Harrach: a választáson a települések és az emberek fontosak

2019. szeptember 27. 21:14

Harrach Péter, a KDNP frakcióvezetője beszédet mond a Kiemelt országjárás című mátészalkai fórumon 2019. szeptember 27-én. MTI/Czeglédi Zsolt

Az októberi önkormányzati választáson az adott település és az ott élő emberek a fontosak, ezt szem előtt tartva kell alkalmas jelöltet választani - jelentette ki a KDNP alelnöke, országgyűlési frakcióvezetője lakossági fórumon pénteken a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Mátészalkán.

Harrach Péter a művelődési házban megjelent érdeklődőkhöz szólva azt mondta, Mátészalkán a szatmári kisvárost az elmúlt öt évben vezető Hanusi Péter (Fidesz-KDNP) az alkalmas jelölt, ő és a kormánypárti képviselőjelöltek pedig a település vezetésére alkalmas csapatot alkotnak.



A polgármester akkor tud hatékonyan dolgozni, ha olyan munkatársai vannak, akik "ugyanazon a szemüvegen keresztül" látják a világot és hasonlóan gondolkodnak, így egységesen tudják intézni közös dolgainkat. Emellett az is fontos, hogy a kormányzat és a helyi képviselet között összhang legyen - hangsúlyozta a kisebbik kormánypárt alelnöke.



A kereszténydemokrata politikus szavai szerint 2010 óta komoly változások történtek Magyarországon, kilenc évvel ezelőtt a gazdasági válság és az államcsőd által fenyegetett országot sikerült "saját lábra" állítani, sikerült megszabadulni a hitelezők egy részétől és elkerülni azt az állapotot, amelybe az akkori Görögország került.



Azóta megindult a fejlődés, a GDP és a foglalkoztatás növekedése mellett csökkent az államadósság, az önkormányzatok a mintegy 1370 milliárd forintos adósságállományuknak a kormány általi átvállalásával "felszabadultak" és nőtt a mozgásterük - sorolta Harrach Péter. A KDNP alelnöke azt mondta: a Gyurcsány-kormány "cinkos hallgatása" miatt több százezren kerültek a devizahitelek csapdájába, ezután jöttek azok a kormányzati intézkedések, amelyek több lépésben könnyítettek ezen a helyzeten.



A demográfiai adatok miatt a kabinetnek fontos, hogy magyar gyermekek szülessenek, mert bár "a létszámhiányt lehet bevándorlókkal is pótolni, de mi azt gondoljuk, hogy Magyarországon nem egy idegen kultúra képviselői kell jelentsék azt a világot, ami a gazdaságnak és a társadalomnak szükséges" - fogalmazott.



Harrach Péter a migrációt érintően leszögezte, fontos, hogy a valóban segítséget kérő ember mellett "ne menjünk el", ugyanakkor azonban az önvédelmet is biztosítani kell. A már itt élő, a keresztény kultúrát követő népességgel nem hajlandók együtt élni a bevándorló kultúra képviselői, ők "egy hódító kultúra képviselői és a maguk képére akarnak minket formálni", így alakítva ki a párhuzamos társadalmakat - jelentette ki.



A bevándorlást a civil szervezeteken keresztül támogató Soros György nagy erőket fordít ennek az eszmeiségnek a megvalósítására, ez pedig olyan "torzulásokat" okoz a nyugati társadalmakban, mint például a genderelmélet - fejtette ki.



Előadásának végén kitért arra, a Fidesz és a KDNP szövetsége azért jó konstrukció, mert eszmeileg mindkét szervezet kereszténydemokrata és azonos társadalom- és országképben gondolkodik. Országosan és helyi szinten is "jól állnak a dolgaink", ahhoz, hogy ez folytatódjon és kiteljesedjen, mindenkinek el kell menni szavazni - tette hozzá Harrach Péter.



Hanusi Péter, Mátészalka polgármestere a fórumon elmondta, az elmúlt három évben az önkormányzati pályázatok eredményeként 6,5 milliárd forint értékű fejlesztés érkezett a városba, az összes állami beruházással kiegészítve pedig ez az összeg meghaladja a 12 milliárd forintot is.

