Veszélyessé válhat Thunberg hisztériája

Az öntudatos tinilány és a többi ökoprédikátor ugyanis mind ugyanabból a kottából játszik, s a félelemkeltés a leghatékonyabb taktikájuk.

2019. szeptember 26. 12:34

Ha valakit szorongással és rettegéssel töltöttek el Greta Thunberg klímaváltozásról szóló prédikációi, akkor a tizenhat éves svéd környezetvédelmi aktivista – és akik mögötte állnak – elérték céljukat. Az öntudatos tinilány és a többi ökoprédikátor ugyanis mind ugyanabból a kottából játszik, s a félelemkeltés a leghatékonyabb taktikájuk. Az ENSZ klímavédelmi csúcsán hétfőn Thunberg egy szuszra elmondott jeremiádájában azzal vádolta a felnőtteket, hogy ellopták az ­álmait és a gyermekkorát, mivel nem léptek fel elég agresszívan a klímaváltozás ellen. Az egy csapásra a világlapok címlapjára kerülő svéd aktivista az ENSZ-nél bepanaszolt egy sor országot – köztük Németországot –, mivel azok szerinte nem tettek eleget a környezet megóvása érdekében.

Ám miközben ENSZ-beli performansza zajos elismerést vívott ki a németországi baloldali pártok körében, a konzervatív parlamenti képviselők már kezdik megkongatni a vészharangot – figyelmeztet az Rt.com. A CDU-tag Roderich Kiesewetter szerint Thunberg azokat támadja, akik tényeken alapuló korrekt vitát folytatnak környezetvédelmi kérdésekről. – Mindenkit, aki racionálisan akar érvelni, már kezdettől fogva megszégyenítenek – mondta. A kereszténydemokraták másik képviselője, Jana Schimke tömeghisztéria terjesztésével vádolta Thunberget. Gerd Müller gazdasági miniszter pedig megjegyezte: „A klímavédelem nem Greta Thunberggel kezdődik.” Egyébként a svéd klímaaktivista lett idén tevékenységéért az alternatív Nobel-díjként is emlegetett kitüntetés egyik díjazottja – közölte tegnap Stockholmban a díjat adományozó Right Livelihood Award Alapítvány. A lányt Nobel-békedíjra is jelölték.

Indulatos beszédet mondott a tinilány az ENSZ-ben Fotó: MTI/EPA/Justin Lane

Szakértők egyidejűleg rámutatnak, hogy itt valójában félelemmel való kufárkodásról van szó, s ha Thunberg prédikátor, akkor bibliája egy 2016-ban keletkezett tanulmány, amelyet Margaret Klein Salamon klímaaktivista, a The Climate Mobilization mozgalom alapítója írt, címe pedig Az emberek vészhelyzeti üzemmódba helyezése. Az írás idén májusban megjelent javított kiadásában Salamon büszkén jegyzi meg, hogy műve nyelvezetét számos klímacsoport átvette, olyanok, mint az Extinction Rebellion, a School Strikers és a Sunrise Movement.

Egy fordulatot Thunberg is átvett ENSZ-beszédében: „Képzeljétek el, tűz ütött ki a házatokban…” Salamon azzal érvel, hogy kizárólag a félelem és a stressz motiválhat bolygónk problémáinak a megoldására. „A klímamozgalom célja, hogy normál üzemmódból vész­üzembe billentse át az embereket” – írja. De megteszi a szorongás, az aggódás és az apátia is – teszi hozzá. Ez a járulékos veszteség már jelen is van. Jamie Margolin, egy másik ifjú aktivista arról számolt be, hogy több osztálytársa is „ökoszorongástól” és nihilizmustól szenved, amikor a jövő tervezésére kerül sor beszélgetéseikben. Némelyik még azt is megfogadja, hogy nem lesz gyermeke addig, amíg a kormány nem oldja meg a problémát.

