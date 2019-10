Új törésvonalak a néppártban

Régóta a baloldal játszótere a fejlesztéspolitika, nem könnyű ezt megszüntetni — nyilatkozta lapunknak Hölvényi György, aki az e heti biztosi meghallgatások alkalmával a fejlesztési bizottság néppárti koordinátoraként jutott kulcsszerephez. A KDNP európai parlamenti képviselőjével az új Európai Bizottságról és a Trócsányi Lászlóval szembeni kettős mércéről is beszélgettünk.

2019. október 5. 09:43

Jutta Urpilainent, a nemzetközi együttműködésért felelős finn biztosjelöltet kedden, Janez Lenarcicót, a humanitárius válságkezelési portfólió lehetséges szlovén örökösét pedig szerdán hallgatta meg az Európai Parlament fejlesztési bizottsága, ahol az Európai Néppárt színeiben Hölvényi György volt felelős a nekik feltett kérdésekért.

A KDNP képviselőjét még nyáron választották meg a szakmai vezetői tisztségre, ami jelentős siker, ugyanis a szakbizottságban egész Európának meghatározó politikai irányvonalakról is döntenek: ilyen például a migráció kiváltó okainak megszüntetésére tett kísérletek, a minél hatékonyabb uniós fejlesztési politika, illetve a hazatérő menekülteknek juttatott humanitárius segítség.

Az európai parlamenti képviselő szerint erkölcstelenség volt, amit Trócsányival műveltek Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

– Eleinte mindkét jelölttel szemben kritikus voltam, akartam, hogy lássák: a fejlesztéspolitika sokkal több, mint a balliberális sajtó által felkapott „bevándorlásosdi”. Ez ennél egy sokkal konkrétabb szakterület – mondta lapunk kérdésére Hölvényi György, azt firtatva: két hét alatt képtelenség is megtanulni az uniós fejlesztéspolitikát, viszont a finn és a szlovén biztosaspiráns esetében is igaz, hogy a meghallgatásuknak az elmúlt években tapasztaltakhoz képest több realitásérzete volt, többször lehetett hallani a helyben segítés politikájáról.

– Az egész Európai Parlamentnek karakteresebbnek kellene lennie a kérdésben, de a jelen politikai felállásban erre kevés az esély. Nekünk, közép-európaiak­nak kell a csatát megvívnunk, még akkor is, ha nem biztos, hogy a végén nyerünk – fogalmazott az európai parlamenti képviselő, aki szerint mindenekelőtt azt kellene világossá tenni, hogy a biztonság megteremtése legyen a kiindulópont.

Hölvényi György megannyi afrikai út tapasztalata alapján hangoztatja, hogy csak ezután lehet az oktatásra és nevelésre összpontosítani, ami jelen esetben egyáltalán nem azt jelenti, hogy „odamegy a nyugat-európai és elmondja, hogy mit és hogyan kellene csinálni”. – Nézzük csak meg Kína afrikai előrenyomulását. Az ország mérete mellett óriási előny, hogy nem gyarmatosítóként érkezik Afrikába – mondta a KDNP politikusa.

Kérdés, hogy ez a fajta politika az új összetételű Európai Bizottság felállásával mennyire nyerhet teret. A helyben segítés már több éve a magyar humanitárius és fejlesztéspolitika alapköve. Budapest álláspontja szerint a segítséget kell odavinni, ahol ez szükséges, és nem a bajt hozni a kontinensünkre. „A fejlesztéspolitika hosszú évek óta a baloldal politikai játszótere, szavazatszerző platformja.

Nem könnyű ezt megszüntetni, ez most a visegrádi országok feladata” – mondta. Szerinte a magyar kormánypártok esetében fontos szempont, hogy az Európai Néppártban is törésvonalak alakultak ki. „Bevándorlással orvosoljuk-e a demográfiai problémákat? Kik is akarják összemosni a menekültügyet és a tömeges bevándorlást?” – sorolta, s hozzátette: „Az Euró­pai Néppárt sokat veszített a politikai karakteréből.”

Arra a felvetésre, hogy az új biztosok között mennyi a valóban karakteres és nem problémás szereplő, Hölvényi György elmondta: attól függ, melyik jelöltről beszélünk, de annyi biztos, hogy már rég nem a szakmai alkalmasságról szól a folyamat. – Tényleg erkölcstelenség volt, amit Trócsányi Lászlóval műveltek. Olyan, mintha valakit a meccs előtt, az öltözőben rúgtak volna le.

Sylvie Goulard jelölt ellen Franciaországban és az Európai Unióban is eljárás folyik, mégis úgy csúszott át az etikai vizsgálaton, mint kés a vajon – mondta az európai parlamenti képviselő.

Judi Tamara (Brüsszel)

