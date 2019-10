Bangóné csak besétált

2019. október 5. 00:21

Bangóné Borbély Ildikó MSZP-s képviselő cáfolja azt a közleményt, amely szerint párttársaival betörtek volna a csepeli Fidesz irodájába és ott engedély nélkül videofelvételeket készítettek.

A szocialista képviselők teljesen erőszakmentesen léptek be a csepeli Fidesz-székházba – erről beszélt a Klubrádiónak Bangóné Borbély Ildikó, az MSZP országgyűlési képviselője. Azt mondta: minderről videó-felvételen bizonyítéka is van, amelyet a később lefolytatandó eljárások során bizonyítékként be tud majd mutatni.

Bangóné azt mondta: helyi önkormányzati képviselőjük, Takács Krisztián, aki most is jelölt, kint dolgozott a körzetében, amikor észrevette, hogy Borbély Lénárd csepeli polgármester kabinetfőnöke és egy másik alkalmazottja őt lejárató szóróanyagot terjeszt. Ezért felelősségre akarta vonni.

Azért indultak el a polgármesteri hivatal mögött lévő Fidesz-irodába, hogy a szóróanyagot ne tüntethessék el, amíg a rendőrségnek nem szólnak. Nyitva volt az ajtó, köszöntek az ott dolgozóknak és úgy mentek be – hangsúlyozta. Ezt követően kijött a rendőrség, és ők is megteszik a feljelentést.

Ábel Attila csepeli fideszes alpolgármester a Facebookon azt írta: „Bangóné Borbély Ildikó MSZP-s politikus és Szenteczky János, a csepeli ellenzéki pártok MSZP-s kampányfőnöke pénteken délután három órakor betörtek a csepeli Fidesz irodájába, ahol engedély nélkül videófelvételeket készítettek.

A korrupciós bűncselekmény és magánokirathamisítás miatt jogerősen elítélt Takács Krisztián MSZP-s politikus eközben a már zárva lévő csepeli önkormányzat épületébe hatolt be erőszakkal úgy, hogy ott a helyi választási iroda munkatársai a választások levezetéséhez szükséges előkészítő munkákat végezték. Takács Krisztián eközben szintén videófelvételeket készített, és az egyik munkatársat provokálta.”

