Karácsony Gergely tagad, de egyre többre emlékszik

Az ellenzéki sajtó tegnap óta mérsékelt érdeklődést mutat a hangfelvétel iránt, miközben véleményvezéreik a 2006-os recept alapján próbálják menteni a menthetőt.

2019. szeptember 28. 09:47

Várnai László XIV. kerületi önkormányzati képviselő szerint a zuglói szocialisták eszköztárának a fenyegetés is része. Megerősítette: Karácsony Gergely már korábban is panaszkodott a családját ért inzultusokra. Az ellenzéki sajtó tegnap óta mérsékelt érdeklődést mutat a főpolgármester-jelöltjüket nehéz helyzetbe hozó hangfelvétel iránt, miközben véleményvezéreik a 2006-os recept alapján próbálják menteni a menthetőt.

– Karácsony Gergely csetlik-botlik, lassan megsajnálom, olyan lehetetlen helyzetekbe sodorja magát – rea­gált Orbán Viktor miniszterelnök szokásos pénteki rádióinterjújában arra, hogy az ellenzék főpolgármester-jelöltje, zuglói polgármester egy csütörtökön kiszivárgott hangfelvételen MSZP-s korrupcióról és fenyegetésekről beszél. A kormányfő az október 13-i önkormányzati választások kapcsán hozzátette: reméli, az emberek Budapesten és máshol is alkalmas jelölteket választanak majd.

Közben Karácsony annak ellenére, hogy elismeri a beszélgetés megtörténtét, az ismert szöveg kontextusa ellenére továbbra is tagadja, hogy a fenyegetések és az esetleges kerületi közpénzlenyúlások kapcsán a zuglói szocialistákra és vezetőjükre, Tóth Csabára gondolt, illetve mindent a Fideszre és meg nem nevezett üzleti körökre hárít. Az ellenzék közös főpolgármester-jelöltjének magyarázkodását cáfolja viszont Facebook-bejegyzésében Várnai László egykori LMP-s politikus, a CivilZugló Egyesület önkormányzati képviselője.

Tóth Csaba, a szocialisták erős embere a XIV. kerületben Fotó: MTI/Kovács Tamás

„Gergő nekem is többször emlegette, hogy Tóthék megfenyegették, az ominózus »Tudjuk, melyik óvodába jár a gyereked«-et emlegette többször is. Engem, minket is többször megfenyegetett Tóth valamelyik embere, úgyhogy sosem kételkedtem Gergő állításában. Ő az elmúlt években kifejezetten tartott Tóthtól, ezért engedett át minden általa is jól ismert korrupciós ügyet, ingatlaneladást, közbeszerzést, parkolást, és hallgatott róluk, akár a sír” – írta Várnai.

A képviselő reagált Karácsony azon megjegyzésére is, hogy ha visszatérne Zuglóba, elásnák. A képviselő szerint ez a fordulat sem valami költői metafora, majd felidézte: Sápi Attila zuglói MSZP-s képviselő három évvel ezelőtt nyomtalanul eltűnt. Várnai szerint a képviselő Tóth bizalmi embereként tudott eleget ahhoz, hogy „érdemes legyen inkább elásni, mintsem hogy beszéljen”.

Kutyakomédia balliberális módra. Újra Zugló első embere a főszereplő Fotó: Kurucz Árpád

Karácsony közben az ATV csütörtök esti Egyenes beszéd című műsorában továbbra sem tudta vagy akarta megmondani, hogy kivel beszél a felvételen. Később viszont pontosan fel tudta idézni, mi hiányzik a nyilvánosságra hozott hanganyagból, például az, hogy milyen elismerően beszélt Tüttő Katáról, az MSZP V. kerületi polgármesterjelöltjéről. A műsorvezető, Rónai Egon rá is kérdezett: ezek szerint mégiscsak emlékszik a konkrét beszélgetésre, arra is, kivel beszélt. Karácsony erre kitérő választ adott.

Amíg Karácsony szorgalmasan tagad és terel, addig a baloldali sajtó jelentős része hallgatásba burkolózott. Ahol mégis szóba hozták az ügyet, ott a publicisták Gyurcsány Ferenc 2006-os őszödi beszédéhez hasonlóan „igazságbeszédként” hivatkoztak a hangfelvételre. Sőt megjelent egy olyan értelmezés is, hogy ez az egész Karácsony Gergely alkalmasságát bizonyítja; azt, hogy Budapest főpolgármesterként szembeszáll majd a kasszakulcsra támadó szövetségeseivel. Az írások arról persze már nem szólnak, hogy Zuglóban milyen botrányok felett hunyt szemet.

Az ellenzéki jelölt már tagadja az MSZP botrányait, de egy független képviselő megerősítette a gyanút Fotó: Bach Máté

Nem ez az első eset, hogy a több balliberális szervezetnek is hátat fordító Karácsony Gergely szűk körben baloldali szövetségeseit bírálta, s aztán lelepleződött. Legutóbb, 2017 decemberében az Együtt elnökségi ülésén elhangzottakat szivárogtatta ki az azóta megszűnt párt elnökségi tagja, Berkecz Balázs. Akkor miniszterelnök-jelöltként Karácsony azt mondta: „Alapvetően az az érzésem, hogy a fa…ért hagytam magam rábeszélni erre a miniszterelnök-jelöltségre, mert sokkal jobb lett volna, ha el sem kezdem.”

A többség Tarlós mellett

Teljes a reményvesztettség az ellenzéki oldalon, még a baloldali szavazók is Tarlós István győzelmét várják, Karácsony Gergely esélytelen – derül ki a Századvég Alapítvány tegnap közölt kutatásából. A Karácsony botrányos hangfelvételének kikerülése előtt készült felmérésből kiderül, hogy a válaszadók közel háromnegyede (74 százaléka) szerint Tarlós fogja megnyerni az októberi voksolást, ezzel szemben Karácsony győzelmét pusztán 16 százalékuk tartja valószínűnek. A baloldali szavazók közel fele (49 százaléka) sem bízik Karácsony Gergely győzelmében, és csupán 41 százalékuk fogalmazott meg ezzel ellentétes véleményt. A válaszadók mindössze 35 százaléka van pozitív véleménnyel Karácsonyról, míg 57 százalékuk elutasítja a zuglói polgármester személyét.

