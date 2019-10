Rétvári Bence: a kormánypártokra az idősek is számíthatnak

Mindenki, így a nyugdíjasok is léphetnek előre, jövő január elsejétől a nagyszülői gyed lehetőségével is élhetnek.

2019. október 1. 22:54

Egy idős ember a családban, településén, egyházában, országában, nemzetében egyaránt pótolhatatlan érték: olyan tudás és tapasztalat hordozója, melyet a későbbi generációk nem tudnának mástól megtanulni - jelentette ki az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára az idősek világnapja alkalmából tartott keddi ünnepségen, Egerben.

Rétvári Bence rámutatott: ezért fontos kifejezni az idősek iránt az őket megillető tiszteletet szóban és tettekben egyaránt, ez az alapja minden nekik nyújtott segítségnek is. Ennek a politikusok számára magától értetődőnek kellene lennie, ám az ellenzékiek számos korábbi, az időseket, nyugdíjasokat sértő megnyilvánulása arról tanúskodik: nem minden esetben van így - jegyezte meg.



A jelenlegi kormánypártok számára azonban mindig Magyarország, a nemzet érdeke lesz az első és rájuk az idősek is számíthatnak - húzta alá.



Emlékeztetett: 2010-ben, a nyugdíjkassza 400 milliárd forint körüli hiánya idején, azután, hogy az előző kormány minden nyugdíjastól elvett egyhavi járandóságot és 15-ször emelte a rezsit, vállalták, hogy megőrzik a nyugdíjak értékét. Mára nem csupán ezt sikerült elérni, de a nyugdíjak vásárlóértékének 10 százalékos növekedését is - tette hozzá. Azt remélték, teljes egyetértés övezi majd a parlamentben annak a törvénynek az elfogadását, amely lehetővé tette a nők nyugdíjba vonulását 40 év munkaviszony után, ám a szavazáskor nem számíthattak az ellenzék támogatására - idézte fel az államtitkár.



Rétvári Bence hangsúlyozta, az ennek ellenére meghozott döntés helyességét mára igazolja, hogy ezzel a lehetőséggel eddig több mint negyedmillió nő élt Magyarországon, a korhatárt elérő nők 57 százaléka ma már a Nők 40 program segítségével megy nyugdíjba.



Hasonló példaként beszélt a rezsicsökkentésről, amely a fiatalabbak mellett az idősebbek életén is úgy tudott könnyíteni, hogy ehhez nem kellett a társadalom más csoportjaitól semmit elvenni.



"Vannak osztályharcos logikára épülő politikák itthon és külföldön is, melyek szembe állítják a fiatalokat és az időseket, a jelenlegi kormány azonban úgy tud kedvező döntéseket hozni, hogy az csak néhány külföldi tulajdonú céget érintett kedvezőtlenül" - fogalmazott.



Ilyen logikára épült az Erzsébet-program elindítása is, amelynek fedezete az első években abból származott, hogy nem külföldi cégek vitték külföldre az étkezési utalványok forgalmazási eredményét - hangsúlyozta az államtitkár, hozzátéve, hogy ebből a pénzből 260 ezer idős embernek tudtak elő- vagy utószezoni nyaralást, illetve fürdőjegyet biztosítani. Rétvári Bence kiemelte: a kormány eddig három alkalommal adott Erzsébet-utalványt a nyugdíjasoknak, akik idén először rezsiutalványt is kaptak, ennek mintegy felét már be is váltották, 3,2 milliárd forint értékben.



A miniszterelnök keddi bejelentése szerint ugyancsak harmadik alkalommal fizet a kormány nyugdíjprémiumot és átlagosan 11 ezer forint nyugdíjkiegészítést, a gazdasági teljesítmény javulásának arányában évről évre emelkedő mértékben - mondta.



Hozzátette: végre mindenki, így a nyugdíjasok is léphetnek előre, jövő január elsejétől a nagyszülői gyed lehetőségével is élhetnek.



Eger Fidesz-KDNP-s polgármesterét, polgármesterjelöltjét méltatva közölte: Habis László volt az első, aki megkapta az idősbarát polgármester plakettet, irányítása idején a helyhatóság elnyerte az idősbarát önkormányzat címet, és a városvezető olyan, párját ritkító kezdeményezések megvalósítója, mint a helyi senior expó.

