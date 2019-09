Tarlós: Nem ígérek olyat, ami biztosan nem betartható

Csak betartható, reálisan végrehajtható ígéreteket tesz főpolgármester-jelölti kampányában Tarlós István. A harmadik ciklusára készülő főpolgármester erről szerdán, a Századvég Alapítvány Budapest című konferenciáján beszélt.

2019. szeptember 25. 16:13

A kampányokban a legszomorúbb az, hogy ilyenkor nagyon sok politikus és jelölt „előre megfontolt szándékkal” olyanokat ígérget, amelyekről tudja, azok nem megvalósíthatóak – mondta Tarlós István, hozzátéve, hogy a főpolgármesterséghez „le kell tudni tenni teljesítményeket” az asztalra, és azokat igazolni is kell. „A kampány hátralevő részében is arról fogok beszélni, amit megtettem, és amit reálisan végrehajthatónak tartok és tervezek” – fogalmazott Tarlós István.

A főpolgármesterség lényegéről beszélve azt mondta, ismerni kell Budapestet, a városvezetéshez kell bizonyos határozottság, elkötelezettség, valamint tudni kell nemet mondani és el kell menni a másik oldali sajtóhoz és médiához. „Nem csak oda kell menni, ahol simogatnak, ahol alám kérdeznek, ahol egyetlen egy kellemetlen kérdést sem tesznek fel” – mondta.

A főpolgármester-jelölti vitákkal kapcsolatban Tarlós István arról beszélt, hogy ő az utolsó teljes ellenzéki évében 59-szer vitatkozott a Fővárosi Közgyűlésben az akkori szabaddemokrata főpolgármesterrel, Demszky Gáborral. Karácsony Gergely ellenzéki főpolgármester-jelöltre utalva azt mondta, „annak, aki most velem vitatkozni akar, volt öt éve, hogy ezt megtegye, de soha meg sem próbálta. Az utolsó ellenzéki évében egyetlen egyszer szólalt fel, az sem vita volt” – tette hozzá.

Mint mondta, egy ilyen „túlspanolt, túlpörgetett” vita arra jó, hogy az emberek figyelmét elterelje arról, amiről beszélni kellene, „legyen valamiféle hangolás”. Itt a vita a vitáról szólt, nem pedig a lényegről. Elvileg – feltételekkel – soha nem mondott nemet vitára – tette hozzá. Egy főpolgármester-jelölti kampánynak elvileg a főpolgármesteri feladatokról és funkcióról, továbbá a polgármesterként, főpolgármesterként nyújtott teljesítményről kell szólnia – hangsúlyozta Tarlós István.

Fotó: MTI

A jelöltség elvállalásáról szólva elmondta: Orbán Viktor miniszterelnök olyan feltételek biztosításába egyezett bele, amelyek figyelemreméltóak. Tizenhat pontról tárgyaltak, és ebből egyelőre csak egyetlen egyet nem tudtak megállapodás tárgyává tenni, mégpedig a központi parkolás rendezését. A létrejött megállapodás pontjai közül a legelső a közvetlen főpolgármester-választás volt – mutatott rá Tarlós István, megjegyezve: mindez jelzi, hogy mennyire is félhet a kampánytól és a választástól.

Szólt arról is, hogy 1990-ben a SZDSZ és a Fidesz közös polgármesterjelöltje volt Óbudán, aztán 1994 nyarán kilépett az SZDSZ-ből. A Fidesz már akkor is támogatta, amikor 6-7 százalékos párt volt 1994-ben, és köztük a legfontosabb kérdésekben van nézetazonosság: az illegális bevándorlás, a nemzetállamiság, a családpolitika és hagyományos európai politika védelem ügyében.

Ugyanakkor vannak kérdések, amelyekben nem tudnak egyetérteni, de annak a politikai közösségnek, amely harminc éve támogatja, nem fordít hátat – jelentette ki Tarlós István. A főpolgármester emlékeztetett arra is, hogy Budapest márciusban nyerte el Brüsszelből az Európa legjobb úti célja kitüntető címet, majd legutóbb az Economist brit hetilap szerint Budapest lett a legélhetőbb kelet-európai főváros.

A fejlesztésekről szólva elmondta, a 2-es és a 4-es metró szerelvényeit is a 2010 utáni városvezetés szerezte be, a 3-as metró szerelvényeit felújították, folyamatban van a 3-as metróvonal infrastrukturális rekonstrukciója, 404 kilométer csatornát építettek, a BKV járműállományának nagy részét lecserélték, az autóbuszok átlagéletkora például 17-ről 11 évre csökkent. Továbbá 2010-ig egyetlen egy fürdőt nem újítottak fel és nem fejlesztettek, a mostani városvezetés most tart a hetediknél.

Tarlós István közölte azt is, hogy Budapestnek van hosszú távú városfejlesztési koncepciója, mobilitási terve, új szmogrendelete, klímastratégiája, zöldinfrastruktúra koncepciója, valamint elkészült az új hajléktalan koncepció. Kitért arra is, hogy a közfejlesztési tanácsban elfogadták és megvan a fedezet például, a Lánchíd és környékének felújítására, a Béke téri szennyvízkiváltó komplexum megépítésére, a nagyszabású kerékpáros fejlesztésekre, a ferihegyi gyorsforgalmi út újraépítésére. Közölte azt is, hogy a jövő évben megoldják a 3-as metró klimatizálását.

G. Fodor Gábor, a Századvég Alapítvány elnöke arról beszélt, azt látni, hogy az ellenzék alkalmatlan jelölteket állít sorba, akik alkalmatlansági, elutasítottsági versenyben vannak egymással: van egy szájhős, aki mindenkibe beleköt, van egy celeb, aki „hepciáskodik és pojácáskodik”, valamint a harmadik, akire érvényes a kínai átok, ami modern megfogalmazásban úgy szól: „azt kívánom, hogy legyen a te pártodban Karácsony Gergely!”.

Ismertetve a Századvég legújabb felmérését, elmondta: az emberek többsége (58 százalék) szerint jó irányba mennek a dolgok a fővárosban. Tarlós Istvánra többen szavaznának, mint a vele szemben induló összes jelöltre összesen. A válaszadók 74 százaléka szerint a főpolgármester-választást Tarlós István nyeri majd meg. Ez azt jelenti, hogy még az ellenzéki szavazók is úgy gondolják, hogy a jelöltjük esélytelen – mutatott rá. A főpolgármesterhez az előadását követően – megzavarva a tanácskozást – egy Párbeszédes ellenzéki aktivista lépett oda, aki a főpolgármester-jelölti vita elvállalását firtatta. Néhány nyúl maszkot viselő aktivista „Miért fél a vitától?” feliratú lapot tartott a kezében. Tarlós István ezt követően közölte a résztvevőkkel, az aktivistának udvariasan azt mondta, nem zárkózott el a vitától, amit azonban feltételekhez kötött, azokra eddig nem kapott választ.

G. Fodor Gábor, a Századvég Alapítvány elnöke, Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Csoport Zrt. vezérigazgatója, ifj. Lomnici Zoltán alkotmányjogász és Kovács István, az Alapjogokért Központ stratégiai igazgatója (b-j) a Századvég Alapítvány Budapest címmel rendezett konferenciáján a második kerületi Haris Parkban 2019. szeptember 25-én. MTI/Mónus Márton

MTI