Karácsony jelölttársai tudják, hogy kell évente százmilliót keresni

Lackner Csaba kispesti MSZP-s önkormányzati képviselő saját elmondása szerint több mint négyszer annyi pénzt keres havonta, mint amennyi a valós, bevallott jövedelme. A politikus szerint Kránitz Krisztián szocialista önkormányzati képviselőnek, aki a kispesti vagyonkezelő igazgatója is, több száz millió forintos eltitkolt vagyona van. Olyan képi és hangfelvételek jutottak lapunk birtokába, amelyeken egy kispesti MSZP-s képviselő beszélget társaival a helyi ügyekről, kólának nevezett fehér por és alkohol fogyasztása közben. Cikksorozatunk első része.

2019. október 5. 16:53

Pénteken a Hír TV hozta nyilvánosságra azokat a képi és hangfelvételeket, amelyeken Lackner Csaba kispesti MSZP-s önkormányzati képviselő látható és hallható. A politikus az egyik videófelvétel tanúsága szerint fehért port készített elő: a ventilátor előtt szárította, majd bankkártyájával porciózta ki az anyagot.

A Hír TV Informátor című műsora több részletet is megosztott tegnap este a felvételekből, a Magyar Nemzet pedig a következő napokban újabb részleteket hoz nyilvánosságra. Az anyagokon a közpénzek ellopásáról, az önkormányzati pénzek visszaosztásáról beszélnek szocialista politikusok.

Gajda Péter és Karácsony Gergely. Van mit megmagyarázniuk Fotó: Facebook

– Vannak olyan emberek, akik a kerületi politikában azt mondják, ha évente nem keresed meg a százmillió forintot, akkor hülye vagy. Az is igaz, aki jól csinálja, nem a büdzséből veszi el, hanem olyan emberekkel köt szerződést, külső vállalkozóktól jön vissza. Ahol a pénz feletti osztásról döntenek, ott a hatalom, ott a pénz, ott az erő. Ez az egész párbaj. Nem lehet másképp csinálni – fogalmazott Lackner Csaba kispesti szocialista önkormányzati képviselő a Magyar Nemzet birtokába jutott videó- és hangfelvételek egyikén.

A politikus, aki a hanganyagok főszereplője, képviselői állása mellett a XIX. kerületi önkormányzat várospolitikai, városüzemeltetési bizottságának elnöke, a Közpark Nonprofit Kft. felügyelőbizottsági elnöke, Gajda Péter polgármester bizalmasa, barátja, akivel közösen járnak síelni és heti rendszerességgel focizni is. A felvételeken a legtöbb meghatározó információ az ő szájából hangzik el.

A felvételeken a városvezető bizalmi embere és Lackner baráti köre fedi fel legbensőbb „üzleti” titkait, egyes anyagokon a beszélgetés közben „kólának” nevezett fehér port rendeznek „utcákba” egy bankkártya segítségével és alkoholt fogyasztanak.

A rögzített hanganyagokon több különálló beszélgetés hallható változatos helyszíneken, így sörözőkben, éttermekben, lakásokban és még horgászat közben is folytak a párbeszédek az „üzletről” és a politikáról, ami Gajda Péter bizalmasa szerint egy és ugyanaz.

A felvételeket idén július és augusztus között készítette valaki, aki rendszeresen részt vett a kispesti ­MSZP-s önkormányzati képviselő görbe estéin, és bizalmi viszonyban voltak. A videó­kat vélhetően okos­órával rögzítették, a hangokat pedig szintén ilyen eszközzel, valamint telefonnal vették fel. Az anyagok minősége arra utal, hogy nem titkosszolgálati akció során készültek a felvételek, azt valószínűleg egy – akár csak igazságérzetében – sértett fél készítette, akinek motivációi ismeretlenek.

Lackner Csaba kezében fehér porral

– Tavaly felvettünk 1,2 milliárd forintnyi hitelt, de úgy, hogy nekünk 2017-ről volt majdnem 800 millió forint tartalékunk. Ez mind a Krinyón keresztül ment, senki nem sajnálta tőle – mesélte Lackner. Hozzátette: kedvező konstrukcióban tudtak hozzájutni a hitelhez.

A hanganyagok másik visszatérő szereplője Kránitz Krisztián, alias Krinyó, XIX. kerületi önkormányzati képviselő, a kispesti vagyonkezelő, hivatalos nevén a kispesti Vagyonkezelő Műszaki Szervezet (Vaműsz) igazgatója.

A politikus szintén az ellenzéki összefogás jelöltjeként jutott képviselői helyhez az önkormányzatban 2014-ben, ám 2019-ben már nem indították el. Kránitz hangja nem hallható a felvételeken, az igazgató és a körülötte sorakozó ügyek viszont visszatérő témaként jelennek meg a beszélgetéseken. Ő is Gajda Péter egyik bizalmasa, focis társa, és síelni is együtt mentek több alkalommal. A helyi önkormányzati televízió felvételeinek tanúsága szerint több projekt helyszíni megtekintésén is együtt vettek részt a közelmúltban.

Az idézetben szereplő 1,2 milliárd forintnyi kölcsönnel kapcsolatban egy helyi portálon Fejlesztési hitelt venne fel az önkormányzat címen 2017. július 5-én megjelent cikk szerint a pénz „felvételét a 2017. évben tervezett fejlesztési feladatok indokolják, mivel ezekre a feladatokra az önkormányzat saját bevételei nem nyújtanak fedezetet”.

Lackner, Kránitz és Gajda a szokásos foci közben Fotó: Facebook

A cikk szerint a helyi fideszes képviselő, ­Lazányi Ferenc rákérdezett a polgármesternél, hogy mi szükség van erre a pénzügyi műveletre 800 millió forintos tartalék mellett, Gajda Péter azzal érvelt, hogy ha fel is veszik a hitelt, azt nem kell elkölteni az utolsó forintig. 2018-ban az önkormányzathoz került a pénz, a konstrukció szerint húsz év alatt kell visszafizetnie azt a kerületnek, pontosabban a kispesti adófizetőknek. Ebből ugyan megvalósultak beruházások, ám a pénz jelentékeny része „a Krinyón keresztül ment”, ahogy Lackner fogalmazott.

– Krisztián már mondta, hogy nyugdíjba mehet, mert megkereste, amit akart – jelentette ki a felvételen egy számunkra ismeretlen személy. – Figyelj, tudod, hogy milyen hamar el lehet költeni ­200-250 millió forintot?

Az, aki hozzászokott egy jóléthez… – utalt arra Lackner, hogy szerinte mennyi vagyona lehet Kránitznak, majd a saját anyagi helyzetét is elkezdte kielemezni. – Én azt a pénzt, amit megkeresek havonta, legalább nyolc, kilenc vagy tíz új építésű, 40-50 négyzetméteres ingatlanomnak kellene lenni, hogy azok kiadásából azt a havi bevételt tudjam fedezni. Ezek értéke 300-400 millióra is rúghatna. Ahhoz, hogy másfél milliót mindenféle munka nélkül beszedjél. A lakás után az szja-t le kell adóznod, meg ugye be kell vallanod, hogy honnan a f…szomból van – vázolja fel Lackner.

– Ezért csinálta Péter kurva okosan – egészítette ki az MSZP-s képviselő gondolatmenetét a számunkra ismeretlen személy, aki Gajda Péter kispesti polgármesterről beszélt. A beszélgetéseken a polgármesterre helyenként Gajdaként, helyenként Péterként vagy a teljes nevén hivatkoznak, de olyan is előfordul, hogy egyszerűen főnökként beszélnek róla. A polgármester és az említett politikusok vagyonnyilatkozata nem tükrözi a Lackner által említett számokat.

Az MSZP-s önkormányzati képviselő szerint „Krinyónak” tehát van mit a tejbe aprítania, de szerinte még nem jött el az ideje annak, hogy kiszálljon az „üzletből”. – Sokat keresett, de ha az életét jól akarja leélni, oda kell figyelnie, mire költ, és az nem fér bele, hogy a szombati foci után enyhén piás állapotában kijelenti, hogy eltervezte, hogy 40 éves kora után nem akar dolgozni, és 44 évesen még mindig kell, és már ­mindjárt oda fog érni, hogy már nem kell – fejtegette Lackner, majd számolgatásba kezdett.

– Elköltesz havonta másfél millió forintot. Az évente 18 millió mínusz a vagyonodból, mert nem tudsz forgatni. Az tíz év alatt mennyi? – jegyezte meg utalva arra, hogy „Krinyó” ­200-250 millió­ja még nem elég a nyugdíjasévekre. A „nem tudsz forgatni” kifejezés ­vélhetően arra vonatkozott, hogy mivel illegális forrásból van a pénz, ezért azt nem tudják befektetni.

Lapunk megkereste az érintetteket, aki közül lapzártánkig Gajda Péter polgármestert értük el. A kispesti szocialista politikus kérdésünkre annyit mondott: – A felvétel alapján, amit ott láttam vagy hát nem láttam, mert elég rossz minőségű, nem ismertem fel se képpel, se hanggal Lackner Csabát.

Lacknert az Indexnek sikerült utolérnie pénteken délután, aki meglepődve jelentette ki, hogy tőlük hallott először a felvételről. A képviselő azt mondta, nem emlékszik arra, hogy bármikor ilyeneket mondott és arra sem, hogy kokainozott volna.

Gajda Péter polgármester állítja, nem ismerte fel beosztottját, Lackner Csabát a felvételeken

Dódity Gabriella, Kispest fideszes polgármesterjelöltje a Facebookon azt írta: „Megdöbbentő állítások kerültek napvilágra a kispesti baloldalról. Felháborító, ahogyan saját elmondásuk szerint a közpénzekkel bánnak!

Azonnal magyarázatot követelünk; mondják meg, mennyivel károsították meg a kispestie­ket!” A jelölt lapunknak ­reagált Gajda Péter polgármester szavaira is. – Aki ismeri Lackner Csabát, az tudja, hogy ő van a képen és hangfelvételen is – mondta Dódity.

A következő napokban nyilvánosságra hozzuk a képi és hangfelvételek egyes részleteit, amelyekből kiderül, hogy az MSZP-s polgármester és politikustársai, valamint a hozzájuk kapcsolódó vállalkozói körök évek óta százmilliókkal rövidítik meg a kispesti embereket.