ülésszak lezárásának általunk választott módját nem tudják helyeselni, ez egy furcsa ítélet (...) Nem hiszem azonban, hogy a bírák kizárták volna a királynői beszéd megtartásának lehetőségét, távolról sem ez a helyzet" - fogalmazott Johnson.



Hozzátette: a kormány biztosítani fogja, hogy a parlamentnek bőségesen legyen ideje a vitára a Brexitről.



Johnsont az ellenzék részéről és a kormányzó Konzervatív Párton belül is sokan azzal vádolják, hogy a parlamenti ülésszak berekesztésével az október 31-i Brexit-határnapig hátralévő parlamenti ülésnapok számát akarta korlátozni, igyekezve elejét venni, hogy a megállapodás nélküli Brexit ellenzői megakadályozhassák a rendezetlen kilépést az Európai Unióból. A kormányfő rendre cáfolja ezeket a vádakat, mondván: a lépésnek nincs köze a Brexithez, a cél egy teljesen új kormányprogram meghirdetése.



A legfelsőbb bíróság is kimondta azonban keddi végzésében, hogy az ülésszak lezárása a Brexit október 31-i határnapjáig hátralévő nyolc hétből ötben megakadályozta volna a parlamentet alkotmányos szerepének ellátásában.



A végzés szerint az október 31-i Brexit-határnap alapvető változásokat vetít előre a brit alkotmányosságban is, és a parlamentnek, különösen a választott képviselők alkotta alsóháznak joga van ahhoz, hogy hangot adjon véleményének e változásokról.

Corbyn lemondásra szólította fel Boris Johnsont

Távozásra szólította fel Boris Johnson konzervatív párti brit miniszterelnököt Jeremy Corbyn, a legnagyobb ellenzéki erő, a Munkáspárt vezetője, miután a brit legfelsőbb bíróság keddi végzésében törvénysértőnek, alkotmányjogi szempontból semmisnek mondta ki a londoni parlament ülésszakának lezárását.

A legfelsőbb bíróság kimondta, hogy a parlamenti ülésszak következésképpen nincsen felfüggesztve, tehát jelenleg is tart.



Az ülésszak lezárását Johnson kezdeményezte II. Erzsébet királynőnél.



A keddi legfelsőbb bírósági határozat szerint már az uralkodónak az ülésszak lezárására tett indítvány is törvénysértő volt, mivel észszerű indokok nélkül akadályozta a parlamentet alkotmányos funkcióinak ellátásában.



Jeremy Corbyn a Munkáspárt Brightonban zajló éves kongresszusán, a végzésre reagálva kijelentette: pozíciójának átgondolására biztatja Boris Johnsont, abból a célból, hogy ő legyen minden idők legrövidebb ideig hivatalban lévő brit miniszterelnöke.

Az alsóház elnöke elrendelte az ülésszak folytatását

Elrendelte a londoni alsóház ülésszakának folytatását a testület elnöke, miután a brit legfelsőbb bíróság keddi végzésében törvénysértőnek mondta ki a londoni parlament ülésszakának lezárását.

A határozatban a legfelsőbb bíróság kimondta, hogy a parlamenti ülésszak nincsen lezárva, tehát jelenleg is tart.



Az ülésszak lezárását Boris Johnson konzervatív párti miniszterelnök kezdeményezte II. Erzsébet királynőnél.



A keddi legfelsőbb bírósági határozat szerint már az uralkodónak az ülésszak lezárására tett indítvány is törvénysértő volt, mivel ésszerű indokok nélkül akadályozta a parlamentet alkotmányos funkcióinak ellátásában.

John Bercow - polititicshome.com



John Bercow, az alsóház elnöke a parlament épülete előtt tartott, rögtönzött keddi sajtótájékoztatóján közölte: utasítást adott a parlament tisztviselőinek arra, hogy tegyék meg az előkészületeket az alsóházi ülésszak folytatására. Az ülés a házelnök bejelentése szerint szerdán folytatódik.



Bercow hangsúlyozta: nem a parlament újbóli összehívásáról van szó, hiszen a legfelsőbb bíróság végzése szerint az ülés nem ért véget.

MTI