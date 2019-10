Karácsony szövetségese éhes volt

2019. október 6. 17:01

A Magyar Nemzet és a Hír TV birtokába jutott hangfelvételekből újabb részleteket közölt a HírTV vasárnap délelőtt. Ebben Lackner Csaba kispesti MSZP-s képviselő mesél arról beszélgetőtársainak, amikor Gajda Péter szocialista polgármester összeveszett Kránitz Krisztiánnal, XIX. kerületi önkormányzati képviselővel, a vagyonkezelő igazgatójával. Az eset előzménye az volt, hogy Lackner a kerületvezetőhöz fordult, mert egy mutyiból Kránitznak 12 millió, míg Gajdának csak 3 millió jutott. A polgármester ezután behívta irodájába Kránitzot, akivel összevesztek – mondta el a felvételeken Lackner.

– Lenyúlt rólam a Kránitz 12 millió forintot úgy, hogy semmi köze nem volt hozzá. Odamentem a Gajdához, és megmondtam neki, hogy figyelj, az embered kicsit szemtelen és nem tudom, hogy neki miért kéne adnom. Azt mondta a Péter, tudod milyen a Krinyó, szemtelen, én sosem voltam olyan éhes mint ő, döntsd el te, hogy adsz neki vagy sem. Ezután arra is kitért Lackner, hogy Somogyi nem akart neki adni. Rendben, elraktuk magunknak a pénzt, majd az utolsó pillanatban a Somogyi kitalálta, hogy ő mégis akar magának még munkát szerezni, és mégis adjuk oda a Kránitznak a pénzt. Utolsó pillanatban jól van, kivettem a milliókat a zsebemből, és b…g odaadtuk neki. Tudod, hogy adtuk oda? Bent az irodában elvette, és így vette el: megköpködte, hogy tök jó, ezért megdolgoztam. Csak azért, hogy befogja a pofáját. Utána odamentem a főnökhöz, hogy van az, hogy a Krinyónak 12 milliót kell adni, neked meg csak hármat. Hogy van ez? Utána behívta magához, volt ott utána egy kis perpatvar meg csetepaté, hangzavar, de úgy jött ki, tudod jól, hogy milyen a Krisztián, lehet, hogy egyszer utoléri a vég, mert éhes. Mondom jó főnök, akkor ezt a pénzt így rászántuk, rendben, akkor érje utol a vég – hallható a felvételeken.

A hanganyagban emlegetett „Somogyi” László vállalkozó Somogyi Lászlóné MSZP-s önkormányzati képviselő férje, akinek cége rendszeresen nyer az önkormányzati pályázatokon. Lackner felfedi az előbbi beszélgetésben, hogy ha Somogyi továbbra is akar munkát kapni, akkor vissza kell osztania Kránitznak.

A kormánypártok kispesti polgármesterjelöltje a Magyar Nemzetnek reagált az újabb nyilvánosságra került hangfelvételre. Dódity Gabriella úgy fogalmazott: a napvilágra került újabb hangfelvételek alapján, egy bűnszervezet képe kezd kirajzolódni, hiszen most már több kispesti MSZP-s politikus is érintett. A kispesti Fidesz felszólítja Gajda Pétert, hogy valljon színt, hogy milyen szervezetet működtet Kispesten és mennyivel károsították meg az itt élőket.

Hajón készült szexvideót publikált a névtelen blogger

Egy 12 másodperces felvételt tett közzé az a nevét nem vállaló blogger, aki napok óta támadja Borkai Zsoltot, Győr fideszes polgármesterét. Az elmúlt napokban a felületen képek jelentek meg Borkairól és egy helyi ügyvédről, Rákosfalvy Zoltánról, amint egy hajón fiatal nők társaságában mulatnak.

A blog korrupcióval is megvádolta a politikust, bár erre bizonyítékokat nem mutatott be. Egy szombaton publikált kép aktus közben mutatta a polgármestert, a vasárnap belinkelt 12 másodperces felvételen is ez látható néhány másodpercben.

Borkai Zsolt a vádakra Facebookon reagált, a családjáról készült fénykép alatt ezt írta a politikus: „ Kitartunk. Jóban, rosszban”. Korábban közleményt is kiadott a polgármester, amelyben hazugságnak, ellenzéki kampánycirkusznak minősítette a megjelenteket.

A sajtó egy része az intim jellegű, kizárólag a magánszférát érintő fotók kiadásával megszegett egy íratlan szabályt, egyébként néhány napja hasonló módon támadták Wittinghoff Tamás budaörsi polgármestert. A Magyar Nemzet akkor így írt erről: „Noha Wittinghoff az ellenzék jelöltje, a lejárató videóra éppen a balliberális irányultságú 24.hu hívta fel a figyelmet, majd a hírt más portálok is átvették. Azért meglepő ez, mert a magyar sajtóban eddig az az íratlan szabály érvényesült, hogy a politikusok magánéleti ügyeire tévék, rádiók, lapok csak akkor hívják fel a figyelmet, ha azok összefüggésbe hozhatók közéleti tevékenységükkel. A budaörsi polgármester félrelépése nyilvánvalóan nem ilyen. Ezért nem számolt be róla jogelődünk, a Magyar Idők sem, amikor ismeretlenek körülbelül másfél éve többek között lapunk szerkesztőségéhez is eljuttatták az ominózus videófelvételt” – olvasható Wittinghoff videójáról ír az ellenzéki sajtó című cikkünkben.

