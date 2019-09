Magyarország nem akarja az identitását feladni

2019. szeptember 27. 16:03

Novák Katalin. a család- és ifjúságügyért felelős államtitkár többek között a globalizmusról, Magyarországról és az identitásról beszélt egy interjúban. A Breitbart Newsnak először is a globalizmusról beszélt. Mint mondta, Magyarország akadályt jelent abban a globalista projektben, ahol a nemzetek feladják sajátosságaikat, kultúrájukat egy univerzális, meghatározhatatlan állapotért cserébe.

A globalizmus rossz választás. Akik támogatják, rossz úton járnak. Az államtitkár példaként említette a liberális Justin Trudeau vezette Kanadát.

Trudeau nemrég azt mondta, hogy Kanada nemsokára az első posztnemzeti állam lesz. Mi az, hogy posztnemzeti állam? Ez mégis mit jelent?



Novák Katalin szerint Európa nemzeteinek inkább újra fel kellene a kultúrájukban rejlő gazdagságot, amelyből nemcsak saját maguk, de az egész világ is profitálhat.

Megvan a magunk történelme, és ez teszi Európát igazán gazdaggá. Az olaszok nem olyanok, mint a magyarok. A németek sem olyanok, mint a magyarok. Sőt, még a bajorok is különböznek a hesseniektől vagy más németektől – mutatott rá az államtitkár.

Mint mondta, ezek a különbségeket tiszteletben tartják, és nem akar egyik fél sem olyanná válni, mint a másik. Ugyanez vonatkozik Novák Katalin szerint férfi és nő kapcsolatára.

Egyenlők akarunk lenni, de nem ugyanolyanok. [...] Ezért van az, hogy a globalizmus, amiben minden homogenizálva van, rengeteg értéket semmisít meg.



Novák Katalin szerint azonban a hangsúly pont ezen értékek megőrzésén van. Mindazon jellemvonásokat meg kell őrizni, ami a magyar, olasz, francia vagy német kultúrára jellemző.

Erdély, határon túli magyarok, magyar zászló. Európaiak vagyunk, de elsősorban magyarok. Én például először is Szegedről származom. Csak aztán vagyok magyar, és azután pedig európai.

Az államtitkár szerint az identitást először is az határozza meg, hogy Isten teremtményei vagyunk, utána következik a családban betöltött szerepünk, majd így lehet haladni a lokálistól a globális felé.

Magyarország nem akarja identitását és szuverenitását feladni, és ezt, mint Novák Katalin mondta, „sajnálatos módon sokan nem akarják elfogadni”.



Elmondása szerint sok állam egyenesen gyűlöli Magyarországot, amit az államtitkár a múltbéli (demográfiát vagy egyéb témát érintő) hibás döntésekre vezet vissza. Említette azt is, hogy a magyarok nyelvhasználata sajátos: szókimondó, őszinte és lényegre törő.

Nyíltan kimondjuk, ami a szívünkön van. Ezt pedig a liberális politikusok, újságírók és értelmiségiek nehezen tudják elfogadni.



Novák Katalin beszélt arról is, hogy szerencsére Magyarország nincs egyedül. Olaszországban például rengeteg szövetségese van a magyaroknak, de Közép-Európában is, például a lengyelek, csehek és szlovákok képében. A visegrádi országok erősek, ami például megmutatkozik abban is, hogy Ursula von der Leyen lett az Európai Bizottság elnöke.

Jean-Claude Juncker nem folytatta elnökségét, mert nem azokat az értékeket képviseli, mint mi. Ursula von der Leyen sokkal jobb választás. Ő hét gyermek édesanyja, ezért én tisztelem őt.

Forisek Ádám

