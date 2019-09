Ahol baloldali kormány kerül hatalomra, ott bevándorláspárti politika veszi kezdetét

Az elmúlt évek tapasztalatai alapján ha bárhol Európában baloldali kormány lép hivatalba, bevándorláspárti politika veszi kezdetét, ami a határok megnyitásával jár - mondta Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter csütörtöki sajtótájékoztatóján.

2019. szeptember 26. 14:17

A miniszter közölte: az olasz kormány is megnyitotta a kikötőket, ami sokaknak jelent meghívót, hogy Európába jöjjenek.

Kitért rá: a távozó Európai Bizottság egy utolsó elkeseredett küzdelmet hirdetve újra napirendre venné a kvóta szerint elosztást, miközben nem utalnak pénzt a határvédelemre. A magyar kormány álláspontja, hogy nem vesz részt a kvóta szerinti elosztásban, de szívesen segít azoknak az országoknak, amelyek a jogosulatlanul itt tartózkodók, menekültjogot nem élvezők visszaszállításához várnak segítséget - hangsúlyozta.

Kiemelte: Magyarország is néhány napon belül visszaszállítja Ahmed H.-t Ciprusra.

Gulyás Gergely azt is mondta: amikor a kvóták napirendre kerülnek, a Magyarországgal szembeni támadások is megerősödnek, de a támadások ellenére Magyarország nem változtat a kötelező kvóták elutasításán, nem megnyitja, hanem megvédi a határokat.

Úgy vélte, a magyar közvéleményben annak idején nem kapott kellő nyilvánosságot a kvótaügyben hozott bírósági ítélet, pedig az Európai Bíróság kizárólagosan két évre, átmeneti időre és a válsághelyzetre tekintettel tartja elfogadhatónak az elosztást. A 2015-öshöz hasonló válsághelyzet hiányában a bíróság akkori döntése alapján jogellenes lenne most az elosztás - közölte.

Hangsúlyozta: az Európai Bizottság sok kárt okozott Európának, mélyítette a különbségeket Közép- és Nyugat-Európa között, ezért jobb lenne nem több kárt okozni a hátralévő időben. A testület most mégis egy utolsó kísérletet tesz a bevándorlásbarát politika megerősítésére - fűzte hozzá.

A miniszter kifejtette: azok az országok, amelyek bevándorlásbarát politikát folytatva befogadtak migránsokat, elismerik, hogy nem képesek visszaszállítani azokat, akiknél lefolytatták az eljárást, és ennek eredményeként nem jogosultak védelemre. Magyarország tud segíteni a bevándorlók hazaszállításában, ha valaki segítséget kér ehhez - fogalmazott.

Megjegyezte: egyelőre nem érkezett olasz kérés a magyar kormányhoz, hogy segítsen a bevándorlók visszaszállításában.

(Orbán Viktor miniszterelnök szombaton Rómában kijelentette: Magyarország készen áll, hogy ahol tud, ott segítséget nyújtson Olaszországnak, így ha végre elszánja magát, hogy a határokat megvédi, segítünk, és abban is, hogy az itt lévő migránsokat hazavigyék.)

Gulyás Gergely arról is beszélt, hogy ha egy ország önként akar befogadni migránsokat, rendben van, de mi azt kérjük, hogy mindenki tartsa tiszteletben: a magyar választópolgárok már kellően egyértelmű véleményt mondtak a bevándorlás kérdésében.

Kérdésre Trócsányi László biztosjelöltségéről elmondta: a magyar kormánynak egy jelöltje van. A miniszter mondvacsináltnak nevezte a Trócsányi László elleni támadásokat, ezek - vélte - beleilleszkednek a Magyarország elleni támadássorozatba.

Vlagyimir Putyin orosz elnök várható látogatásáról Gulyás Gergely közölte: a magyar miniszterelnök és az orosz elnök évente egyszer találkozik. Magyarország a világ valamennyi nagyhatalmával jó kapcsolatra törekszik, emellett Oroszország fontos gazdasági partner is - tette hozzá.

A Thomas Cook utazási iroda csődjével kapcsolatban elmondta: egyelőre nincs információ érintett magyarokról, ha lesz, a Külgazdasági és Külügyminisztérium nyújt segítséget a külképviselet útján.

A miniszter a diákok klímaváltozás miatt meghirdetett tüntetéseiről elmondta: valóban van felelősségünk az éghajlatváltozás miatt, és Áder János köztársasági elnök már akkor nagy súllyal beszélt a témáról, amikor az még nem volt ennyire központban.

Úgy látja, a Mátrai Erőmű ma Magyarország számára nemzetbiztonsági szempontból érték, mert válsághelyzetben itt garantáltan tudunk energiát termelni, de arról lehet vitát folytatni, hogy milyen intenzitással lehet hasznosítani. Magyarország jól áll a klímacélok teljesítésében, és Európa is jobban áll, mint az Egyesült Államok vagy Kína - fűzte hozzá.

Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter (j) és Hollik István kormányszóvivő a Kormányinfó sajtótájékoztatón a Miniszterelnöki Kabinetiroda Garibaldi utcai sajtótermében 2019. szeptember 26-án. MTI/Soós Lajos

Több férőhely és hosszabb nyitvatartás lesz a hajléktalanellátókon

Kilenc budapesti aluljáró éjszakai lezárásáról, továbbá hajléktalanellátó intézmények hosszított nyitvatartásáról és új férőhelyek kialakításáról döntött a kormány - közölte a Miniszterelnökséget vezető miniszter csütörtöki budapesti sajtótájékoztatóján.

Gulyás Gergely azt mondta, Tarlós István főpolgármesterrel is konzultálva született a hajléktalanellátó rendszer működését érintő kormánydöntés. Az éjjeli aluljárólezárást a köztisztaság és a méltó életkörülmények biztosításával indokolta a Miniszterelnökség vezetője. Hozzátette, 130 új férőhely kialakítására tesznek javaslatot. Erre és 85 nappali hajléktalanellátó intézmény meghosszabbított nyitvatartására 2,1 milliárd forint többletforrást biztosítanak.

A miniszter arról is tájékoztatást adott, hogy a kormány legutóbbi ülésén az iskolakezdéssel kapcsolatban áttekintették az oktatás helyzetét. Hangsúlyozta, a 2020-as költségvetés alapján az állam 645 milliárd forinttal fordít többet oktatásra, mint 2010-ben. Célul tűzte továbbá, hogy 2020 szeptemberében már minden általános és középiskolás ingyen kapja a tankönyvet, így jövőre 14 milliárd forintra emelkedik az ingyenes tankönyvprogramra fordított kormányzati támogatás, ami a 2010-es duplája.

Arról is beszélt, hogy ebben a tanévben indul a középiskolások ingyenes külföldi nyelvtanulását segítő program, amelyben várhatóan az idei tanév végén 140 ezer diák vehet részt.

Továbbra is cél, hogy 2020. szeptember 1-jétől be lehessen vezetni az új Nemzeti alaptantervet, amihez arra van szükség, hogy még idén elfogadják azt - közölte.

Az ingyenes gyermekétkeztetésről szólva elmondta, 640 ezren vesznek részt az ingyenes vagy kedvezményes gyermekétkeztetésben, az erre szánt forrás 83 milliárd forintra emelkedett.

Azzal kapcsolatban, hogy a 444 portál szerint egy kiszivárgott hangfelvételen MSZP-s fenyegetésről is beszél Karácsony Gergely ellenzéki főpolgármester-jelölt, zuglói polgármester, Gulyás Gergely azt mondta: ha valaki tájékozódni akar arról, hogy milyenek a belső viszonyok a balliberális oldalon, érdemes meghallgatnia ezt a felvételt. A miniszter szerint maffiaviszonyokra emlékeztető állapotok vannak a baloldalon, aminek Karácsony Gergely is részese, a magyarázkodása az ügyben pedig szánalmas.

A Miniszterelnökség vezetője azt is mondta, hogy Karácsony Gergely alkalmatlansága eddig is mindenkinek nyilvánvaló volt, de aki a most megjelenteket elolvassa, annak ez még nyilvánvalóbbá válik.

A jogszabályokat mindenkinek be kell tartani - így kommentálta azt, hogy a napokban megzavarták Karácsony Gergely egyik kampányrendezvényét egy letakart lajstromszámú motorcsónakról.

A börtönbüntetésre ítélt volt fideszes képviselő, Mengyi Roland ügyében Gulyás Gergely azt közölte: tiszteletben tartják a jogerős bírósági ítéletet, Mengyi Roland párttagsága pedig már nem áll fenn. Megjegyezte ugyanakkor: azok, akik a jogállam leépülése miatt "siránkoznak", láthatják, hogy éppen egy volt kormánypárti politikussal szemben született elmarasztaló ítélet.

Azzal kapcsolatban, hogy egy, Hende Csaba fideszes képviselő részvételével tartott, szombathelyi kampánygyűlésen a közönség a hazaáruló szót skandálta, a miniszter úgy reagált: Hende Csaba nem használta ezt a kifejezést, ellentétben az ellenzék szombathelyi polgármesterjelöltjével, Nemény Andrással.

A forint árfolyama ügyében Gulyás Gergely úgy foglalt állást, hogy jót tesz, ha az árfolyamnak van egy viszonylagos stabilitása. Hozzátette ugyanakkor, hogy a kormánynak nincs árfolyamcélja, nem is lehet, mert a monetáris politika a jegybankhoz tartozik.

A Fidesz vasárnapi tisztújító kongresszusára kitérve a politikus megerősítette, hogy a négy alelnök közül három, Novák Katalin, Kubatov Gábor és Németh Szilárd újraindul a tisztségért. A negyedik alelnökről azonban nem tudott tájékoztatást adni Gulyás Gergely, aki jelenleg betölti ezt a posztot a Fideszben, és korábban utalt rá, nem marad ebben a párttisztségben.

A magyar médiaállapotokról tett miniszterelnöki nyilatkozattal kapcsolatban a miniszter azt mondta: Magyarországon a nyugat-európainál lényegesen kiegyensúlyozottabbak a médiaviszonyok.

Azt is közölte, hogy novemberben fizetik ki - várhatóan a nyugdíjprémiummal együtt - a nyugdíjasok kompenzációját a tervezettnél minden bizonnyal magasabb infláció miatt.

A miniszter üdvözölte, hogy a Liszt Ferenc repülőtéren új fapadosterminál váltja fel a jelenlegi bádogépületet. Az a cél, hogy jobb színvonalú legyen az utasfelvétel és -fogadás. A következő uniós ciklusban prioritás lesz a reptéri gyorsvasút megvalósítása, a tervezésre vonatkozó döntés már megszületett - mondta.

Azzal kapcsolatban, hogy kártérítést ítéltek meg roma gyermekeknek a gyöngyöspatai iskolai szegregációért, Gulyás Gergely közölte: az ügyben meg kell várni a Kúria döntését, hogy valóban történt-e szegregáció. Ahhoz, hogy a cigány felzárkózás sikeres lehessen, minden gyermeket be kell vonni a közoktatásba - hangsúlyozta. Ugyanakkor fontos szerinte megjegyezni, hogy az 1990 óta eltelt időszakban csak 2010 óta tettek hatékony lépéseket a cigányok felzárkózása érdekében, és jelentősen mérséklődött a munkanélküliség a körükben.







MTI