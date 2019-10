Mr. Negyven Százalék is ott van Karácsony csapata körül

A kispesti vagyonkezelő igazgatója, Kránitz Krisztián a Magyar Nemzet birtokába került hanganyagok szerint kapzsisága miatt összeveszett szövetségeseivel.

2019. október 7. 11:58

A kispesti vagyonkezelő igazgatója, Kránitz Krisztián a lapunk birtokába került hanganyagok szerint kapzsisága miatt összeveszett szövetségeseivel. Előbb elvesztette Burány Sándor támogatását, aki kiszavaztatta az önkormányzati választás jelöltjei közül. Majd Lackner Csaba MSZP-s önkormányzati képviselő és Gajda Péter polgármester bizalmát is eljátszotta, miután a beszélgetések szerint több millió forinttal károsította meg őket. Lacknerék szerint Kránitz bukásával legalább elterelődik a figyelem a vagyonkezelő vezetőjéről. Olyan kép- és hangfelvételek jutottak lapunk birtokába, amelyeken egy kispesti MSZP-s képviselő beszélget társaival a helyi ügyekről kólának nevezett fehér por és alkohol fogyasztása közben. Cikksorozatunk második része.

„Krinyó nem nagy tudású ember. A pénzzel mindenki tud bánni, a tíz százalékkal mindenki tud bánni” – mondta Lackner Csaba XIX. kerületi MSZP-s önkormányzati képviselő párttársáról, Kránitz Krisztiánról, a kispesti vagyonkezelő (Vaműsz) igazgatójáról, önkormányzati képviselőről a lapunk birtokába került hangfelvételeken.

Egy ismeretlen személy is csatlakozott a beszélgetéshez: „Nem tíz százalék, hanem Miszter Negyven Százaléknak hívták, amikor az önkormányzatnál dolgoztam” – mondta Kránitzról. Mint előző cikkünkben megemlítettük, az önkormányzat 2017-ben döntött egy egymilliárd forintos hitelfelvételről, amely a beszélgetőfelek szerint a „Mr. Negyven Százalék” által vezetett Vaműszön ment keresztül. „Senki sem sajnálta tőle” – hallható a hanganyagokon. Lackner korábban arról is beszélt, hogy „Krinyó” hamarosan elmehet nyugdíjba, mert már megkereste a magáét, vagyonát 200-250 millió forintra becsülte.

Gajda Péter polgármester és Lackner Csaba képviselő felosztotta a kispesti politikai piacot Fotó: Facebook

Mint ismert, olyan kép- és hangfelvételek jutottak a Magyar Nemzet és a Hír TV birtokába, amelyeken főként Lackner Csaba, a XIX. kerületi polgármester bizalmasa mesél a helyi ügyekről, kólának nevezett fehér por és alkohol fogyasztása közben. De a beszélgetésekben felbukkan egy vállalkozó és korábbi, valamint jelenleg is aktív baloldali politikusok.

A beszélgetőfelek, akik sűrűn emlegetik a Kránitzcal kapcsolatos történeteket, azon lamentálnak, hogy ő nem indulhat újra az idei őszi önkormányzati választáson. Szerintük ennek az a legnyomósabb oka, hogy túl „éhes” – azaz pénzéhes – volt. A hanganyagok alapján úgy tűnik, Kránitz a húzásai miatt előbb elvesztette nagypolitikai támogatását, majd egyre inkább megromlott a viszony közte és Gajda Péter, valamint a polgármester emberei között.

Az egyik felvételen Lackner részletesen elmeséli Kránitz bukásának körülményeit. A nyár elején a helyi MSZP-ben szavazást tartottak arról, ki lehet képviselőjelölt Kispesten az őszi önkormányzati választáson.

Heten akartak indulni, öt hely volt, így a párt helyi szervezetének delegáltjai lehúzgálták azoknak a nevét a papírlapokról, akiket nem szerettek volna az önkormányzatban látni a következő ciklusban – tudható meg a beszélgetésekből. A Lackner által elmondottakból az derül ki, hogy Burány Sándor, a szocialista országgyűlési képviselő szavaztatta ki Kránitzot.

„Mivel [Kránitz] nem oszt vissza a Buránynak sem, és nem oszt vissza senkinek, innentől kezdve a Sanyi szerintem aláb…szott neki. Úgyhogy így tálaltam a dolgot. Jó volt?” – kérdezte a felvételen egy XX. kerületi MSZP-s expolitikus Lacknertől, aki úgy válaszolt: „Igen.” Annyiban azonban kijavította az elhangzottakat, hogy „Burány már nem is kér”. A képviselő szerint a kispesti szocialista párt tagjai tudtak Kránitz üzelmeiről. „A kerületi tagság úgy volt vele, mindenki tudja, hogy rengeteg pénzt rakott zsebre. Amennyit ő mondjuk tavaly zsebre rakott, azon én mondjuk kacagtam, tehát érted, de most ő van kipécézve”

– mondta Lackner.

Helyi ellenzéki forrásaink meglepőnek nevezték, hogy Burány Sándor kihátrált Kránitz mögül, ugyanis a két férfit évtizedes ismeretség köti össze. Burány 2007 és 2008 nyara között az akkori Miniszterelnöki Hivatal államtitkára volt, a hivatal pedig arról volt híres, hogy milliós tanácsadói szerződéseket kötött a szocialisták holdudvarához tartozókkal.

A nyilvános dokumentumok szerint legalább egy alkalommal kötöttek tanácsadói szerződést Kránitz F. Krisztiánnal, „fejlesztéspolitikai szakértőként” alkalmazták 2,1 millió forintért. Vélhetően további szerződéseket is kötöttek Kránitzcal. Az ilyen tanácsadói munkák bizalmi alapot feltételeznek.

Gajda Péter és Lackner Csaba kezdetben meg akarta menteni Kránitzot. Erre két ötletük is volt. „Van ez a volt együttes csaj, a Rátkay Andrea [alpolgármester], akit a DK átvett, ki kell őt b…szni, újra kell tárgyalni, Kránitzot a DK színeiben el kell indítani. Ezért adunk még egy alpolgármesteri helyet” – vetette fel Lackner a polgármesternek az elmondása szerint. Gajdának először nem tetszett az ötlet, majd mégis megpróbálkoztak vele, de ezek szerint sikertelenül. A következő ötlet a kerületvezetőtől származott. „Gajda Péter meg hülye kijelentést tett – mesélte Lackner –, azt mondta, újra gyorsan kinevezzük a Kránitzot öt évre, duplaannyi fizetésért. Ha engem b…sz­nak ki, külsős alpolgármester lennék, Kránitznak ezt már nem tudtak adni” – mondta a képviselő, aki nem támogatta az ötletet, mert „fél évig köhögnek majd miatta a fideszesek” és amúgy is „visszatetsző”.

A hangfelvételekből kiderül, hogy az elmúlt hónapokban Kránitznak sikerült maga ellen fordítania mindkét korábbi szövetségesét. Lackner elmondása szerint tőle összesen 12 vagy 24 millió forintot „nyúlt le Krinyó”. Az egyik beszélgetésen két különböző alkalommal is felmerül, hogy Kránitz 12 millió forintot kapott Lacknertől, vélhetően ugyanarról az esetről van szó, ám ez biztosan nem állítható. Az elbeszélésben az összeg ugyanaz, ám az egyik esetben azt meséli Lackner, hogy „egyszer nyolcat, egyszer négyet nyúlt le” róla Kránitz. A másik esetben pedig Lackner és Somogyi László vállalkozó adott 12 millió forintot Kránitznak, és a mutyiból származó összegekből mindössze hárommillió jutott Gajda Péternek.

„Én elengedtem a [Kránitz] kezét, mert úgy nyúlt le rólam egyszer nyolcat, aztán meg négyet, hogy semmi köze nem volt hozzá. Tudod mit? Melléállok, ha a 12 milliómat visszaadja. De nem fogom mondani, jusson eszébe magától” – válaszolt Lackner egyik beszélgetőtársának arra a felvetésére, hogy egy „bajtárs kezét nem szabad elengedni”.

Néhány perccel később ugyanazon a felvételen ismét arról beszélgetnek, hogy Kránitz 12 milliót nyúlt le Lacknertől, ám ekkor Gajda Péter is összeveszett vele.

„Lenyúlt rólam a Kránitz 12 millió forintot úgy, hogy semmi köze nem volt hozzá. Odamentem a Gajdához, és megmondtam neki, hogy figyelj, az embered kicsit szemtelen, és nem tudom, hogy neki miért kéne adnom. Azt mondta a Péter, tudod milyen a Krinyó, szemtelen, én sosem voltam olyan éhes, mint ő, döntsd el te, hogy adsz neki vagy sem. Somogyi nem akart neki adni. Rendben, elraktuk magunknak a pénzt, majd az utolsó pillanatban a Somogyi kitalálta, hogy ő mégis akar magának még munkát szerezni, és mégis adjuk oda a Kránitznak a pénzt. Utolsó pillanatban jól van, kivettem a milliókat a zsebemből, és ba…meg odaadtuk neki. Tudod, hogy adtuk oda? Bent az irodában elvette, és így vette el: megköpködte, hogy tök jó, ezért megdolgoztam. Csak azért, hogy befogja a pofáját. Utána odamentem a főnökhöz, hogy van az, hogy a Krinyónak 12 milliót kell adni, neked meg csak hármat. Hogy van ez? Utána behívta magához, volt ott utána egy kis perpatvar meg csetepaté, hangzavar, de úgy jött ki, tudod jól, hogy milyen a Krisztián, lehet, hogy egyszer utoléri a vég, mert éhes. Mondom jó, főnök, akkor ezt a pénzt így rászántuk, rendben, akkor érje utol a vég” – mesélte Lackner.

Lapunk elérte Somogyi Lászlót, aki tagadta, hogy mindez megtörtént volna. – Beszélni mindent lehet, uram, ami nem történt meg, arról is lehet beszélni – mondta lapunknak Somogyi, majd letette a telefont.

A hangfelvételeken többször is előkerül Somogyi László vállalkozó neve, valamint az ő hangja is hallható bizonyos beszélgetéseken. A férfi Somogyi Lászlóné kispesti MSZP-s önkormányzati képviselő férje, akinek vállalkozását és a hozzá köthető cégeket bőséges munkával látja el a Gajda Péter vezette kispesti önkormányzat. Az biztos, hogy az Anildia Kft.-ben Somogyi az ügyvezető, ám kispesti forrásaink szerint több céget is közvetve irányít.

Gajda Péter polgármester (balra), Kránitz Krisztián önkormányzati képviselő (középen) és Burány Sándor országgyűlési képviselő Fotó: Facebook

Kránitz egy lakásvásárlás miatt is összetűzésbe keveredett a polgármesterrel. Lackner elmondása szerint a Vaműsz igazgatója az „anyja nevén vásárolt lakásokat”, az egyik ilyen ingatlan a „Kossuthban” volt, azt azonban nem tudjuk, hogy a XIX. kerületi Kossuth Lajos utcára vagy a kispesti piac melletti térre gondolt-e. Gajda Péter ugyanis szintén ezen a helyen akart ingatlant vásárolni, Lackner pedig véletlenül elárulta, hogy Kránitz már „bevásárolt ott”. A polgármestert Lackner szerint bosszantotta az eset, mert úgy érezte, hogy átnyúltak felette. Gajda Péter lapunknak úgy fogalmazott, hogy soha senkitől, semmilyen ilyen típusú pénzt nem vett át. A polgármester kitartott korábbi álláspontja mellett, amely szerint a felvételeken nem Lackner szerepel. Kránitz Krisztiánt és Lackner Csabát lapzártánkig nem tudtuk elérni.

Lackner többször arról beszélt: mindezek után abban maradtak Gajda Péterrel, hogy a Kránitz-problémát majd „az élet megoldja”, majd „utoléri a vég”. Emellett arra is ráébredtek, hogy a Vaműsz igazgatójának kiszorulása akár még hasznos is lehet. „Akárhány baráttal beszéltem, mindenki az mondta, hogy ez [Kránitz kiesése] hosszú távon érvágás, de rövid távon jó, mert el van terelve a figyelem a vagyonkezelő vezetőjéről” – mondta Lackner Csaba.A kormánypártok kispesti polgármesterjelöltje a Magyar Nemzetnek reagált az újabb nyilvánosságra került hangfelvételre. Dódity Gabriella úgy fogalmazott: a napvilágra került újabb hangfelvételek alapján, egy bűnszervezet képe kezd kirajzolódni, hiszen most már több kispesti MSZP-s politikus is érintett. A kispesti Fidesz felszólítja Gajda Pétert, hogy valljon színt, milyen szervezetet működtet Kispesten és mennyivel károsították meg az itt élőket.

