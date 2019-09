...más hatalmi központ...

Még egy nagy amerikai énekes fogalmazta meg, hogy a demokrácia a fegyverágazat szórakoztató üzletága. De ez a háttérhatalom nem pusztán a fegyverágazat elitjéből áll. Maga ez az ágazat is valószínűleg csak eszköz a „más hatalmi központ” kezében.

2019. szeptember 28.

Bakondi György hivatalos látogatáson járt Rómában, részt vett a Liga által a migráció témájában szervezett tanácskozáson, ahol fel is szólalt. Úgy fogalmazott: „Magyarország nem hajlandó semmilyen, sem Brüsszeli, sem más hatalmi központból érkező utasításra a magyar emberek által adott mandátumot megsérteni, a magyar emberek akarata ellenére cselekedni.”



…más hatalmi központ…



A miniszterelnöki főtanácsadó üzent. Üzent annak a tényezőnek, amelyet Bogár László közgazdász professzor két évtizede háttérhatalomnak nevez, és gúnykacajt vált ki abból a körből, amely a „nem létező” háttérhatalom felbéreltje.



A „nem létezőnek” üzent a főtanácsadó.



Volt, aki már korábban körülírta a „nem létező” más hatalmi központot. Ekképpen: ,,Az egész világon szembe kell néznünk egy masszívan egységes és könyörtelen összeesküvéssel, amely elsősorban rejtett módszerekkel növeli a befolyási övezetét: beszivárgással a megszállás helyett, felforgatással a választások helyett, megfélemlítéssel a szabad döntés lehetősége helyett, inkább éjszakai gerillákkal, mintsem katonákkal nappal."

Ez a körülírás 1961-ben hangzott el.

Senki nem cáfolta. Nem gúnyolták a szöveg megfogalmazóját. De két éven belül, 1963. november 22-én eltették láb alól. Máig nem tudni, kik, hogyan. Született egy nagy jelentés, azóta dokumentumfilmeket készítettek, játékfilmeket forgattak, hogy sokakkal elhitessék, magányos tettes lőtt J. F. Kennedyre.

A „más hatalmi központnak” erre is volt pénze.



És felbérelhető káderállománya is, hiszen a művészvilág is a pénzből él. És a „más hatalmi központnak” pénze bőségesen van. Világhálózatot szőtt demokratikusan megválasztott kormányok megbuktatására, és utóbb még filmeket is forgat a sikeres aknamunkáról.



A „más hatalmi központ” nem konform a demokráciával.



Nem könnyű küzdeni ezzel a „nem létezővel.”



Hiszen mint Kennedy elnök megírta – vélhetően fájdalmas tapasztalatok alapján -, ez a „más hatalmi központ” masszívan egységes. Könyörtelen. És összeesküvés, tehát rejtett struktúra. És rejtett módszerekkel növeli befolyási övezetét.



Beszivárgással, megfélemlítéssel, felforgatással.



Épp ezek révén mégis megrajzolhatók a kontúrjai ennek a gólemnek. Mert hús-vér emberekkel dolgozik. Ez utóbbiakat látjuk, tudjuk azonosítani. Felismerhetők, felelősségre vonhatók. Jól látszó – hangzó – ismertetőjegyeik vannak.



„Az állam a legrosszabb tulajdonos.”



Aki ezt mondja, leleplezi önmagát. Ha ezt halljuk, már tudjuk, kivel állunk szemben. Milyen érdekek alapján dolgozik. Miből tartja fenn villáját. Miért van bőségesen benzin autójában. Miért pöffeszkedhet banki testületben.



„A migráció előnyös Európának.”



Nem is kell tovább mondani – az önleleplezés megtörtént. „A migránsokat el kell osztani…” Azaz özönöljenek milliószámra, az európai adófizetők majd eltartják őket. „Nincs is migráció, csak kitalálás az egész…”



A „más hatalmi központ” ellen demokratikus központtal lehet védekezni.



És demokráciával, amelynek lényege a nyilvánosság, mégpedig nem a „politikailag korrekt”, azaz „jelzős” nyilvánosság, mint ahogy demokráciából is a „jelző nélküli” demokráciát követelték azok, akik szerint újabban egy másik jelzős demokrácia az igazi: az egykori kommunista népi – szocialista – demokrácia helyett az úgynevezett „liberális” demokrácia az egyedül üdvözítő. Amely egyébként a legkevésbé liberális, hiszen gyűlöletet zúdít a másként gondolkozókra.



Vissza kell szorítani a kirekesztő „más hatalmi központ” fenyegetését.



Kovács G. Tibor



