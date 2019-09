Gulyás: a rendszerváltoztatás utáni legsikeresebb időszak

2019. szeptember 29. 16:46

A Miniszterelnökséget vezető miniszter értékelése szerint a mögöttük hagyott kilenc év az ország rendszerváltoztatás utáni történetének legsikeresebb időszaka. Gulyás Gergely a Fidesz vasárnapi tisztújító kongresszusán, Budapesten kiemelte: Magyarország önbizalmában, gazdaságában, biztonságában és jövőképében egyaránt megerősödött.

A Miniszterelnökséget vezető miniszter az ország helyzetéről szólva úgy fogalmazott: erősödő falvak, városok, Tarlós István főpolgármester és kerületi polgármesterei munkájának köszönhetően Budapest a dualizmus időszaka óta nem látott mértékben fejlődő, immár világszerte csodált főváros.

Arról is beszélt, hogy a Fidesz és szövetségesei bár távolról sem tökéletesek, számukra a kormányzás eszköz, megtisztelő lehetőség az ország szuverenitásának megőrzéséhez, a nemzeti szuverenitás megerősítéséhez, ahhoz, hogy utakat nyissanak a szabadságban a jólét felé.

Kiemelte: a kormányzásnak azok is a nyertesei, akik nem a Fidesz-KDNP-re szavaztak, és azok is, akik nem szeretik őket. Sőt az ellenzéki politikusok is, akiknek alkalmatlansága bármilyen nyilvánvaló, mégis sokkal kevésbé látványos ellenzékben, mint kormányon. Ellenzékből nem tudják csődbe vinni az országot, ami kormányon sikerült nekik - folytatta. Ellenzékben szabadon tiltakozhatnak a kormány politikája ellen, mert tudják, nem ők vannak hatalmon, akik véresre verettek tüntetőket, szemeket lövettek ki azonosító szám nélküli rendőrökkel, hogy Gyurcsány Ferenc is ünnepnek érezhesse az 1956-os forradalom 50. évfordulóját. Úgy fogalmazott: az ellenzék egységét ma a magyar Molotov-Ribbentrop-paktum biztosítja, melyet 2018 után Gyurcsány Ferenc "egyetlen momentum alatt megkötött a Jobbikkal".

Rámutatott: az önkormányzati választáson az ellenzék nem polgármesteri és képviselői helyekben gondolkodik, hanem háborús hídfőállásokban. A "magyar Molotov-Ribbentrop-paktum jelöltjei" a helyi közösségek szolgálata helyett politikai háborút akarnak. A győzelem azon múlik, hogy a következő 14 napban megtesznek-e mindent azért, hogy mindenki figyelmét felhívják arra, a választás tétje nem a kormány sorsa, nem a parlamenti többség, hanem az országot alkotó városi, falusi közösségek békés fejlődése.

Kósa: az alkalmatlanság áll szemben a hozzáértéssel

Az ellenzék teljes alkalmatlansága és kilátástalansága áll szemben hozzáértő emberek sokaságával az októberi önkormányzati választáson - jelentette ki Kósa Lajos, a Fidesz önkormányzati választásokért felelős kampányfőnöke vasárnap Budapesten, a nagyobbik kormánypárt 28., tisztújító kongresszusán.

A politikus szerint míg a kormánypárti polgármesterjelöltek építeni, fejleszteni akarnak, az ellenzékiek háborúzni.

Arról is beszélt, hogy ébernek kell lenni, mert például Olaszországban, amikor Matteo Salvini még belügyminiszterként megpróbálta lezárni a határokat, a baloldal "erre alkalmas" polgármesterekkel telepítette be a migránsokat.

Megjegyezte azt is: a szegediek helyében elkezdene aggódni, mert amikor az Európai Parlament korábbi elnöke, Martin Schulz Szegeden járt, Botka László MSZP-s polgármestert megbízható embernek nevezte, és azt mondta, ott szeretik a migránsokat.

"Összefogva a kormánnyal tudjuk megvédeni magunkat, az országot, településeinket" - hangoztatta a kampányfőnök.

Budapestről szólva Kósa Lajos azt mondta: csak egy jelölt, Tarlós István főpolgármester, az ország legtapasztaltabb önkormányzati politikusa alkalmas a város vezetésére. Ő olyan csapattal néz szembe, amelyikben van "egy proteinsámán, egy celebmatador és Karácsony, aki még Gergelynek is alkalmatlan, ezért szólítja mindenki Gerinek" - közölte az ellenzéki főpolgármester-jelöltekről.

Szemereyné Pataki Klaudia (Fidesz-KDNP) kecskeméti polgármester azt mondta, a választás tétje, hogy meg tudják-e őrizni és folytatni az eddigi teljesítményt.

Papp László (Fidesz-KDNP), Debrecen polgármestere kifejtette: városa fejlődésének alapfeltétele a szövetségépítés a kormánnyal és a régió településeivel. Ma már minden lehetőség rendelkezésre áll, hogy a kormány és az önkormányzatok közötti országépítő szövetség új együttműködéssé alakuljon.

Nagy-Majdon József (Fidesz-KDNP), Bátonyterenye polgármestere arról beszélt, hogy az adósságkonszolidációnak köszönhetően sikerült a csőd közeli helyzetet elhárítani. Kitért a közmunkaprogramra is, mint megjegyezte: átlag feletti volt náluk a munkanélküliség. 2011-12 fordulóján 1100 közmunkásuk volt, az embereket ki tudták mozdítani a kilátástalanságból. A gazdaság fellendülésével eljutottak oda, hogy az idén vállalt 150-es keretet nem tudták feltölteni - mutatott rá a polgármester.

Fejlődni, fejleszteni csak békében, a kormánnyal együttműködve lehet - jelentette ki

Farkas Éva (Fidesz-KDNP) makói polgármester közölte: amikor átvette a város vezetését, a béketeremtés és a szövetségkötés volt a célja, és szövetséget kötöttek a kormánnyal. Egy városvezetés sem foszthatja meg települését attól a szövetségtől, amelyet a kormánnyal folytatott együttműködés jelent - mondta.

Balogh József, Szabadkígyós fideszes polgármestere azt mondta: a Magyar falu program soha nem látott lehetőséget ad a falvaknak. Míg korábban a fiatalok elköltöztek, és ezért a falvak népessége csökkent, a kormány intézkedéseinek köszönhetően többen fontolgatják, hogy visszaköltöznek.

Kovács Péter, a XVI. kerület Fidesz-KDNP-s polgármestere arról beszélt, hogy Magyarország fejlődik, gyarapodik, jobban teljesít az ország, és jobban teljesít a Fidesz is. Kiemelte kerületének a fővárossal és a kormánnyal ápolt jó kapcsolatát, hozzátéve, közösen tesznek azért, hogy az ország jó hely legyen.

Varga Judit: Jelentősen erősödött a magyarok összefogása

Varga Judit igazságügyi miniszter arról beszélt, hogy Európában a liberálisok egyfajta mantrát mondanak hazánkkal kapcsolatban, de semmilyen konkrétummal nem állnak elő.

– Nem értik, hogy azért küzdünk,mert nem akarunk semmilyen olvasztótégelyben felolvadni. Nem várjuk el egyetlen uniós tagországtól, hogy minket kövessenek – mondta a miniszter.

Úgy fogalmazott: a liberálisok támadásainak meglett az eredménye, mivel jelentősen erősödött a magyarok összefogása. Így született meg a V4-es összefogás is – tette hozzá.

Varga Mihály: Sereghajtókból dobogósok lettünk

A szavazási procedúrát követően Varga Mihály pénzügyminiszter arról beszélt, hogy az elmúlt években két dolgot tudtak visszahelyezni az emberek közbizalmába: a biztonságot és a bizakodást.

– Az elmúlt években bebizonyosodott, hogy a gazdaságpolitika támasza lehet a nemzetpolitikának. Csődben lévő országot vettünk át, ahol ma minden szektor növekszik. Sereghajtókból dobogósok lettünk. Munkát, jövedelmet akarunk az embereknek adni, 53-ról 70 százalékra nőtt a foglalkoztatottság, aki tud és akar, az sok régióban már mind dolgozik – sorolta.

A miniszter szerint egyezségre lehet, s kell jutni a munkavállalókkal és a munkaadókkal a bérek növeléséről.

Példaként felhozta: 2017-2018-ban 8 százalékkal nőttek a reálkeresetek, a bérnövekedést pedig az adócsökkentés is ösztönözte.

– Pénteken Tiszaújvárosban 400 milliárd forintból elindul Magyarország legnagyobb ipari beruházása, amit a kormány 130 millió euróval támogatott, szombaton átadták a II. kerületben a Gyarmati Dezső uszodát, amely a TAO-adókedvezmény nélkül nem valósult volna meg – folytatta.

A tárcavezető szerint három nagy eredmény, hogy 69 százalékra csökkent az államadósság, ezen belül 19 százalékra a devizaadósság, a legeredményesebb befektetés pedig a Magyar Állampapír Plusz lett, amit 2000 milliárd forintért vettek a magyarok.

– Mi ez, ha nem bizalom, mi ez, ha nem bizakodás? – tette fel a kérdést Varga Mihály, aki zárásként még elérendő cél gyanánt a bérek növelését, a bérkülönbségek csökkentését, a bürokrácia visszaszorítását, a költségvetési egyensúly megóvását nevezte meg.

Szijjártó Péter: Soha nem fogunk beleegyezni a kvótákba

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerint nincs új a nap alatt, mivel a bevándorláspárti erők újra és újra felsorakoznak azért, hogy megnyissák a határokat.

– A bevándorlásellenes erők is felsorakoznak, védik határaikat, jogszabályokat hoznak – mondta. A miniszter szerint mind a két útra van példa, az előbbire a Matteo Salvini nélkül felálló új olasz kabinet, amely azonnal megnyitotta a dél-olaszországi kikötőket az illegális bevándorlókat fuvarozó NGO-hajók előtt.

– Európa bevándorláspárti kormányai újra szövetkeznek. Azonban a V4-ek harcának köszönhetően nem sikerült a kötelező kvótákat átnyomni, ennek köszönhető, hogy Magyarország még mindig magyar ország. Mi magyarok a kvótákba soha nem fogunk beleegyezni – szögezte le.

Arra is emlékeztetett: „mi magyarok háromszor tettük nyilvánvalóvá, hogy nem akarunk bevándorlókat – népszavazáson, országgyűlési választáson és az EP-választáson.

– A Fidesz Európa legsikeresebb pártja, 53 százalékot kapott. Ez kellő önbizalmat kell, hogy adjon az elkövetkező hónapok, évek harcához. Ebben a harcban Lengyelország a szövetségesünk, ahol két hét múlva, hozzánk hasonlóan választások lesznek. Hajrá Lengyelország, hajrá lengyelek! – mondta, majd leszögezte: a határvédelmi kerítés állni fog, rendőrök és katonák fogják védeni.

– Megtartjuk szuverenitásunkat, az ezzel ellentétes befolyásnak ellenállunk. Ehhez megnyerjük sorban a 10. választást is október 13-án, hogy soha ne legyen bevándorlóország Magyarországból – zárta beszédét.







